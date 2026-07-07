Οι Ρώσοι σπεύδουν να προσαρμόσουν τα αυτοκίνητά τους στη λειτουργία υγραερίου – Εξαντλείται η βενζίνη

Οι Ρώσοι κάνουν ουρές για να προσαρμόσουν τα αυτοκίνητά τους ώστε να λειτουργούν με υγραέριο, μετά τις ουκρανικές επιθέσεις σε διυλιστήρια που δημιούργησαν ελλείψεις καυσίμων σε εθνικό επίπεδο, αύξησαν τις τιμές της βενζίνης και οδήγησαν σε μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων.

Ο Έγκορ Ποπόφ, του οποίου η εταιρεία Garant-Gas εγκαθιστά εξοπλισμό για τη μετατροπή αυτοκινήτων ώστε να λειτουργούν με υγραέριο στη Μόσχα, δήλωσε ότι η ζήτηση έχει πολλαπλασιαστεί.

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«Έχουμε λίστα αναμονής μέχρι τον Σεπτέμβριο», είπε. Ακόμα και πριν οι εγχώριες τιμές της βενζίνης αυξηθούν σε επίπεδα που κατά καιρούς έχουν ξεπεράσει εκείνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, το υγραέριο στη Ρωσία ήταν ήδη σχετικά φθηνό και άφθονο, καθιστώντας τη Ρωσία τον παγκόσμιο ηγέτη στη χρήση του με τη μορφή προπανίου ή βουτανίου για την τροφοδοσία αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Ένωση Υγρού Αερίου, την ομάδα άσκησης πίεσης του κλάδου, η Ρωσία χρησιμοποίησε περίπου 3,5 εκατομμύρια μετρικούς τόνους LPG ως καύσιμο αυτοκινήτων το 2024.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ρωσίας, τα καύσιμα κινητήρων αντιπροσώπευαν το 54% της κατανάλωσης LPG της Ρωσίας πέρυσι. Λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη στην πετροχημική βιομηχανία.

Ο Σεργκέι Μεντβέντεφ, ο οποίος διευθύνει μια άλλη εταιρεία που ονομάζεται Medvedev GBO και πραγματοποιεί ανακαινίσεις, δήλωσε επίσης ότι λαμβάνει πολύ περισσότερα ερωτήματα από όσα μπορεί να διεκπεραιώσει.

«Δεχθήκαμε 276 κλήσεις την ημέρα, αλλά μπορέσαμε να επεξεργαστούμε μόνο περίπου 30 ή 40», είπε.

Ο Μεντβέντεφ πρόσθεσε ότι το LPG έχει προφανή πλεονεκτήματα.

«Καμία ουρά, με τιμές 50% ή δύο τρίτα χαμηλότερες από τη βενζίνη στα πρατήρια καυσίμων.»

Το βουτάνιο και το προπάνιο, που παράγονται κατά την επεξεργασία φυσικού αερίου και τη διύλιση αργού πετρελαίου, έχουν λιγότερες εκπομπές σε σύγκριση με τη βενζίνη.

- Reuters