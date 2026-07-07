Κικίλιας: Ο Λιμένας Θεσσαλονίκης ως θεμέλιος λίθος ανάπτυξης για τη χώρα

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της ΟΛΘ Α.Ε., αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία του Λιμένα Θεσσαλονίκης για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και τόνισε τον κρίσιμο ρόλο της επέκτασης του 6ου Προβλήτα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού.

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Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε., ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έναν από τους καθοριστικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση των λιμενικών υποδομών και η ανάπτυξη τομέων όπως τα logistics, το εμπόριο, η ναυτιλία, η κρουαζιέρα, οι μαρίνες και ο θαλάσσιος τουρισμός, μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων, καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα.

Επιπλέον, εστίασε στη στρατηγική επένδυση της επέκτασης του 6ου προβλήτα, σημειώνοντας ότι η ολοκλήρωσή της θα ενισχύσει τη θέση του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως κεντρικού εμπορικού και διαμετακομιστικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία. Όπως ανέφερε, η αναπτυξιακή δυναμική του λιμανιού προσφέρει προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, διευκολύνοντας τους νέους να βρουν επαγγελματικές ευκαιρίες στον τόπο τους.

Κατά τον κ. Κικίλια, η επιπλέον ανάπτυξη του λιμένα σχετίζεται άμεσα με την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης σε διεθνές κέντρο μεταφορών, εμπορίου και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Επίσκεψη στον 6ο προβλήτα και επενδυτικό πρόγραμμα

Κατά την παραμονή του στο λιμάνι, ο υπουργός επισκέφθηκε το εργοτάξιο της επέκτασης του 6ου Προβλήτα και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον σχεδιασμό του έργου, που αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της ΟΛΘ Α.Ε.

Η υποδοχή του υπουργού πραγματοποιήθηκε από την πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., Αγγελική Σαμαρά, τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Ιωάννη Τσάρα, στελέχη της διοίκησης, και συμμετείχε και ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Κούβελας.

Στον κ. Κικίλια παρουσιάστηκε η συνολική αναπτυξιακή στρατηγική της ΟΛΘ Α.Ε. και το ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα του λιμένα, το οποίο περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης υποδομών, εξοπλισμού, κτιριακών εγκαταστάσεων, ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης.

Η συζήτηση περιλάμβανε επίσης τα έργα διασυνδεσιμότητας του Λιμένα Θεσσαλονίκης με τα εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση του 6ου Προβλήτα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών μέσων. Όπως τονίστηκε, η ολοκλήρωσή τους είναι κρίσιμη για την πλήρη αξιοποίηση της επένδυσης και την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του λιμένα στην εφοδιαστική αλυσίδα της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης του Λιμένα Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της εθνικής λιμενικής πολιτικής, καθώς και οι επενδύσεις στον τομέα της κρουαζιέρας, με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Η πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε. Αγγελική Σαμαρά δήλωσε ότι η επίσκεψη του υπουργού υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του Λιμένα Θεσσαλονίκης και επιβεβαιώνει τη σημασία της συνεργασίας της εταιρείας με την πολιτεία για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε. Ιωάννης Τσάρας τόνισε ότι η επέκταση του 6ου προβλήτα, σε συνδυασμό με τα έργα διασύνδεσης, είναι προαπαιτούμενο για την πλήρη αξιοποίηση της επένδυσης. Όπως ανέφερε, ο Λιμένας Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε φάση δυναμικού μετασχηματισμού και το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά του, αποφέροντας σημαντικά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία.