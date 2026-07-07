Λεπέν-ή-Μπαρντελά;-Το-δικαστήριο-αποφασίζει-ποιος-θα-διεκδικήσει-την-προεδρία-της-Γαλλίας

Η ετυμηγορία του Εφετείου για την έφεση της Μαρίν Λεπέν στην υπόθεση υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων αναμένεται να επηρεάσει καθοριστικά το πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας και ενδεχομένως ολόκληρης της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

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Η απόφαση, που αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα από τριμελές εφετείο, δεν θα κρίνει μόνο εάν η 57χρονη, τρεις φορές υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, θα μπορέσει να διεκδικήσει εκ νέου το Μέγαρο των Ηλυσίων. Θα καθορίσει επίσης εάν ο 30χρονος προστατευόμενός της, Ζορντάν Μπαρντελά, θα αναλάβει την ηγετική θέση του Εθνικού Συναγερμού (Rassemblement National) σε μια εκλογική αναμέτρηση που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ενδέχεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία της γαλλικής Ακροδεξιάς να κατακτήσει την εξουσία.

Η ίδια η Λεπέν επιμένει ότι παραμένει η υποψήφια του κόμματος, ωστόσο έχει δηλώσει πως είναι έτοιμη να στηρίξει τον Μπαρντελά εάν αποκλειστεί από τις εκλογές.

«Αν καταδικαστώ τον Ιούλιο και δεν μπορώ να είμαι υποψήφια, θα κάνω προεκλογική εκστρατεία υπέρ του Ζορντάν Μπαρντελά», δήλωσε τον περασμένο μήνα στο ραδιόφωνο France Culture.

Η καταδίκη και η έφεση

Τον Μάρτιο, η Μαρίν Λεπέν καταδικάστηκε σε πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι και σε διετή ποινή φυλάκισης, η εκτέλεση της οποίας έχει ανασταλεί μέχρι να εκδικαστεί η έφεσή της.

Η Γαλλίδα πολιτικός κατηγορείται ότι, κατά τη θητεία της ως ευρωβουλευτής την περίοδο 2009-2016, χρησιμοποίησε παράνομα περίπου 474.000 ευρώ από κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσληψη συνεργατών, ενώ φέρεται να ενθάρρυνε και άλλους ευρωβουλευτές του κόμματός της να διοχετεύσουν εκατομμύρια ευρώ σε δραστηριότητες που εξυπηρετούσαν την εσωτερική πολιτική ατζέντα του κόμματος.

Ίδια πολιτική γραμμή, διαφορετικό προφίλ

Παρότι η Λεπέν και ο Μπαρντελά κινούνται στην ίδια πολιτική γραμμή, οι διαφορές τους σε ύφος και προτεραιότητες είναι εμφανείς.

Η Λεπέν αφιέρωσε περισσότερες από δύο δεκαετίες στην προσπάθεια να απομακρύνει το κόμμα από την εικόνα που είχε διαμορφώσει ο πατέρας της, Ζαν-Μαρί Λεπέν, με τις αρνητικές αναφορές του στο Ολοκαύτωμα και τις κατηγορίες περί ρατσισμού, επιδιώκοντας να το μετατρέψει σε μια πιο αποδεκτή λαϊκιστική πολιτική δύναμη.

Αντίθετα, ο Μπαρντελά, που αναδείχθηκε σε περίοδο έντονης πολιτικής ανόδου του κόμματος, διατηρεί τη σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό, αλλά τη συνδυάζει με πιο φιλικά προς τις επιχειρήσεις και την αγορά οικονομικά μηνύματα.

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