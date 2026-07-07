Ρεκόρ-αποχής-στις-βουλευτικές-εκλογές-στην-Αλγερία,-ψήφισε-μόλις-το-21,24%:-Πρώτο-κόμμα-το-Εθνικό-Απελευθερωτικό-Μέτωπο-με-90-βουλευτές

Η αποχή έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές της 2ας Ιουλίου στην Αλγερία, όπου το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε μόλις στο 21,24%, το χαμηλότερο στην ιστορία της χώρας, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα.

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Οι εκλογές αυτές επικύρωσαν, για άλλη μια φορά, την κυριαρχία των κομμάτων που πρόσκεινται στην κυβέρνηση. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (FLN), το ιστορικό κόμμα που αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της χώρας, εξασφαλίζει 90 έδρες (σε σύνολο 407) καθώς ήρθε πρώτο σε ψήφους, ανέφερε ο Καρίμ Χελφάν, ο προσωρινός πρόεδρος της Ανεξάρτητης Εθνικής Εκλογικής Αρχής (Anie), σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Εθνικός Δημοκρατικός Συναγερμός (RND) έρχεται στη δεύτερη θέση με 73 έδρες και ακολουθεί το Μέτωπο Ελ Μουστακμπάλ, με 59 έδρες. Και τα δύο αυτά κόμματα στηρίζουν τις αρχές της χώρας.

Τα ισλαμιστικά κόμματα βρίσκονται στην τέταρτη και την πέμπτη θέση, με 43 έδρες για το Κίνημα της Κοινωνίας για την Ειρήνη (MSP, εξέλεξε 64 βουλευτές το 2021) και 38 για το Ελ Μπινάα.

Οι μεγάλοι ηττημένοι αυτών των βουλευτικών εκλογών ήταν τα κόμματα του «δημοκρατικού τόξου», δηλαδή η μη ισλαμιστική αντιπολίτευση. Το παλαιότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Μέτωπο Σοσιαλιστικών Δυνάμεων (FFS), που ιδρύθηκε το 1963, εκλέγει 12 βουλευτές, ο Συναγερμός για τον Πολιτισμό και τη Δημοκρατία (RCD) τέσσερις και το Κόμμα των Εργαζομένων τρεις.

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στο νέο κοινοβούλιο. Αν και αποτελούν το 49% του πληθυσμού, μόνο 23 γυναίκες εξελέγησαν φέτος, ενώ το 2021 ήταν 38 και το 2017 (όταν υπήρχαν ποσοστώσεις υπέρ των γυναικών, που πλέον έχουν καταργηθεί) 118.

Η αποχή ήταν ωστόσο το μεγάλο διακύβευμα αυτών των εκλογών. Η ψηφοφορία παρατάθηκε για μία ώρα την Πέμπτη ώστε να μπορέσουν οι ψηφοφόροι να ασκήσουν το δικαίωμά τους, όμως η χαμηλή συμμετοχή καταδεικνύει τη δυσκολία που αντιμετώπισαν οι αρχές και τα κόμματα στην κινητοποίηση του εκλογικού σώματος.

Ο Χελφάν ωστόσο είπε ότι η αποχή δεν είναι «αλγερινό γνώρισμα» και συνέκρινε την κατάσταση με εκείνη στις «παλιές δημοκρατίες» της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας.

Στις προηγούμενες εκλογές, το 2021, το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε στο 23%. Οι εκλογές εκείνες διεξήχθησαν στον απόηχο του Χιράκ, του πρωτόγνωρου λαϊκού κινήματος αμφισβήτησης που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019 και οδήγησε, δύο μήνες αργότερα, στην παραίτηση του προέδρου Αμπντελαζίζ Μπουτεφλίκα. Το Χιράκ απαιτούσε πολιτική αλλαγή, καταπολέμηση της διαφθοράς και μεταρρύθμιση των θεσμών. Όμως σταδιακά, με την απαγόρευση των συναθροίσεων –λόγω της επιδημίας του Covid-19– και τη φυλάκιση κορυφαίων στελεχών του κινήματος, το Χιράκ σταδιακά υποχώρησε.

Ο νυν πρόεδρος Αμπντελματζίντ Τεμπούν εξελέγη τον Δεκέμβριο του 2019 και επανεξελέγη το 2024.