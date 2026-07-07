Οι Λόγοι Υποτιμημένης Αξίας των Ελληνικών Τραπεζών

Η εικόνα των ελληνικών τραπεζών έχει αλλάξει ριζικά από την προηγούμενη δεκαετία. Από τις ανακεφαλαιοποιήσεις, τα «κόκκινα» δάνεια και την αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς τους, έχουν εισέλθει σε μια περίοδο σημαντικής κερδοφορίας, υψηλών κεφαλαιακών δεικτών και επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους.

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Ωστόσο, παρά την εντυπωσιακή πορεία των τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, οι αποτιμήσεις τους παραμένουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα της πρόσφατης έκθεσης της UBS, η οποία προβαίνει σε μια συνολική σύγκριση των ελληνικών τραπεζών με ευρωπαϊκές. Ο ελβετικός επενδυτικός οίκος διατηρεί σύσταση Buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, υποδεικνύοντας ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη βελτίωση των βασικών μεγεθών και των προοπτικών τους.

Το κύριο επενδυτικό επιχείρημα της UBS είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν πλέον χαρακτηριστικά ώριμων ευρωπαϊκών τραπεζών σε ό,τι αφορά την κερδοφορία, την ποιότητα του ενεργητικού και την κεφαλαιακή τους βάση, αλλά εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντική έκπτωση σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές τους.

Η συνέχιση της έκπτωσης

Η σύγκριση των βασικών δεικτών αποτίμησης επιβεβαιώνει αυτή την κατάσταση. Σε επίπεδο κλάδου, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη P/E (Price to Earnings, δηλαδή λόγος χρηματιστηριακής τιμής προς τα κέρδη ανά μετοχή) 8,4 φορές με βάση τις εκτιμήσεις για το 2027, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος των ευρωπαϊκών τραπεζών φθάνει τις 9,4 φορές. Αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής πληρώνει λιγότερο για κάθε ευρώ μελλοντικών κερδών μιας ελληνικής τράπεζας σε σχέση με μια ευρωπαϊκή.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον δείκτη P/TNAV (Price to Tangible Net Asset Value, δηλαδή η σχέση της χρηματιστηριακής αξίας προς την ενσώματη λογιστική αξία). Οι ελληνικές τράπεζες αποτιμώνται σε 1,32 φορές την ενσώματη καθαρή τους θέση, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1,6 φορές.

Η UBS εκτιμά ότι αυτή η διαφορά δεν αντικατοπτρίζει τα πραγματικά θεμελιώδη μεγέθη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο έχει αφήσει πίσω του τα περισσότερα προβλήματα που προκάλεσε η δεκαετής κρίση.

Ταυτόχρονα, η λειτουργική αποδοτικότητα των ελληνικών τραπεζών παραμένει υψηλή. Ο δείκτης ROTE (Return on Tangible Equity, δηλαδή η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων) εκτιμάται ότι θα φτάσει το 16,3% το 2027, συγκριτικά με 17,9% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Αυτή η μικρή διαφορά δεν δικαιολογεί, σύμφωνα με την UBS, την σημαντική έκπτωση στις αποτιμήσεις.

Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις στους μετόχους. Η μερισματική απόδοση αναμένεται να φθάσει το 6,8% το 2027, ενώ η συνολική απόδοση προς τους μετόχους (Distributed Yield, δηλαδή μέρισμα και άλλες διανομές κεφαλαίου) υπολογίζεται στο 8,5%, συγκριτικά με 7,6% στην Ευρώπη.

Σημαντικό είναι ότι ο δείκτης CET1 (Common Equity Tier 1, δηλαδή ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας) ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 15%, επίπεδο που επιτρέπει στις διοικήσεις να συνεχίσουν την πολιτική γενναιόδωρων διανομών χωρίς να διακυβεύεται η κεφαλαιακή τους ισχύς.

Μικρή αγορά με αυξανόμενο ειδικό βάρος

Παρά την σημαντική ανάκαμψη των τελευταίων ετών, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμένει μικρό σε σχέση με τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανέρχεται, σύμφωνα με την UBS, σε 55,6 δισ. δολάρια.

Για σύγκριση, η συνολική κεφαλαιοποίηση των τραπεζών που καλύπτει η UBS στη Γαλλία είναι 250,7 δισ. δολάρια, στη Γερμανία 113 δισ. δολάρια, στο Ηνωμένο Βασίλειο 258,3 δισ. δολάρια, στις σκανδιναβικές χώρες 270,2 δισ. δολάρια, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση των ευρωπαϊκών τραπεζών που αναλύονται φθάνει τα 2,64 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Εντυπωσιακό είναι ότι η ελληνική αγορά έχει αποκτήσει πλέον μέγεθος αντίστοιχο με αυτό της Ελβετίας, όπου οι τράπεζες αποτιμώνται συνολικά στα 55,8 δισ. δολάρια, ενώ ξεπερνά πλέον την Ιρλανδία, της οποίας ο τραπεζικός τομέας αποτιμάται στα 44,6 δισ. δολάρια. Αυτή η μεταβολή είναι σημαντική σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, όταν οι ελληνικές τράπεζες ήταν πρακτικά εκτός του επενδυτικού χάρτη.

Η μάχη για την κερδοφορία

Η UBS εκτιμά ότι η ιστορία του ελληνικού τραπεζικού τομέα στηρίζεται στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη. Ο οίκος προβλέπει ότι η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις θα συνεχίσει να κινείται με ρυθμούς άνω του 8% ετησίως, αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, τα καθαρά έσοδα από τόκους έχουν σταθεροποιηθεί μετά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων, ενώ η αύξηση των προμηθειών και το χαμηλό κόστος πιστωτικού κινδύνου υποστηρίζουν την κερδοφορία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι εκτιμήσεις για τον δείκτη EPS CAGR (Compound Annual Growth Rate των κερδών ανά μετοχή) για την περίοδο 2025-2028.

Σε επίπεδο κλάδου, η UBS προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 11% ετησίως για τις ελληνικές τράπεζες. Αν και αυτός ο αριθμός είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών που διαμορφώνεται στο 13%, παραμένει σημαντικά υψηλότερος από πολλές ώριμες τραπεζικές αγορές.

Ενδεικτικά, οι τράπεζες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας εμφανίζουν προβλεπόμενο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών μόλις 5%, του Ηνωμένου Βασιλείου 4%, των σκανδιναβικών χωρών 3%, ενώ η Ιρλανδία βρίσκεται στο 10%. Αντίθετα, οι καλύτερες επιδόσεις καταγράφονται στην Ελβετία με 14%, καθώς και στη Γαλλία (13%).

Σε επίπεδο επιμέρους τραπεζών, η Alpha Bank παρουσιάζει τις καλύτερες προοπτικές αύξησης κερδών, με EPS CAGR 14%, ακολουθεί η Eurobank με 11%, η Εθνική Τράπεζα με 10% και η Τράπεζα Πειραιώς με 8%.

Διαφορετικές ιστορίες για τις τέσσερις τράπεζες

Παρά τη θετική προοπτική για τον κλάδο γενικότερα, η UBS αναγνωρίζει ότι κάθε ελληνική τράπεζα έχει διαφορετικά επενδυτικά χαρακτηριστικά.

Η Eurobank παραμένει η πιο κερδοφόρα ελληνική τράπεζα, με προβλεπόμενο ROTE 18% το 2027. Ο οίκος θεωρεί ότι ο συνδυασμός οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών ενισχύει την κερδοφορία και τις δυνατότητες για υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους.

Η Εθνική Τράπεζα διακρίνεται για την ποιότητα του ισολογισμού της και την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση. Με δείκτη CET1 16,5%, διαθέτει μία από τις υψηλότερες κεφαλαιακές βάσεις στην Ευρώπη, γεγονός που της παρέχει σημαντική ευελιξία για επιστροφές κεφαλαίου τα επόμενα χρόνια.

Για την Τράπεζα Πειραιώς, η UBS εκτιμά ότι το επενδυτικό αφήγημα στηρίζεται πλέον όχι μόνο στην οργανική ανάπτυξη, αλλά και στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μετά την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής, εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αναβάθμιση της αποτίμησής της.

Η Alpha Bank, τέλος, έχει τη χαμηλότερη κερδοφορία μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, όμως η UBS εκτιμά ότι έχει τη μεγαλύτερη δυνατότητα βελτίωσης. Οι εξαγορές που έχει πραγματοποιήσει και η ενίσχυση της παρουσίας της στην Κύπρο αναμένονται να οδηγήσουν σε ταχύτερη αύξηση των κερδών στα επόμενα χρόνια.

Νέες τιμές-στόχοι

Η UBS διατηρεί σύσταση Buy και για τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες, αναθεωρώντας ανοδικά τις αποτιμήσεις της. Η τιμή-στόχος για την Τράπεζα Πειραιώς τοποθετείται στα 11,20 ευρώ, για την Alpha Bank στα 4,90 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 18,20 ευρώ και για τη Eurobank στα 4,70 ευρώ.

Με βάση τις τιμές αναφοράς που χρησιμοποιεί στην έκθεσή της, τα μεγαλύτερα περιθώρια ανόδου παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς, με εκτιμώμενο upside 26%, ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα με 21%, ενώ για τη Eurobank το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται στο 15%.