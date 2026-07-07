ΝΔ: «Το 2019 αποδείξαμε ότι Ενωμένοι Μπορούμε» – Η ανάρτηση για την επέτειο της νίκης της 7ης Ιουλίου

Με αφορμή την επέτειο της εκλογικής νίκης της 7ης Ιουλίου του 2019, η Νέα Δημοκρατία έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας:
«Το 2019 αποδείξαμε ότι Ενωμένοι Μπορούμε.
7 χρόνια μετά συνεχίζουμε με την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα.
Σας ευχαριστούμε».
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TAGS: ΝΔ εκλογές
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