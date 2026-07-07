ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ: Ο Νίκος Βαρδινογιάννης πώλησε μετοχές αξίας 12,5 εκατ. ευρώ

Η DOSON INVESTMENTS COMPANY, η οποία είναι συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Νικόλαο Θ. Βαρδινογιάννη, ο οποίος κατέχει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προχώρησε στην πώληση μετοχών της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σύμφωνα με τις εξής λεπτομέρειες:

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο χρηματιστήριο, ο κ. Νικόλαος Θ. Βαρδινογιάννης είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιεί τις συναλλαγές του που αφορούν κινητές αξίες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού ΕΕ 596/2014.