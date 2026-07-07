Φοιτητική στέγη: Πώς διαμορφώνονται τα μισθώματα σε Αθήνα – Θεσσαλονίκη και περιφέρεια

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας με προσιτό ενοίκιο γίνεται ακόμη δυσκολότερη ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, καθώς η ανοδική πορεία των ενοικίων συνεχίζεται τόσο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη όσο και στις υπόλοιπες φοιτητουπόλεις της περιφέρειας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, τα ζητούμενα μισθώματα καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη σε σχέση με το 2025. Αντίστοιχα, στις 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας η μέση αύξηση διαμορφώνεται επίσης περίπου στο 7%. Στην Πάτρα η αύξηση υπολογίζεται στο 5% με 6%.

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Στο κέντρο της Αθήνας οι οικονομικές επιλογές περιορίζονται ακόμη περισσότερο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. έχει ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ τον μήνα, έναντι 89,7% το 2025. Παράλληλα, επτά στις δέκα διαθέσιμες κατοικίες διατίθενται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500 ευρώ τον μήνα.

Ακόμη πιο περιορισμένες είναι πλέον οι επιλογές για όσους διαθέτουν προϋπολογισμό έως 300 ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας το ποσοστό διαθεσιμότητας περιορίζεται μόλις στο 0,2%, έναντι 1,04% το 2025. Στα Νότια Προάστια η διαθεσιμότητα σε αυτή την κατηγορία παραμένει μηδενική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το ίδιο ισχύει και στα Βόρεια Προάστια. Στον Πειραιά το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται μόλις στο 0,29%.

Η ίδια τάση καταγράφεται και στις υπόλοιπες περιοχές της Αττικής. Στα Δυτικά Προάστια τα ζητούμενα μισθώματα αυξήθηκαν περίπου 8% και σχεδόν εννέα στις δέκα διαθέσιμες κατοικίες έως 50 τ.μ. ζητούν πλέον πάνω από 400 ευρώ τον μήνα. Στα Βόρεια Προάστια περισσότερα από εννέα στα δέκα διαθέσιμα ακίνητα διατίθενται με μίσθωμα άνω των 500 ευρώ. Στον Πειραιά σχεδόν επτά στα δέκα ξεπερνούν το ίδιο όριο.

Περιφέρεια

Ανοδικά κινούνται τα ενοίκια και στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, το 80,18% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται πλέον με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ, έναντι 69,96% το 2025.

Παράλληλα, περισσότερες από τέσσερις στις δέκα διαθέσιμες κατοικίες ζητούν πλέον πάνω από 500 ευρώ τον μήνα.

Στις 21 φοιτητουπόλεις της περιφέρειας οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στα διαμερίσματα από 30 έως 45 τ.μ. Στην Πάτρα, αντίθετα, οι εντονότερες αυξήσεις εμφανίζονται στις κατοικίες έως 25 τ.μ. Την ίδια ώρα, οι μικρές κατοικίες, που αποτελούν την πρώτη επιλογή για μεγάλο μέρος των φοιτητών, γίνονται ολοένα πιο δυσεύρετες.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας εξακολουθεί να διαδραματίζει η βραχυχρόνια μίσθωση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της E-Real Estates, Θέμη Μπάκα. Σε αρκετές φοιτητουπόλεις, αλλά και σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αυξάνεται ο αριθμός των ακινήτων που διατίθενται μέσω των σχετικών πλατφορμών.

Στους τουριστικούς προορισμούς αρκετοί ιδιοκτήτες εξακολουθούν να μισθώνουν τα ακίνητά τους σε φοιτητές μόνο για τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Με προϋπολογισμό έως 300 ευρώ τον μήνα, οι διαθέσιμες επιλογές περιορίζονται κυρίως σε ανακαινισμένες κατοικίες έως 20 τ.μ. ή σε μη ανακαινισμένα διαμερίσματα έως 25 τ.μ. σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας.