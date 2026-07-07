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    ΝΔ:-«Το-2019-αποδείξαμε-ότι-Ενωμένοι-Μπορούμε»-–-Η-ανάρτηση-για-την-επέτειο-της-νίκης-της-7ης-Ιουλίου
    ΝΔ: «Το 2019 αποδείξαμε ότι Ενωμένοι Μπορούμε» – Η ανάρτηση για την επέτειο της νίκης της 7ης Ιουλίου

    ΝΔ: «Το 2019 αποδείξαμε ότι Ενωμένοι Μπορούμε» – Η ανάρτηση για την επέτειο της νίκης της 7ης Ιουλίου

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Με αφορμή την επέτειο της εκλογικής νίκης της 7ης Ιουλίου του 2019, η Νέα Δημοκρατία έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας:

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    «Το 2019 αποδείξαμε ότι Ενωμένοι Μπορούμε.

    7 χρόνια μετά συνεχίζουμε με την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα.

    Σας ευχαριστούμε».

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    TAGS: ΝΔ εκλογές

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