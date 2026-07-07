Τιμές-λιπασμάτων:-«Πράσινο-φως»-από-το-Κοινοβούλιο-για-ενίσχυση-των-αγροτών

Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν στους αγρότες της ΕΕ οι αυξανόμενες τιμές των λιπασμάτων.

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Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν στους αγρότες της ΕΕ οι αυξανόμενες τιμές των λιπασμάτων.

Οι ευρωβουλευτές ενεργοποίησαν τη διαδικασία κατεπείγοντος για τις αλλαγές στην κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ (ΚΓΠ), όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αγρότες θα λάβουν εγκαίρως στήριξη για την αγορά λιπασμάτων ενόψει της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου. Η οικονομική ενίσχυση στηρίχθηκε με 576 ψήφους υπέρ, 62 κατά και 15 αποχές.

Για να αποφευχθεί η μείωση της παραγωγής ή της ποιότητας των τροφίμων και η αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές, οι αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν στήριξη ρευστότητας ύψους έως και 80% του πρόσθετου κόστους λιπασμάτων που επωμίζονται. Οι χώρες της ΕΕ θα έχουν επίσης ακόμη δυνατότητα να αυξήσουν τις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων από το 70% στο 75% και να τις καταβάλουν στους πληγέντες αγρότες αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους, και όχι μόνο μετά τις 16 Οκτωβρίου, όπως προβλέπουν οι ισχύοντες κανόνες. Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία για την προσαρμογή των προϋπολογισμών τους για τις άμεσες ενισχύσεις του επόμενου έτους.

Επόμενα βήματα

Το κείμενο πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, προτού τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα.

Σχετικές πληροφορίες

Οι τιμές των λιπασμάτων έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή τροφίμων, καθώς τα λιπάσματα αντιπροσωπεύουν έως και το 16% του κόστους για τους αγρότες.

Η ΕΕ βασίζεται σε εισαγωγές για το 30% των αζωτούχων λιπασμάτων και το 70% των φωσφορικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στη γεωργική παραγωγή. Παράλληλα, η παραγωγή λιπασμάτων της ΕΕ βασίζεται στο φυσικό αέριο. Οι τιμές τόσο των λιπασμάτων όσο της ενέργειας έχουν αυξηθεί λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και, πιο πρόσφατα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ιδίως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.