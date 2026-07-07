Σάλος-με-την-κόκκινη-στον-Μπαλογκάν:-Ινφαντίνο-και-Τραμπ-επιβεβαίωσαν-την-επικοινωνία,-απορρίφθηκε-η-έφεση-του-Βελγίου

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στην ηγεσία της FIFA από το 2016 και έχει καλλιεργήσει στενή σχέση με τον Τραμπ. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στον Λευκό Οίκο, αλλά και στο πλευρό του Αμερικανού προέδρου σε διαφορετικές περιστάσεις, από αγώνα UFC στο Μαϊάμι έως τη σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα στην Αίγυπτο. Στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Τραμπ φέρεται να ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την απόφαση για τον Μπαλογκάν .

Η αμερικανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου ενημερώθηκε γρήγορα για το σχέδιο, ενώ δημόσια διαμαρτυρόταν ότι δεν είχε τρόπο να προσβάλει την απόφαση και ότι δεν υπήρχε προφανής αντικαταστάτης του Μπαλογκάν στο ρόστερ. Μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον άνθρωπο που γνώριζε ότι είχε την ισχύ να αλλάξει τα δεδομένα: τον Τζιάνι Ινφαντίνο.

Ακολούθως, αξιωματούχοι της κυβέρνησης άρχισαν να αναζητούν ισχυρούς νομικούς, προσκείμενους στον Τραμπ, ώστε να προετοιμάσουν νομική αμφισβήτηση της απόφασης . Ένα από τα επιχειρήματα που συζητήθηκαν ήταν η χρήση του αργού ριπλέι από τη FIFA για να κριθεί αν το πάτημα του Μπαλογκάν στον αστράγαλο αντιπάλου συνιστούσε παράβαση για κόκκινη κάρτα.

Από το ίδιο βράδυ, Λάτνικ και Τζουλιάνι πραγματοποίησαν σειρά τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η τιμωρία του Μπαλογκάν δεν ήταν απλώς αδικαιολόγητη, αλλά μπορούσε να υπονομεύσει τις πιθανότητες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ στον κρίσιμο αγώνα με το Βέλγιο . Ο Τραμπ, ο οποίος είχε διαδραματίσει ρόλο στην ανάληψη του Μουντιάλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αντιμετωπίζει την επιτυχία της διοργάνωσης ως ζήτημα προσωπικού γοήτρου, φέρεται να έδωσε εντολή στην ομάδα του να βρει τρόπο ώστε να αρθεί η τιμωρία .

Κεντρικό ρόλο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είχαν ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, και ο Άντριου Τζουλιάνι, εκτελεστικός διευθυντής της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και γιος του, Ρούντι Τζουλιάνι. Οι δύο άνδρες φέρεται να θεώρησαν ότι η απόφαση ήταν ά δικη και ότι η υπόθεση απαιτούσε παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο .

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal, η υπόθεση ξεκίνησε λίγες ώρες μετά την πρώτη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια. Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να κατέστρωσαν ένα ασυνήθιστο σχέδιο: να μετατρέψουν μια διαιτητική απόφαση σε ζήτημα κρατικού ενδιαφέροντος και να επιχειρήσουν την ανατροπή της . Παρότι η FIFA προστατεύει με ιδιαίτερη αυστηρότητα την αυτονομία της και τιμωρεί την πολιτική παρέμβαση στο ποδόσφαιρο, στον Λευκό Οίκο εκτιμούσαν ότι είχαν έναν σημαντικό δίαυλο: τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο , τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στο παρελθόν αποκαλέσει «βασιλιά του ποδοσφαίρου».

Δείτε τη φάση για την οποία ο ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα:

Σάλος έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα μετά την απόφαση της FIFA να «παγώσει» την τιμωρίας μιας αγωνιστικής του Φόλαριν Μπαλογκάν, ο οποίος δέχθηκε κόκκινη κάρτα μετά από ένα μαρκάρισμα στον αγώνα των ΗΠΑ εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τα ξημερώματα της Τρίτης (7/7, 3:00 ώρα Ελλάδας) το Βέλγιο στο Σιάτλ για μια θέση στα προημιτελικά και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα θα παραταχθούν με τον πρώτο σκόρερ τους στο φετινό Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Guardian, τα τηλεφωνήματα του προέδρου των ΗΠΑ στη FIFA και τον πρόεδρό της Τζιάνι Ινφαντίνο δεν ήταν ένα, όπως έγραψαν πρώτοι οι New York Times, αλλά τρία, αρχής γενομένης από την Τετάρτη, προκειμένου να πείσει ότι η ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής στον Μπαλογκάν λόγω της κόκκινης κάρτας θα έπρεπε να επανεξεταστεί.

Αρχικά, ο Ινφαντίνο συμφώνησε να εξετάσει το θέμα, χωρίς όμως να δεσμευθεί ότι η τιμωρία θα ανατραπεί. Όταν οι δύο άνδρες μίλησαν εκ νέου μερικές ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος της FIFA φέρεται να ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η τιμωρία αίρεται. Η FIFA χρησιμοποίησε μια λιγότερο γνωστή διάταξη, το άρθρο 27, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, επιτρέπει στην Πειθαρχική Επιτροπή να ασκεί διακριτική ευχέρεια κατά την εξέταση κυρώσεων.

Ο Τραμπ έσπευσε να πανηγυρίσει την εξέλιξη. «Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και ανέτρεψε μια μεγάλη αδικία», έγραψε το απόγευμα της Κυριακής στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι δεν ήταν φάουλ και κατηγορεί τον διαιτητή: «Είναι λίγο ύποπτος αν κοιτάξετε το παρελθόν του»

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας από το Οβάλ Γραφείο ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας, υποστηρίζοντας ότι η φάση δεν δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα: «Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό, ήμουν καλός αθλητής και καταλαβαίνω πολύ καλά τα σπορ, πραγματικά πολύ καλά», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αυτό δεν ήταν φάουλ. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Δεν μπορείς να πάρεις το πόδι σου και να το τοποθετήσεις ακριβώς πάνω στο πόδι κάποιου άλλου. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν μεταξύ τους», πρόσθεσε.

.@POTUS on Balogun’s red card: “I’ve never seen anything like it. I saw the play… that wasn’t a foul. That wasn’t even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other… So yes, I asked for a review by FIFA.” pic.twitter.com/25PzmogkEt — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 6, 2026

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε αιχμές για τον διαιτητή της αναμέτρησης: «Αυτός ο διαιτητής είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του… δεν θέλω να το πω γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος» ανέφερε. «Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό» είπε στους δημοσιογράφους. Μιλούν για την κόκκινη κάρτα σαν να είναι κάτι φυσιολογικό, κανείς δεν μιλάει για την απόφαση του διαιτητή να δείξει κόκκινη κάρτα».

«Δεν ήξερα καν τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα: “Δεν μπορεί, κάνετε πλάκα”».

Ο Τραμπ κατηγόρησε τους διαιτητές ότι έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν πως «ο καλύτερός σου παίκτης δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα ή στο επόμενο παιχνίδι». «Είπα: “Ουάου, αυτή είναι μεγάλη δύναμη”», πρόσθεσε. «Αυτό είναι τρομερό, αλλά μετά κοίταξα και το παρελθόν του [διαιτητή] και δεν ήταν και τόσο καλό».

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας: «Ζήτησα να γίνει επανεξέταση από τη FIFA», αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τζάνι Ινφαντίνο, κατά την οποία του ζήτησε να ανασταλεί η ποινή της κόκκινης κάρτας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε: «Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ» και επαίνεσε τη FIFA για μια «πραγματικά εξαιρετική απόφαση».

Σκληρή ανακοίνωση της UEFA κατά της FIFA

H UEFA εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση κατά της FIFA σχετικά με την αναστολή της τιμωρίας του παίκτη των ΗΠΑ. «Τα χώνει» στη FIFA για αυτή την απόφαση-σκάνδαλο και τονίζει πως «ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή», κάνοντας λόγο για ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της FIFA:

«Η χθεσινή απόφαση για την αναστολή —σε δοκιμαστική βάση και για χρονικό διάστημα ενός έτους— της αυτόματης ποινής αποκλεισμού ενός αγώνα που ακολουθεί την κόκκινη κάρτα στον παίκτη Φλόριαν Μπαλογκάν, ξεπέρασε κάθε όριο.

UEFA statement on the Balogun case: ⬇️https://t.co/9LQDx8waKe — UEFA (@UEFA) July 6, 2026

Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δίκαιου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Αν και ορισμένοι κανόνες ενδέχεται ενίοτε να επιδέχονται ερμηνείας, κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν διασφαλίζεται πλέον από τους υπεύθυνους για την τήρησή τους, απειλείται η ακεραιότητα του παιχνιδιού και κλονίζεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο για την τρέχουσα διοργάνωση, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον την ίδια ακριβώς αντιμετώπιση, εις βάρος του ανταγωνισμού.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο επειδή αποτελεί ένα όμορφο παιχνίδι και εμπνέει εμπιστοσύνη, καθώς παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Μια διοργάνωση δεν αποτελεί ποτέ μεμονωμένο φαινόμενο και, ειδικά όταν πρόκειται για το Παγκόσμιο Κύπελλο, μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις για το ποδόσφαιρο στο σύνολό του.

Εκφράζουμε την έκπληξή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».

Η απόφαση, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Φίλαθλοι, σχολιαστές και πρώην διάσημοι ποδοσφαιριστές (Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς, Γουέιν Ρούνεϊ) σε όλο τον κόσμο κατήγγειλαν ότι ένας αρχηγός κράτους έβαλε το χέρι του στη ζυγαριά, πλήττοντας την ακεραιότητα της διοργάνωσης. Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει την επιρροή του Λευκού Οίκου και επέμεινε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή της είναι ανεξάρτητο όργανο.

Το Βέλγιο έκανε έφεση για την απόφαση αλλά απορρίφθηκε

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου δήλωσε «έκπληκτη» από την ανατροπή της τιμωρίας, ενώ προχώρησε σε έφεση για την απόφαση σχετικά με την κόκκινη. Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα το απόγευμα εκείνη απορρίφθηκε και ο σούπερσταρ των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπάλογκαν, θα είναι διαθέσιμος για το μεγάλο ματς κόντρα στην εθνική Βελγίου για τους «16» του Μουντιάλ 2026 (με ώρα έναρξης στις 03:00, Ελλάδας). Το σκεπτικό, βάσει του οποίου η προσπάθεια του Βελγίου έπεσε στο κενό, ήταν πως δεν επρόκειτο για διάδικο (μέρος που συμμετέχει ενεργά σε μια νομική διαφορά ή δικαστική υπόθεση) στην υπόθεση, συνεπώς δεν είχε δικαίωμα ν’ ασκήσει έφεση και να εναντιωθεί στην αρχική απόφαση.

Ο προπονητής του Βελγίου, Ρούντι Γκαρσία, διερωτήθηκε αν η υπόθεση ήταν πρωταπριλιάτικη φάρσα μέσα στον Ιούλιο, ενώ ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σολμπάκεν, χαρακτήρισε την απόφαση «κακή, κακή, κακή, κακή, κακή» και προειδοποίησε ότι θα βλάψει το Παγκόσμιο Κύπελλο. «Λυπάμαι και για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Σολμπάκεν, «γιατί αν κερδίσουν, αυτό θα αιωρείται πάντα πάνω από την επιτυχία τους». Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η RBFA οι Βέλγοι εξήγησαν, «έκπληκτοι», ότι εξέταζαν «όλες τις πιθανές επιλογές», αμφισβητώντας τον εν λόγω κανονισμό που επέτρεψε τη «σκανδαλώδης» αυτή απόφαση.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πάντως δεν έχει τοποθετηθεί, αντιθέτως επέλεξε πριν μερικές ώρες να δημοσιεύσει μία φωτογραφία στο Instagram, στην οποία βρίσκεται στο γήπεδο με γυρισμένη πλάτη, έτσι ώστε να φαίνεται το όνομά του στη φανέλα.

Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ακόμη και ο προπονητής των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Μετά την αποβολή του Μπαλογκάν στο 64ο λεπτό της νίκης με 2-0 επί της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, είχε επιμείνει ότι «δεν ήταν ποτέ κόκκινη κάρτα», τονίζοντας ότι οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο και ότι αυτό ήταν ήδη αρκετή τιμωρία. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει αν ήταν θεμιτό να εμπλακεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ποδοσφαιρική απόφαση.

«Στο τέλος, δεν είναι ότι είμαστε θύματα», είπε ο Ποτσετίνο στα ισπανικά. «Αλλά δεν είμαστε εμείς οι κακοί εδώ».