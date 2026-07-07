Στην-Άγκυρα-ο-Μητσοτάκης-για-τη-σύνοδο-του-ΝΑΤΟ:-«Σταθερή-η-θέση-της-Ελλάδας-για-ισχυρότερη-αμυντικά-Ευρώπη»

Στην Άγκυρα φτάνει στις 19:00 το απόγευμα της Τρίτης (7/7) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με την ελληνική πλευρά να προσέρχεται με βασικό μήνυμα την ανάγκη για μια ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου.

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Οι εργασίες της Συνόδου στην τουρκική πρωτεύουσα ανοίγουν με το δείπνο που παραθέτει προς τους ηγέτες των κρατών-μελών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το κύριο σκέλος των συζητήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το πρωί της Τετάρτης, με το βάρος να πέφτει στην εφαρμογή της μεγάλης συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, με στόχο αυτές να φτάσουν συνολικά το 5% του ΑΕΠ.

Στο επίκεντρο των ελληνικών θέσεων θα βρεθεί η γεωπολιτική σημασία της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η εικόνα της Ελλάδας ως σταθερού και συνεπούς εταίρου εντός της Συμμαχίας. Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η Αθήνα, ακόμη και κατά τη δύσκολη περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, παρέμεινε συνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντι στο ΝΑΤΟ. Όπως δήλωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός: «Η θέση της Ελλάδας είναι σταθερή για μία ισχυρότερη αμυντικά Ευρώπη».

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη μεταξύ των πέντε χωρών της Συμμαχίας που έχουν ξεπεράσει το όριο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες το 2026. Παράλληλα, η κυβέρνηση αναμένεται να αναδείξει το νέο δωδεκαετές εξοπλιστικό και εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού ύψους περίπου 25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το ελληνικό μήνυμα για την ευρωπαϊκή άμυνα

Παράλληλα με τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η Αθήνα επιμένει στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα στις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ομολόγους του στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, υποστηρίζοντας ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να στηρίξουν έμπρακτα την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και των κρατών-μελών μέσα από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η ελληνική θέση είναι ότι η νέα πραγματικότητα ασφαλείας στην Ευρώπη, μετά και τις εξελίξεις στην Ουκρανία, απαιτεί περισσότερες κοινές επενδύσεις και μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της.

Το βλέμμα στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν και τα F-35

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Αθήνα παρουσιάζει και η επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσινγκτον να προχωρήσει σε κάποια κίνηση που θα αφορά την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Το ζήτημα παραμένει ένα από τα μεγάλα ερωτήματα της Συνόδου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφής εικόνα για τις προθέσεις της αμερικανικής πλευράς. Από την Αθήνα, ωστόσο, επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί στην Τουρκία και πως οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτούσε νέα απόφαση από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ελληνική πλευρά αναμένεται να υπογραμμίσει δύο ακόμη παραμέτρους: αφενός ότι η Ελλάδα έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 και προχωρά στην απόκτηση των προηγμένων αεροσκαφών, αφετέρου ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα ισχυρό στρατηγικό αποτύπωμα.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην Άγκυρα πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις αυξημένες απαιτήσεις για αμυντικές επενδύσεις, τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας και τις ευρύτερες ανακατατάξεις στις σχέσεις Ευρώπης, ΗΠΑ και Τουρκίας.



- sofokleous10.gr

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