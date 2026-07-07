Τέλος-στις-διεκδικήσεις-του-Δημοσίου-για-αγροτικές-εκτάσεις-που-είχε-παραχωρήσει-στους-πολίτες

Τέλος σε μια πολυετή ταλαιπωρία για χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων βάζει η εφαρμογή του νόμου 5293/2026, καθώς το Δημόσιο παύει να διεκδικεί ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει στους πολίτες πριν από δεκαετίες.

Με εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενεργοποιείται η νέα διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να κατοχυρώσουν την περιουσία τους χωρίς δικαστικές εμπλοκές.

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Τι αλλάζει

Η νέα ρύθμιση αφορά χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι καλλιεργούν και κατέχουν επί δεκαετίες εκτάσεις που τους είχαν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί η τυπική μεταβίβαση της κυριότητας.

Αποτέλεσμα ήταν, όταν επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν ή να δηλώσουν την περιουσία τους στο Κτηματολόγιο, να βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο το Δημόσιο, το οποίο διεκδικούσε τις εκτάσεις που είχε παραχωρήσει.

Με το άρθρο 12 του νόμου 5293/2026, που εισηγήθηκε στη Βουλή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, το Δημόσιο παύει πλέον να προβάλλει δικαιώματα και να ασκεί δικαστικές διεκδικήσεις στις περιπτώσεις όπου οι πολίτες κατέχουν τα ακίνητα βάσει παραχωρητηρίων, αγροτικών διανομών, κλήρων ή πράξεων εγκατάστασης από δημόσιες αρχές.

Η εγκύκλιος του υπουργείου

Σε εφαρμογή της διάταξης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσε εγκύκλιο προς τις Διευθύνσεις Πολιτικής Γης και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, όπου τηρούνται οι σχετικοί φάκελοι και τα κτηματολογικά στοιχεία.

Η εγκύκλιος καθορίζει ποιες περιπτώσεις καλύπτονται από τη ρύθμιση, ποια δικαιολογητικά επαρκούν για την απόδειξη του δικαιώματος των πολιτών και πώς θα κινηθούν οι υπηρεσίες, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες διεκδικήσεις. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να χορηγούν χωρίς καθυστέρηση τις απαιτούμενες βεβαιώσεις και έγγραφα.

Στο εξής, όσοι διαθέτουν προσωρινό τίτλο, διοικητική πράξη παραχώρησης, πίνακες διανομής ή σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας θα μπορούν να κατοχυρώνουν την ιδιοκτησία τους χωρίς να εμπλέκονται σε πολύχρονες δικαστικές διαδικασίες.

Παράλληλα, οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται, ενώ προβλέπεται και η διόρθωση λανθασμένων πρώτων εγγραφών στο Κτηματολόγιο, στις οποίες ως ιδιοκτήτης εμφανιζόταν το Δημόσιο.

Οι δηλώσεις Χατζηδάκη και Σχοινά

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι με τον νόμο 5293/2026 αντιμετωπίζονται πρακτικά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους πολίτες στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο.

«Η ρύθμιση με την οποία μπαίνει τέλος σε παράλογες διεκδικήσεις ακινήτων από την πλευρά του Δημοσίου είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί κάποιος να έχει προσωρινά παραχωρητήρια από την εποχή του Βενιζέλου και να θυμόμαστε εκατό χρόνια μετά ότι αυτά δεν ισχύουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι οι πολίτες να πάψουν να αντιμετωπίζονται από το κράτος ως υπήκοοι.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, υπογράμμισε ότι η εγκύκλιος θέτει άμεσα σε εφαρμογή μια σημαντική μεταρρύθμιση που αποκαθιστά μια χρόνια αδικία και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος.

Όπως σημείωσε, οι υπηρεσίες του υπουργείου έχουν λάβει σαφείς οδηγίες ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρήγορα, με διαφάνεια και χωρίς περιττή ταλαιπωρία, με στόχο την προστασία της αγροτικής περιουσίας και την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου.