Συμφωνία με το Ιράν ή «θα τελειώσουμε τη δουλειά» λέει ο Τραμπ – Δεν διαπραγματευόμαστε υπό απειλές, απαντά η Τεχεράνη

Νέες προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο πριν αναχωρήσει για την Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη αποσπάσει παραχωρήσεις από την ιρανική πλευρά, οι οποίες όμως –όπως είπε– πρέπει να τηρηθούν.

«Έχουμε πάρει παραχωρήσεις. Τώρα πρέπει να τις κρατήσουν. Αλλά δεν θα υπάρξει πυρηνικό όπλο. Θα πάρουμε αυτό που αποκαλώ “σκόνη”, το εμπλουτισμένο υλικό, την πυρηνική σκόνη όπως τη λέω. Θα την πάρουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο βασικός στόχος των ΗΠΑ είναι να αποτρέψουν την απόκτηση πυρηνικού όπλου από το Ιράν, επιμένοντας ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος.

President Trump issues a stark warning to Iran, declaring the U.S. is prepared to completely dismantle the country’s infrastructure “in a small part of an afternoon” if a diplomatic deal cannot be reached. “We’re going to win one way or the other. We’re going to make a deal or… pic.twitter.com/C9B4aFqfJV — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 7, 2026

«Πήγα για έναν λόγο, πολύ αποφασιστικά: το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Δεν αναζητώ αλλαγή καθεστώτος, αν και αυτό είναι αλλαγή καθεστώτος. Το πρώτο καθεστώς έφυγε. Το δεύτερο έφυγε. Πιστεύω ότι το τρίτο είναι πιο λογικό, αλλά θα δούμε», ανέφερε.

«Ή θα κάνουμε συμφωνία ή θα τελειώσουμε τη δουλειά»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στον ναυτικό αποκλεισμό, υποστηρίζοντας ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε «τον μεγαλύτερο αποκλεισμό που έχει υπάρξει ποτέ».

«Ούτε ένα πλοίο δεν πέρασε μέσα σε δύο μήνες. Στη συνέχεια χαλαρώσαμε τον αποκλεισμό, επειδή είμαστε κοντά ίσως σε μία συμφωνία», είπε.

Παράλληλα, έστειλε νέο αυστηρό μήνυμα προς την Τεχεράνη: «Θα κερδίσουμε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Είτε θα κάνουμε συμφωνία είτε θα τελειώσουμε τη δουλειά. Και δεν θα είναι δύσκολο να τελειώσουμε τη δουλειά», τόνισε.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως προτιμά τη διπλωματική λύση, καθώς –όπως είπε– δεν θέλει να επηρεαστούν 91 εκατομμύρια άνθρωποι.

«Μπορούμε να ρίξουμε τις γέφυρές τους μέσα σε μία ώρα. Μπορούμε να καταστρέψουμε την ενεργειακή τους τροφοδοσία, όλες αυτές τις μεγάλες εγκαταστάσεις που έχτισαν», ανέφερε.

Κλιμακώνοντας ακόμη περισσότερο τη ρητορική του, πρόσθεσε: «Μπορούμε να βγάλουμε εκτός λειτουργίας τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής τους μέσα σε ένα μικρό μέρος ενός απογεύματος. Κάθε εγκατάσταση θα έχει εξαφανιστεί. Και το γνωρίζουν».

Αραγτσί: Δεν ξεκινούν διαπραγματεύσεις υπό απειλές

Στις δηλώσεις Τραμπ απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για μία τελική συμφωνία «δεν πρόκειται να ξεκινήσουν» όσο συνεχίζονται οι απειλές.

Millions of proud Iranians rallied in unity to honor Grand Ayatollah Khamenei and his legacy. Neither them nor our Brave Armed Forces are moved by any threats. Para 13 of the MoU is clear: Negotiations on final Deal will not commence if threats continue Honor your signature. pic.twitter.com/uQ7OoFyp8U — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 7, 2026

Ο Ιρανός υπουργός επικαλέστηκε το άρθρο 13 του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ και κάλεσε την Ουάσιγκτον να σεβαστεί όσα έχει υπογράψει.

«Τιμήστε την υπογραφή σας», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Αραγτσί ανέφερε επίσης ότι «εκατομμύρια περήφανοι Ιρανοί» συγκεντρώνονται στις τελετές πένθους για τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προσθέτοντας ότι ούτε οι πολίτες ούτε οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις «επηρεάζονται από καμία απειλή».