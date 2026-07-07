Παραίτηση-Φάμελλου-ζητά-εκ-νέου-ο-Πολάκης:-«Θα-είμαι-υποψήφιος-για-πρόεδρος-του-ΣΥΡΙΖΑ»

Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ζήτησε ο Παύλος Πολάκης, μιλώντας στη Naftemporiki TV. Παράλληλα, δήλωσε ότι σε μια τέτοια διαδικασία θα είναι υποψήφιος, ενώ άσκησε σφοδρή κριτική στην ηγεσία του κόμματος, κάνοντας λόγο για «προσωπική ανεπάρκεια» και «κομματική υποτέλεια».

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Ο κ. Πολάκης χαρακτήρισε πρωτοφανή την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ. «Είναι κάτι πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά αυτό που ζούμε. Να υπάρχει πρόεδρος κόμματος και μία απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που λέει “θα στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα”. Αυτό δείχνει μία κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και κομματικής υποτέλειας του Σωκράτη Φάμελλου. Την εκλογή του τη χάρισα γιατί δεν πήγα στον δεύτερο γύρο, προκειμένου να υπάρξει ενότητα. Η εντολή που είχε πάρει ήταν ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και του προοδευτικού χώρου, όχι να πούμε ότι κλείνουμε το μαγαζί», ανέφερε.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανακάμψει δημοσκοπικά, εφόσον αλλάξει η ηγεσία του. «Το γεγονός ότι έχουμε ακόμη 1,5%-2%, ενώ ο αρχηγός του κόμματος λέει ότι στηρίζει άλλο κόμμα, είναι εντυπωσιακό. Αν η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει και εκπέμψει μήνυμα για βαθιές αλλαγές, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι σε αυτά τα ποσοστά, θα είναι σε πολύ υψηλότερα ποσοστά. Το δυναμικό της Αριστεράς υπάρχει και περιμένει», είπε.

Ο βουλευτής Χανίων παρουσίασε τις κινήσεις που, κατά την άποψή του, πρέπει να γίνουν άμεσα. «Πρώτον, πρέπει να επιστρέψω άμεσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, η Κεντρική Επιτροπή πρέπει να πάρει μία απόφαση που να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται, αλλά θα ηγηθεί μίας προσπάθειας συμπόρευσης με συγκεκριμένο προγραμματικό λόγο. Να αναιρέσει την απόφαση αυτοδιάλυσης».

«Τρίτον, πρέπει να παραιτηθεί ο Φάμελλος και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Εγώ σε μία τέτοια διαδικασία βάζω υποψηφιότητα», δήλωσε.

Κριτική στην κυβέρνηση

Ο Παύλος Πολάκης άσκησε παράλληλα δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε πορεία πολιτικής φθοράς. «Έχουμε μία κυβέρνηση που πνέει τα λοίσθια. Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται το ποσοστό της ήττας του. Η μεγάλη ακρίβεια και τα καρτέλ είναι ο λόγος που ένα μεγάλο ποσοστό του γυρίζει την πλάτη», υποστήριξε.

Όπως είπε, η απάντηση στα προβλήματα της οικονομίας προϋποθέτει βαθιές θεσμικές αλλαγές.

«Δεν έχει εκπεμφθεί από κανέναν το εξής πρόταγμα. Για να αλλάξει η κατάσταση χρειάζονται βαθιές θεσμικές αλλαγές που θα τροποποιούν τους όρους της οικονομικής ζωής. Αν το κράτος δεν ξαναπάρει στα χέρια του τα βασικά εργαλεία της οικονομίας, δεν μπορεί να χτυπηθεί η κυριαρχία των καρτέλ και να αλλάξει η ζωή των ανθρώπων. Αυτό δεν το εκπέμπει ούτε η ΕΛΑΣ, ούτε η Καρυστιανού, ούτε κανείς», ανέφερε.

- sofokleous10.gr

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