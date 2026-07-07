Τράπεζα της Ελλάδος: Διευκρινίσεις σχετικά με τις τιτλοποιήσεις προς ενώσεις καταναλωτών και επαγγελματικές οργανώσεις

Η Τράπεζα της Ελλάδος απέστειλε σήμερα την απάντησή της στην εξώδικη δήλωση που υποβλήθηκε στις 24.6.2026 από ενώσεις καταναλωτών και επαγγελματικούς φορείς.

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Στην απάντησή της, η Τράπεζα της Ελλάδος αναφέρεται αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν τις κατά νόμο αρμοδιότητές της ως επιβλέπουσα αρχή, παραθέτοντας το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και διευκρινίζοντας τα όρια των αρμοδιοτήτων της.

Συγκεκριμένα, παρέχονται διευκρινίσεις για:

• το κανονιστικό πλαίσιο των τιτλοποιήσεων απαιτήσεων και τη διάκριση μεταξύ της πραγματικής και οριστικής μεταβίβασης απαιτήσεων καθώς και της μεταφοράς σημαντικού κινδύνου,

• το πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Ηρακλής» και τις νομικές αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων,

• το ισχύον εποπτικό πλαίσιο για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με τον Ν. 5072/2023,

• το εύρος των εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος επί των διαχειριστών πιστώσεων, καθώς και τα όρια των αρμοδιοτήτων της σε σχέση με άλλες οντότητες που δραστηριοποιούνται στην αγορά δανειακών απαιτήσεων,

• το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις μεταβιβάσεις και τιτλοποιήσεις δανειακών απαιτήσεων καθώς και τις ανακεφαλαιοποιήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος υπογραμμίζει ότι η άσκηση των εποπτικών της αρμοδιοτήτων διέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ενώ η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εποπτικές διαδικασίες και τα εποπτευόμενα ιδρύματα περιορίζεται από τις διατάξεις που σχετίζονται με το υπηρεσιακό και επαγγελματικό απορρήτο, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4261/2014.

Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητές της με γνώμονα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την προστασία της ομαλής λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την εφαρμογή του ισχύοντος εθνικού και ενωσιακού δικαίου.