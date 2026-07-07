Ολοκληρώθηκε-η-τελετή-για-τον-Αλί-Χαμενεΐ-στην-ιρανική-Κομ,-η-σορός-μεταφέρεται-στο-Ιράκ

Η τελετή για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ ολοκληρώθηκε σήμερα στην ιερή πόλη Κομ, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, και η πομπή με τη σορό του κατευθύνεται τώρα στο Ιράκ, μία χώρα όπου κατοικεί μια σημαντική σιιτική κοινότητα.

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Σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε ως επίδειξη δύναμης και ενότητας, έξι μήνες μετά την καταστολή των μαζικών διαδηλώσεων κατά της εξουσίας και της ακρίβειας, εκατομμύρια άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στον ηγέτη χθες, Δευτέρα, στην Τεχεράνη.

Στην Κομ, το πλήθος ήταν εξίσου μεγάλο και φώναζε «Θάνατος στην Αμερική!», ένα σύνθημα που ακούγεται συχνά στις επίσημες συγκεντρώσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε αεροφωτογραφίες, που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση, εικονίζονται οι δρόμοι αυτής της πόλης του περίπου 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων να είναι μαύροι από τον κόσμο.

Τα φέρετρα του Αλί Χαμενεΐ και των συγγενών του, που σκοτώθηκαν μαζί του στις 28 Φεβρουαρίου κατά την πρώτη ημέρα των πληγμάτων που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν (μία κόρη του, ένας γαμπρός, μια νύφη και μία εγγονή 14 μηνών, σύμφωνα με τις αρχές), αναμένονται πλέον απόψε στο Ιράκ.

Τελετές θα πραγματοποιηθούν αύριο Τετάρτη στις πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα, τις δύο πιο ιερές πόλεις του σιιτικού ισλάμ.

Στη Νατζάφ, το κύριο κέντρο θρησκευτικών σεμιναρίων και εκεί όπου οι πλέον υψηλόβαθμοι θρησκευτικοί αξιωματούχοι έχουν σπουδάσει και διδάξει, η πορεία θα κατευθυνθεί στον επιβλητικό τέμενος του ιμάμη Άλι, γαμπρού του προφήτη Μωάμεθ, τέταρτου χαλίφη του ισλάμ και πρώτου σιίτη ιμάμη.

Λίγο αργότερα στη διάρκεια της ημέρας, τα φέρετρα θα κατευθυνθούν στην Κερμπάλα, στο βόρειο Ιράκ, μέχρι τα τεμένη του ιμάμη Χουσέιν και του αδελφού του Αμπάς.

Ο θάνατος του Χουσέιν, τρίτου σιίτη ιμάμη, τον 7ο αιώνα, τιμάται κάθε χρόνο από εκατομμύρια πιστούς κατά τη γιορτή της Ασούρα.

Οι επικήδειες τελετές για τον Χαμενεΐ είναι συγκρίσιμες με εκείνες για τον προκάτοχό του το 1989, τον αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί, ιδρυτή τη Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ιρακινές αρχές που έχουν στενές πολιτικές και θρησκευτικές σχέσεις με το γειτονικό Ιράν, ανακοίνωσαν ότι έχουν αναπτύξει σημαντικό μηχανισμό για την ασφάλεια.

Ο στρατηγός Εσμαΐλ Καάνι, υπεύθυνος της Δύναμης Κοντς, του σκέλους εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών της Επανάστασης, χαιρέτισε “τον σχολαστικό σχεδιασμό του ιστορικού αυτού γεγονότος” από τη Βαγδάτη που όπως είπε δείχνει “τον βαθύ πνευματικό δεσμό που ενώνει τα δύο έθνη”.

Κλείνοντας αυτήν την εξαήμερη απότιση φόρου τιμής, η ταφή του ανθρώπου που ηγήθηκε του πεπρωμένου της χώρας για περισσότερο από τρεις δεκαετίες, μέχρι τον θάνατό του σε ηλικία 86 ετών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικό Ιράν), γενέτειρα του Χαμενεΐ.