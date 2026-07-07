Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές έβγαλαν 4 δισ. από το ρωσικό πετρέλαιο

Ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες εισέπραξαν σχεδόν 4 δισ. δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου την τελευταία τριετία — παρά τις κυρώσεις της Δύσης. Αποκαλυπτικά στοιχεία των Financial Times.

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Τουλάχιστον 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια εισέπραξαν ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου την τελευταία τριετία, παρά τις προσπάθειες των G7 να περιορίσουν τα έσοδα του Κρεμλίνου από τις εξαγωγές ενέργειας. Το εύρημα προκύπτει από ανάλυση των Financial Times, που για πρώτη φορά αποτιμά σε νούμερα τη συμμετοχή του ελληνικού στόλου στο πιο αμφιλεγόμενο κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς αργού.

Καμία από τις εταιρείες δεν έχει αποδειχθεί ότι παραβίασε τις κυρώσεις: το εμπόριο παρέμεινε νόμιμο, εντός του καθεστώτος πλαφόν τιμής που επέβαλε η Δύση. Το ζήτημα είναι πολιτικό και ηθικό όσο και οικονομικό — και τα ποσά, όπως δείχνει η έρευνα, είναι τεράστια.

3,8 δισ. $ Συνολικά έσοδα ελληνικών εταιρειών από ρωσικό αργό (Ιούλιος 2023 – σήμερα)

Στην κορυφή η Dynacom του Προκοπίου

Η εταιρεία με τα υψηλότερα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν η Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου: τουλάχιστον 915 εκατ. δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού αργού — ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο των συνολικών εσόδων που συγκέντρωσαν οι Έλληνες εφοπλιστές στον τομέα από τον Ιούλιο του 2023 έως σήμερα.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Olympic Shipping and Management του ομίλου Ωνάση, με εκτιμώμενα έσοδα τουλάχιστον 404 εκατ. δολαρίων. Ακολουθούν οι αθηναϊκές Stealth Maritime και Polembros Shipping, οι οποίες υπολογίζεται ότι εισέπραξαν πάνω από 200 εκατ. δολάρια η καθεμία.

Εταιρεία (πλοιοκτήτης) Εκτιμώμενα έσοδα Dynacom Tankers (Γ. Προκοπίου) ≥ 915 εκατ. $ Olympic Shipping & Management (όμιλος Ωνάση) ≥ 404 εκατ. $ Stealth Maritime > 200 εκατ. $ Polembros Shipping > 200 εκατ. $ TMS Tankers (Γ. Οικονόμου) ~ 150 εκατ. $ Thenamaris ≥ 30 εκατ. $

Το «premium» του ρίσκου

Το κίνητρο είναι απλό και μετρήσιμο. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι ναυλωτές πληρώνουν 30% έως 40% υψηλότερους ναύλους για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου σε σχέση με φορτία από χώρες εκτός κυρώσεων. Και οι διαθέσιμοι μεταφορείς είναι λίγοι.

«Υπάρχουν σημαντικά κέρδη, και ελάχιστοι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυτή τη δουλειά.»

— Michelle Wiese Bockmann, αναλύτρια ναυτιλιακής πληροφόρησης, Lloyd‘s List

Το μέγεθος της ελληνικής παρουσίας παραμένει καθοριστικό: σύμφωνα με στοιχεία των εταιρειών ανάλυσης Windward και Vortexa, σχεδόν το 15% των ρωσικών εξαγωγών αργού τον Μάιο μεταφέρθηκε από ελληνικές εταιρείες. Ο ελληνικός στόλος, ο μεγαλύτερος σε δεξαμενόπλοια παγκοσμίως, παραμένει αναντικατάστατος κρίκος στην εφοδιαστική αλυσίδα του ρωσικού πετρελαίου προς Ινδία και Κίνα.

~ 15% Μερίδιο ελληνικών πλοίων στις ρωσικές εξαγωγές αργού (Μάιος 2026)

Ποιοι αποχώρησαν — και πότε

Δεν παρέμειναν όλοι. Η TMS Tankers του Γιώργου Οικονόμου και η Thenamaris περιόρισαν αισθητά τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου στα τέλη του 2023, μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε ναυτιλιακές οντότητες σε Τουρκία και ΗΑΕ για φορτία που φέρονταν να ξεπερνούσαν το επιτρεπόμενο πλαφόν τιμής. Με βάση τους υπολογισμούς των Financial Times, η Thenamaris άντλησε τουλάχιστον 30 εκατ. δολάρια και η TMS Tankers περίπου 150 εκατ. πριν σταματήσει τη δραστηριότητα.

Νέο κύμα αποχωρήσεων σημειώθηκε μετά τις αμερικανικές κυρώσεις σε Rosneft και Lukoil τον Οκτώβριο του 2025, που έκαναν τη σχέση ρίσκου-απόδοσης λιγότερο ελκυστική για μεγάλο μέρος του κλάδου.

Η γκρίζα ζώνη της νομιμότητας

Τυπικά, το εμπόριο παρέμεινε νόμιμο. Το πλαφόν τιμής των G7 τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2022, με στόχο να περιορίσει τα ρωσικά έσοδα χωρίς να διαταράξει την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Στην πράξη, όμως, το βάρος της συμμόρφωσης μετατοπίζεται στους εφοπλιστές.

Ο δικηγόρος Στέφανος Ρουλάκης, που εκπροσωπεί ελληνικές ναυτιλιακές, εξηγεί ότι οι πλοιοκτήτες βασίζονται συνήθως στις διαβεβαιώσεις είτε του ναυλωτή είτε του Ρώσου προμηθευτή και δεν εμπλέκονται κατά κανόνα στον καθορισμό της τιμής του φορτίου. «Θεωρητικά, το σύστημα λειτουργεί. Στην πράξη, οι αρχές περιμένουν από τους εφοπλιστές να αξιολογήσουν αν η τιμή είναι κάτω από το πλαφόν και αν εμπλέκεται πρόσωπο υπό κυρώσεις», τονίζει.

Η Dynacom, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι όλες οι προσεγγίσεις των πλοίων της σε ρωσικά λιμάνια έγιναν «σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο».

Από τον Ωνάση στο Ορμούζ

Η εικόνα δεν είναι καινούργια. Οι Έλληνες εφοπλιστές θεωρούνται ιστορικά από τους πιο πρόθυμους να αναλάβουν εμπορικό ρίσκο — από την κρίση του Σουέζ, όταν Ωνάσης και Νιάρχος είδαν τα έσοδα των δεξαμενόπλοιών τους να εκτοξεύονται, μέχρι σήμερα. Η Dynacom παραμένει από τις πιο ενεργές εταιρείες στα Στενά του Ορμούζ μετά το ξέσπασμα της κρίσης του Κόλπου στις 28 Φεβρουαρίου.

Η λογική είναι πάντα η ίδια: όσο λιγότερα πλοία τολμούν μια κρίσιμη διαδρομή, τόσο υψηλότεροι εκτοξεύονται οι ναύλοι για όσους μένουν. Το ρωσικό πετρέλαιο δεν ήταν παρά η πιο πρόσφατη —και πιο κερδοφόρα— εκδοχή αυτού του κανόνα.