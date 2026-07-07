Πανέτα-(ΕΚΤ):-Ο-κόσμος-αλλάζει-και-οι-κεντρικές-τράπεζες-πρέπει-να-προσαρμοστούν

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κινείται σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, ακόμη και καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Φάμπιο Πανέτα.

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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κινείται σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, ακόμη και καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Φάμπιο Πανέτα.

Παρότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας από εκείνες που είχε υποθέσει η ΕΚΤ στις προβλέψεις του Ιουνίου, «οι προοπτικές παραμένουν εύθραυστες», δήλωσε ο Πανέτα σε συνέδριο στη Ρώμη.

«Οι ανοδικοί κίνδυνοι για τον πληθωρισμό εξακολουθούν να συνυπάρχουν με τους καθοδικούς κινδύνους για την ανάπτυξη», ανέφερε την Τρίτη ο επικεφαλής της ιταλικής κεντρικής τράπεζας. «Αυτό απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των γεωπολιτικών εξελίξεων, των αγορών ενέργειας, των εφοδιαστικών αλυσίδων, των μισθών και των πληθωριστικών προσδοκιών. Απαιτεί επίσης η νομισματική πολιτική να αποφεύγει τη δέσμευση σε μια προκαθορισμένη πορεία».

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια τον περασμένο μήνα, σε μια κίνηση που ο Πανέτα χαρακτήρισε «επαναπροσαρμογή», μετά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που ενίσχυσε τον πληθωρισμό και αύξησε τον κίνδυνο οι προσδοκίες για τις τιμές να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι και οι αγορές αναμένουν ακόμη μία αύξηση επιτοκίων φέτος, παρότι ορισμένοι αξιωματούχοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι αμφισβητούν την ανάγκη περαιτέρω κινήσεων.

Προσαρμογή στα νέα δεδομένα

Ο Πανέτα ανέφερε ότι η τρέχουσα σύγκρουση αποτελεί μέρος μιας σειράς ολοένα πιο έντονων διαταραχών στην πλευρά της προσφοράς, οι οποίες ενδέχεται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιδρούν στο μέλλον, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%.

«Γίνονται πιο συχνές, πιο επίμονες και περισσότερο συνδεδεμένες με τους διαρθρωτικούς μετασχηματισμούς της παγκόσμιας οικονομίας», επισήμανε. «Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν τις διαταραχές, αξιολογούν τη μετάδοση των επιπτώσεών τους και λαμβάνουν αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας».

Ο Πανέτα σημείωσε ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, ο οποίος διαμορφώνεται από τον γεωπολιτικό κατακερματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη, τη γήρανση του πληθυσμού και την κλιματική αλλαγή.

«Οι κεντρικές τράπεζες δεν είναι οι βασικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων», είπε. «Ωστόσο, πρέπει να κατανοούν πώς οι διαρθρωτικές δυνάμεις επηρεάζουν την οικονομία και τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής».

Στην παρούσα συγκυρία, ο Πανέτα υποστήριξε ότι η κλασική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία μια προσωρινή διαταραχή της προσφοράς μπορεί να αγνοηθεί, υποτιμά την «κλίμακα και την πιθανή διάρκεια» της κρίσης.

«Το πλήγμα στην παγκόσμια ενεργειακή προσφορά ήταν μεγάλο» και «οι ζημιές στις υποδομές παραγωγής και μεταφοράς θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές ακόμη και αν η σύγκρουση αποκλιμακωθεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το καθεστώς διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ παραμένει αβέβαιο.

Την ίδια στιγμή, ο Πανέτα υποστήριξε ότι η σημερινή κατάσταση δεν αποτελεί επανάληψη του 2022, όταν η εκτίναξη των τιμών ενέργειας οδήγησε τον πληθωρισμό πάνω από το 10% και ανάγκασε την ΕΚΤ να προχωρήσει σε επιθετική σύσφιξη της πολιτικής της. Η ζήτηση είναι ασθενέστερη, τα πραγματικά επιτόκια είναι υψηλότερα και το σοκ έχει επηρεάσει περισσότερο το πετρέλαιο παρά το φυσικό αέριο, σημείωσε.