Στην Άγκυρα με τη σύζυγό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Θερμή χειραψία με Ερντογάν στο δείπνο ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Στην Άγκυρα έφτασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης (7/7), προκειμένου να συμμετάσχει στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την ελληνική πλευρά να προσέρχεται με βασικό μήνυμα την ανάγκη για μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου.

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Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι, υποδέχτηκε ο Ομέρ Μπολατ, υπουργός Εμπορίου της Τουρκίας.

📍Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve eşi, mehter marşı eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giriş yaptı. pic.twitter.com/VICnshx4qr — Bedrettin (@bedbolukbasi) July 7, 2026

Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του μετέβησαν αμέσως στο Λευκό Παλάτι, όπου τους υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγό του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θερμή χειραψία με τον Τούρκο πρόεδρο, με τον οποίο ήρθε σε επαφή μετά από πολύ καιρό, ενώ η κυρία Γκραμπόφσκι ασπάστηκε τη σύζυγο του Τούρκου προέδρου.

Οι εργασίες της Συνόδου στην τουρκική πρωτεύουσα ανοίγουν με το δείπνο που παραθέτει προς τους ηγέτες των κρατών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κύριο σκέλος των συζητήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης, με το βάρος να πέφτει στην εφαρμογή της μεγάλης συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, με στόχο αυτές να φτάσουν συνολικά το 5% του ΑΕΠ.

- sofokleous10.gr

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