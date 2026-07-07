Η-open-cosmos-εκτόξευσε-τον-πρώτο-της-ελληνικό-μικροδορυφόρο-hyperion-gr-1

Ο Hyperion GR-1 κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό στις εγκαταστάσεις παραγωγής δορυφόρων της Open Cosmos Aegean στην Παλλήνη – Τα δεδομένα από το δορυφορικό σμήνος Hyperion GR θα υποστηρίζουν την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την προστασία του περιβάλλοντος, τη γεωργία ακριβείας, τη θαλάσσια επιτήρηση και την παρακολούθηση κρίσιμων υποδομών σε όλη την Ελλάδα

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Η Open Cosmos, η εταιρεία που κατασκευάζει δορυφόρους με αποστολή την κατανόηση και τη διασύνδεση του κόσμου, εκτόξευσε σήμερα και έθεσε με επιτυχία σε τροχιά τον Hyperion GR-1, τον πρώτο από τους επτά μικροδορυφόρους που συγκροτούν το ελληνικό σμήνος Hyperion GR, το οποίο αναπτύσσει η Open Cosmos Aegean στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων.

Σε τροχιά ο ελληνικός οπτικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1

Ο Hyperion GR-1 εκτοξεύθηκε από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-17 της SpaceX. Στο πλαίσιο της ίδιας αποστολής εκτοξεύθηκε και ο δορυφόρος Posedònia που αναπτύχθηκε στις εγκαταστάσεις της Open Cosmos στην Ισπανία. Οι δύο δορυφόροι αποτελούν τα πρώτα στοιχεία της νέας γενιάς OpenConstellation 1.0 της Open Cosmos.

Οι δύο δορυφόροι ενισχύουν τη θέση της Open Cosmos ως παγκόσμιου ηγέτη στην ταχεία παροχή διαστημικών δεδομένων. Με δυνατότητα σχεδόν άμεσης παράδοσης δεδομένων, οι δορυφόροι νέας γενιάς βελτιώνουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο κυβερνήσεις και μεγάλοι οργανισμοί προβλέπουν, κατανοούν και αντιμετωπίζουν αναδυόμενες απειλές, όπως περιστατικά που σχετίζονται με την κλιματική κρίση ή την ασφάλεια. Ενώ στο παρελθόν οι επιχειρησιακά αξιοποιήσιμες πληροφορίες παραδίδονταν συνήθως εντός 48 ωρών ή και σε διάστημα αρκετών ημερών, οι νέοι δορυφόροι μειώνουν τον χρόνο παράδοσης ακόμη και στα 30 λεπτά σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 10.12 ώρα Ελλάδας της 7ης Ιουλίου, επιτυγχάνοντας επικύρωση σε τροχιά έπειτα από μήνες εντατικής εργασίας στις ευρωπαϊκές παραγωγικές εγκαταστάσεις της Open Cosmos στην Ελλάδα και την Ισπανία. Η εκτόξευση αυτή ενισχύει και ενισχύει τη θέση των δύο χωρών ως διεθνών κόμβων κατασκευής δορυφόρων νέας γενιάς. Hyperion GR-1: Ένα σημαντικό ορόσημο για το εθνικό διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας

Η εκτόξευση του Hyperion GR-1 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το εθνικό διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδας και για τη δημιουργία μόνιμης ικανότητας κατασκευής δορυφόρων στη χώρα. Ο δορυφόρος κατασκευάστηκε, συναρμολογήθηκε και δοκιμάστηκε σε μεγάλο βαθμό στις εγκαταστάσεις παραγωγής και δοκιμών δορυφόρων της Open Cosmos Aegean στην Παλλήνη, από την εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της εταιρείας στην Ελλάδα.

Η Open Cosmos Aegean είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, κατασκευή, εκτόξευση και λειτουργία επτά από τους δεκατρείς επιχειρησιακούς μικροδορυφόρους παρατήρησης Γης του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, καθώς και για την εγκατάσταση και λειτουργία επίγειου σταθμού στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αποτελεί μια εμβληματική πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Hyperion GR-1 είναι μικροδορυφόρος κατηγορίας 100 κιλών, με δυνατότητα παροχής παγχρωματικών εικόνων ανάλυσης 90 εκατοστών. Διαθέτει επίσης προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη επί του δορυφόρου, καθώς και διαδορυφορικές ζεύξεις, επιτρέποντας τη συλλογή, επεξεργασία και μετάδοση κρίσιμων πληροφοριών από το διάστημα στη Γη με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Η εκτόξευσή του σηματοδοτεί την έναρξη της ανάπτυξης του δορυφορικού σμήνους Hyperion GR. Το σμήνος αυτό αποτελείται από δύο δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, ικανούς να παρέχουν απεικόνιση υπομετρικής ανάλυσης, και πέντε δορυφόρους εξοπλισμένους με πολυφασματικούς και υπερφασματικούς αισθητήρες, δυνατότητες απεικόνισης στο βραχύ υπέρυθρο, δέκτες Διαδικτύου των Πραγμάτων και φορτία Automatic Identification System για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση πλοίων. Και οι επτά δορυφόροι θα διαθέτουν διαδορυφορικές ζεύξεις και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης επί του δορυφόρου. Πρακτικές εφαρμογές για το κράτος, την οικονομία και την κοινωνία

Μέσω του Hyperion GR, η Ελλάδα αποκτά τις δικές της μόνιμες δυνατότητες παρατήρησης Γης και συστηματική πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα υψηλής ακρίβειας. Αυτό θα προσφέρει ταχύτερη και συχνότερη κάλυψη της ελληνικής επικράτειας, μεγαλύτερο έλεγχο ως προς τις εθνικές προτεραιότητες λήψης δεδομένων και αυξημένη επιχειρησιακή ανθεκτικότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και περιόδους κρίσεων.

Τα δεδομένα που θα παράγονται από το ελληνικό δορυφορικό σμήνος θα υποστηρίζουν εφαρμογές όπως:

– η πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και η παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών,

– η ταχύτερη αποτίμηση ζημιών μετά από ακραία φυσικά φαινόμενα,

– η προστασία των δασών, των υδάτινων πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος,

– η γεωργία ακριβείας και η υδατοκαλλιέργεια ακριβείας,

– η θαλάσσια επιτήρηση, η παρακολούθηση πλοίων και ο εντοπισμός θαλάσσιας ρύπανσης,

– ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η παρακολούθηση μεγάλων έργων και κρίσιμων υποδομών, και

– η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων σε όλη τη δημόσια διοίκηση.

Οι επτά δορυφόροι Hyperion GR θα ενταχθούν επίσης στο Open Constellation, τη συνεργατική δορυφορική υποδομή της Open Cosmos. Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση όχι μόνο στα δεδομένα που παράγονται από τους δικούς της δορυφόρους, αλλά και στις δυνατότητες μιας ευρύτερης διεθνούς υποδομής, εξασφαλίζοντας συχνότερη κάλυψη, ταχύτερη παράδοση κρίσιμων πληροφοριών και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Από την επένδυση στην Ελλάδα στις διεθνείς αγορές

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων λειτούργησε ως καταλύτης για την ευρύτερη και μακροπρόθεσμη επένδυση της Open Cosmos στην Ελλάδα. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Παλλήνη, στις οποίες μπορούν να συναρμολογούνται, να ολοκληρώνονται, να δοκιμάζονται και να λειτουργούν δορυφορικά συστήματα, ενώ παράλληλα έχει συγκροτήσει μια ομάδα υψηλής εξειδίκευσης από μηχανικούς και εξειδικευμένους επαγγελματίες.

Η παραγωγική αυτή ικανότητα δεν περιορίζεται στην υλοποίηση του ελληνικού προγράμματος. Από τις εγκαταστάσεις της στην Παλλήνη, η Open Cosmos Aegean αναπτύσσει πλέον τεχνολογία, υποσυστήματα και λύσεις για διεθνείς πελάτες και έργα της Open Cosmos, προσδίδοντας στις ελληνικές δραστηριότητες της εταιρείας σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό και εντάσσοντας την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αλυσίδα αξίας της διαστημικής βιομηχανίας.

Σχολιάζοντας την εκτόξευση, ο Rafel Jordà Siquier, ιδρυτής και CEO της Open Cosmos, δήλωσε:

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική στιγμή για την Open Cosmos. Η τοποθέτηση σε τροχιά των δύο πρώτων δορυφόρων του OpenConstellation 1.0 είναι το αποτέλεσμα μιας τεράστιας προσπάθειας των ομάδων μας στην Ελλάδα και την Ισπανία και μας φέρνει ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στην παροχή δεδομένων παρατήρησης Γης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι οι δυνατότητες που δημιουργούνται για τους πελάτες μας. Όταν κυβερνήσεις και μεγάλοι οργανισμοί αντιμετωπίζουν ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις, είτε πρόκειται για την παρακολούθηση υποδομών, την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών ή την κατανόηση δραστηριοτήτων στο πεδίο, η γρήγορη πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά. Αυτό ακριβώς έχει σχεδιαστεί να προσφέρει το συγκεκριμένο δορυφορικό σμήνος».

Η Μαρία Καλαμά, Managing Director της Open Cosmos Aegean, δήλωσε:

«Η σημερινή ημέρα είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για όλους στην Open Cosmos Aegean. Είμαστε υπερήφανοι που η ομάδα μας στην Ελλάδα συνέβαλε σε αυτό το σημαντικό ορόσημο για τη χώρα και βοήθησε ώστε μια εθνική φιλοδοξία να μετατραπεί σε έναν δορυφόρο που πλέον λειτουργεί στο διάστημα. Ο Hyperion GR-1 αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα από το να χρησιμοποιεί απλώς διαστημική τεχνολογία – μπορεί να την κατασκευάζει, να την εξελίσσει και να την εξάγει.

Μέσα από αυτή την επένδυση, δημιουργήσαμε προηγμένες υποδομές, τεχνική τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στην Παλλήνη. Παράλληλα, θέτουμε τις βάσεις ώστε τα δεδομένα από τους ελληνικούς δορυφόρους να μετατραπούν σε πρακτικές υπηρεσίες με πραγματική αξία για τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία, το περιβάλλον και την καθημερινή ζωή των πολιτών».

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε:

«Η εκτόξευση του Hyperion GR-1 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη χώρα μας. Αποκτούμε ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο που θα μας επιτρέπει να αξιοποιούμε δορυφορικά δεδομένα προς όφελος των πολιτών: να προστατεύουμε τα δάση και τις θαλάσσιες περιοχές μας, να στηρίζουμε τη γεωργία ακριβείας, να χαρτογραφούμε την εντός και εκτός σχεδίου δόμηση και να λαμβάνουμε ταχύτερες αποφάσεις σε περιόδους κρίσεων. Η σημερινή εκτόξευση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού, καθώς λίγες ημέρες πριν παρουσιάσαμε το νέο πρόγραμμα HELLAS-SPACE 2.0, ύψους 350 εκατ. ευρώ, που αποτελεί τη συνέχεια του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Στόχος μας είναι η τεχνολογία να κάνει το κράτος πιο αποτελεσματικό, τη χώρα πιο ανθεκτική και την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη». Τεχνικές επιδόσεις

Οι αναβαθμισμένες επιδόσεις του OpenConstellation 1.0 βασίζονται στον συνδυασμό υπερφασματικής και υψηλής ανάλυσης πολυφασματικής απεικόνισης, προσφέροντας ευρεία κάλυψη και λεπτομερή ανάλυση της δραστηριότητας στη Γη. Ενώ το πολυφασματικό φορτίο υποστηρίζει την παρακολούθηση μεγάλων περιοχών σε υψηλή ανάλυση, η υπερφασματική δυνατότητα μπορεί να ταυτοποιεί υλικά από κοντινή απόσταση και να υποστηρίζει την περιβαλλοντική ανάλυση.

Η μεγάλη ταχύτητα λειτουργίας των δορυφόρων επιτυγχάνεται μέσω της επεξεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη επί του δορυφόρου, των φορτίων IoT και των διαδορυφορικών ζεύξεων, χάρη στα οποία τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, διαμοιράζονται και γίνονται κατανοητά προτού ακόμη φτάσουν στη Γη. Το νέο αυτό δορυφορικό σμήνος έχει επίσης αυξήσει σημαντικά την ποσότητα δεδομένων που μπορεί να συλλέγει, με δυνατότητα καταγραφής έως και 3 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων δεδομένων παρατήρησης Γης ημερησίως.

Με τους δορυφόρους αυτούς να έχουν πλέον αναπτυχθεί με ασφάλεια σε τροχιά και τους υπόλοιπους 15 δορυφόρους να έχουν προγραμματιστεί για εκτόξευση εντός του έτους, η Open Cosmos έχει κάνει ακόμη ένα σημαντικό βήμα προς την παροχή δεδομένων από το διάστημα σε πραγματικό χρόνο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο σύμβασης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, εντός του πλαισίου του Ελληνικού Εθνικού Δορυφορικού Διαστημικού Έργου. Το έργο «Μικροδορυφόροι» (Measure ID 16855) υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ως προς τη διαχείριση και υλοποίηση. Το έργο αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κεντρικό πρόγραμμα του NextGenerationEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με την Open Cosmos

Η Open Cosmos έχει ως αποστολή την επίλυση των κρίσιμων προκλήσεων σε παγκόσμια κλίμακα με αξιοποιήσιμα δεδομένα και συνδεσιμότητα από το διάστημα. Η εταιρεία απλοποιεί την πρόσβαση στο διάστημα, προσφέροντας μια πλήρως καθετοποιημένη, ολοκληρωμένη υπηρεσία για δορυφορικές αποστολές – από τον σχεδιασμό και την κατασκευή, έως την εκτόξευση και τη λειτουργία των δορυφόρων.

Ακρογωνιαίος λίθος αυτής της στρατηγικής είναι το Open Constellation, μια συνεταιρική δορυφορική υποδομή που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες. Η συνεργατική αυτή προσέγγιση καθιστά την πρόσβαση στο διάστημα απλή, προσιτή και κλιμακώσιμη, επιτρέποντας στους συνεργάτες να μοιράζονται δεδομένα και διαστημικές υποδομές για να διασφαλίσουν πιο έγκαιρη κάλυψη και συχνότερη πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες.

Ενισχύοντας τους πελάτες της ώστε να προωθήσουν την καινοτομία στην Παρατήρηση Γης, τη συνδεσιμότητα IoT και τις ασφαλείς τηλεπικοινωνίες, η Open Cosmos δεν περιορίζεται στην εκτόξευση δορυφόρων, αλλά διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον που αξιοποιεί τη διαστημική τεχνολογία για την κατανόηση και τη διασύνδεση του κόσμου μας.