Συνάντηση-Γεραπετρίτη-με-τη-Σουηδή-ομόλογό-του:-Ευρωπαϊκή-άμυνα-και-ασύμμετρες-απειλές-στο-επίκεντρο

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τη Σουηδή ομόλογό του, Μαρία Στένεργκαρντ.
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Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπ.Εξ. στην πλατφόρμα Χ στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η προώθηση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε ασύμμετρες απειλές.
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.
— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 7, 2026
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