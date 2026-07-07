ΧΑ: Διόρθωση με υψηλό τζίρο στις 2.542 μονάδες – Οι τράπεζες τράβηξαν χειρόφρενο, η Coca-Cola κράτησε τις άμυνες

Με απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μία συνεδρίαση που δεν είχε εικόνα πανικού, αλλά είχε καθαρή κόπωση, κατοχύρωση κερδών και εμφανή πίεση στον τραπεζικό κλάδο. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 2.541,99 μονάδες, με πτώση 0,72%, χάνοντας 18,35 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά 304,52 εκατ. ευρώ.

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Η αγορά ξεκίνησε με διαθέσεις άμυνας, επιχείρησε να κρατηθεί κοντά στις υψηλές ζώνες της προηγούμενης περιόδου, όμως όσο περνούσε η συνεδρίαση οι πωλητές πήραν τον έλεγχο. Το ενδοσυνεδριακό γράφημα δείχνει ξεκάθαρα ότι μετά το πρώτο ανοδικό ξέσπασμα, ο Γενικός Δείκτης διολίσθησε σταδιακά, με την περιοχή γύρω από τις 2.555 μονάδες να χάνεται και την αγορά να κλείνει τελικά κοντά στα χαμηλά ημέρας.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ότι η πτώση έγινε με βαρύ τζίρο. Αυτό δεν είναι αδιάφορο. Όταν η αγορά διορθώνει με χαμηλές συναλλαγές, μπορεί εύκολα να θεωρηθεί μια απλή ανάσα. Όταν όμως διορθώνει με πάνω από 300 εκατ. ευρώ, το μήνυμα είναι πιο σοβαρό: μεγάλα χαρτοφυλάκια κάνουν κινήσεις, κατοχυρώνουν αποδόσεις και ξαναζυγίζουν τις θέσεις τους.

Η εικόνα των βασικών δεικτών

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Κεφαλαιοποίηση Γενικός Δείκτης 2.541,99 -0,72% 81,47 δισ. ευρώ FTSE Large Cap 6.474,86 -0,43% 80,63 δισ. ευρώ FTSEA 1.527,98 -0,43% 100,22 δισ. ευρώ Συνολική Αγορά 5.116,62 -0,72% 81,47 δισ. ευρώ ATHEX ESG 3.017,60 -0,73% 81,25 δισ. ευρώ Τραπεζικός Δείκτης 2.867,88 -1,16% 46,70 δισ. ευρώ FTSE Financial Services 13.403,45 -1,16% 46,94 δισ. ευρώ

Οι τράπεζες στο επίκεντρο των πιέσεων

Η σημερινή συνεδρίαση είχε καθαρό πρωταγωνιστή από την αρνητική πλευρά: τις τράπεζες. Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 1,16%, σε μία κίνηση που έδειξε ότι μετά το μεγάλο ράλι των προηγούμενων εβδομάδων, η αγορά δεν είναι διατεθειμένη να πληρώνει ασταμάτητα υψηλότερες αποτιμήσεις χωρίς ενδιάμεσες διορθώσεις.

Η Eurobank έκλεισε στα 4,32 ευρώ με πτώση 1,89%, η Εθνική Τράπεζα στα 15,68 ευρώ με απώλειες 1,72%, η Πειραιώς στα 9,28 ευρώ με πτώση 1,69%, ενώ η Alpha Bank υποχώρησε στα 4,12 ευρώ με απώλειες 0,94%.

Η εικόνα αυτή δεν ακυρώνει το θετικό story των τραπεζών. Τα θεμελιώδη παραμένουν ισχυρά, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι υψηλοί, η κερδοφορία συνεχίζει να στηρίζεται από τα επιτοκιακά έσοδα και οι διανομές προς τους μετόχους έχουν επιστρέψει στο προσκήνιο. Όμως άλλο πράγμα το καλό story και άλλο πράγμα η τιμή. Μετά από τόσο έντονη άνοδο, η αγορά ζητάει αφορμές για να συνεχίσει. Αν δεν τις βρίσκει, κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: πουλάει πρώτα και ρωτάει μετά.

Τα blue chips που διαμόρφωσαν την τάση

Μετοχή Τιμή Μεταβολή Όγκος Κεφαλαιοποίηση Coca-Cola HBC 59,90 +2,22% 18.513 22,36 δισ. ευρώ Eurobank 4,32 -1,89% 6,41 εκατ. 15,69 δισ. ευρώ ΔΕΗ 24,10 -0,41% 706 χιλ. 14,40 δισ. ευρώ Εθνική Τράπεζα 15,68 -1,72% 1,48 εκατ. 14,35 δισ. ευρώ Πειραιώς 9,28 -1,69% 4,18 εκατ. 11,47 δισ. ευρώ Alpha Bank 4,12 -0,94% 4,61 εκατ. 9,54 δισ. ευρώ ΟΤΕ 19,50 0,00% 479 χιλ. 7,88 δισ. ευρώ Metlen 41,86 -1,37% 237 χιλ. 6,01 δισ. ευρώ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 46,92 -0,17% 2,1 εκατ. 5,59 δισ. ευρώ Cenergy 23,40 -2,42% 160 χιλ. 4,97 δισ. ευρώ

Η Coca-Cola HBC ήταν η βασική άμυνα της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο 2,22% στα 59,90 ευρώ. Χωρίς αυτή τη στήριξη, η εικόνα του FTSE Large Cap θα ήταν βαρύτερη. Ο ΟΤΕ έμεινε αμετάβλητος στα 19,50 ευρώ, λειτουργώντας περισσότερο ως σταθεροποιητικός παράγοντας παρά ως μοχλός αντίδρασης.

Αντίθετα, πιέσεις καταγράφηκαν σε αρκετά βαριά χαρτιά. Η Metlen έχασε 1,37%, η Motor Oil 1,66%, η Cenergy 2,42%, η Viohalco 1,36%, η Τιτάν 1,44% και η Ελλάκτωρ 1,38%. Η εικόνα δείχνει ότι η διόρθωση δεν περιορίστηκε αποκλειστικά στις τράπεζες, αλλά απλώθηκε σε σημαντικό μέρος της μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Υψηλός τζίρος, αλλά όχι κατάρρευση

Το κρίσιμο σημείο της ημέρας είναι ο τζίρος. Τα 304,52 εκατ. ευρώ δείχνουν ότι η συνεδρίαση είχε βάθος και πραγματική συμμετοχή. Δεν ήταν μια αδιάφορη καλοκαιρινή διόρθωση με λίγες εντολές. Ήταν συνεδρίαση στην οποία έγιναν αναδιαρθρώσεις θέσεων.

Ωστόσο, η πτώση 0,72% του Γενικού Δείκτη, με τόσο υψηλές συναλλαγές, δεν συνιστά κατάρρευση. Είναι περισσότερο ένα προειδοποιητικό καμπανάκι ότι η αγορά έχει ανέβει πολύ, οι αποτιμήσεις δεν είναι πλέον φθηνές και οι επενδυτές γίνονται πιο επιλεκτικοί.

Η διαφορά ανάμεσα στον Γενικό Δείκτη, που έχασε 0,72%, και τον FTSE Large Cap, που υποχώρησε μόλις 0,43%, δείχνει ότι οι πιέσεις ήταν πιο έντονες σε συγκεκριμένους κλάδους και τίτλους, με την Coca-Cola να περιορίζει τις απώλειες της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Τεχνική εικόνα: Το ΧΑ ψάχνει νέα ισορροπία

Τεχνικά, η περιοχή των 2.540 μονάδων αποκτά σημασία ως πρώτη ζώνη άμυνας. Η αγορά απέχει πλέον από τα πρόσφατα υψηλά, αλλά δεν έχει χάσει ακόμη τη μεσοπρόθεσμη ανοδική της δομή. Για να υπάρξει πιο σοβαρή ανησυχία, θα πρέπει να φανεί αδυναμία επαναφοράς πάνω από τις 2.555-2.560 μονάδες και στη συνέχεια καθοδική διάσπαση χαμηλότερων στηρίξεων.

Από την άλλη πλευρά, για να επιστρέψει η αγορά σε καθαρά ανοδική τροχιά, χρειάζεται ξανά τράπεζες. Χωρίς τραπεζική συμμετοχή, το ΧΑ μπορεί να κρατηθεί, μπορεί να αμυνθεί, αλλά δύσκολα θα κάνει πειστική νέα ανοδική κίνηση.

Διεθνές φόντο

Στην Ευρώπη το κλίμα παρέμεινε ισορροπημένο, με τους βασικούς δείκτες να κινούνται πλησίον των πρόσφατων ιστορικών υψηλών και σε φάση σταθεροποίησης, καθώς οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στην έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων. Το προηγούμενο εικοσιτετράωρο τα κύρια ταμπλό της γηραιάς ηπείρου είχαν κλείσει με μικρά κέρδη, διατηρώντας τον πανευρωπαϊκό δείκτη-βαρόμετρο κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ.

Στη Wall Street η εικόνα ήταν μεικτή: ο βιομηχανικός δείκτης κινήθηκε πέριξ νέων ιστορικών υψηλών, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης δέχθηκε πιέσεις κοντά στο 0,9% υπό το βάρος των ημιαγωγών, μετά τα αποτελέσματα της Samsung που αναζωπύρωσαν προβληματισμούς για τις ήδη υψηλές προσδοκίες του κλάδου. Παράλληλα, η ένταξη της SpaceX στον δείκτη Nasdaq-100 συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της αγοράς. Στην ενέργεια, το αργό κινήθηκε ανοδικά πέριξ των 69 δολαρίων, καθώς νέο επεισόδιο στο Στενό του Ορμούζ —με πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων— επανέφερε τις ανησυχίες για την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, οι επενδυτές αναμένουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve για νέες ενδείξεις ως προς την πορεία των επιτοκίων. Η πρόσφατη πιο «γερακίσια» ρητορική, σε συνδυασμό με την άνοδο της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού τίτλου κοντά στο 4,48%, διατηρεί ζωντανό ακόμη και το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων έως τον Σεπτέμβριο, την ώρα που τα ασθενέστερα στοιχεία απασχόλησης του Ιουνίου έχουν περιορίσει τα στοιχήματα για άμεση κίνηση. Η ισορροπία αυτή ανάμεσα σε ισχυρή οικονομία και επίμονο πληθωρισμό παραμένει ο βασικός μοχλός διακύμανσης για τις διεθνείς αγορές.

Γνώμες ειδικών

Το επενδυτικό αφήγημα για την ελληνική αγορά παραμένει εμφατικά θετικό. Από την πλευρά της Beta Securities, ο Μάνος Χατζηδάκης σημείωσε ότι η έλευση του Ιουλίου συνοδεύτηκε από νέα υψηλά 200 μηνών, γεγονός που επιβεβαιώνει τη θετική ψυχολογία και τη δυναμική της αγοράς. Η σημερινή υποχώρηση εντάσσεται, υπό αυτό το πρίσμα, σε μια υγιή ανάσα έπειτα από παρατεταμένο ανοδικό σερί.

Η Goldman Sachs αναβάθμισε πρόσφατα την τιμή-στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες από 2.500, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις πιο ελκυστικές αγορές για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, με βάση το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον και τις ισχυρές προοπτικές των τραπεζών. Στην ίδια κατεύθυνση, η HSBC τοποθετεί την ελληνική αγορά μεταξύ εκείνων με τη μεγαλύτερη overweight στάθμιση από θεσμικά χαρτοφυλάκια στην Ευρώπη.

Η JP Morgan αναβάθμισε την Ελλάδα σε overweight, εκτιμώντας παθητικές εισροές που προσεγγίζουν το 1 δισ. δολάρια και προκρίνοντας τη Eurobank ως κορυφαία επιλογή, με φόντο την παραμονή της χώρας στους δείκτες αναδυόμενων αγορών της MSCI έως τον Μάιο του 2027 — παράγοντας που δημιουργεί ισχυρό τεχνικό στήριγμα ενόψει της αναβάθμισης σε ανεπτυγμένη αγορά. Παράλληλα, η Eurobank Equities ανανέωσε τις τιμές-στόχους για τις τράπεζες, υπογραμμίζοντας το αφήγημα ισχυρών θεμελιωδών μεγεθών που εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount, ενώ και η Deutsche Bank έχει επισημάνει ότι οι επιδόσεις επιβεβαιώνουν τη θετική δυναμική της ελληνικής αγοράς.

Συμπέρασμα

Η σημερινή συνεδρίαση δεν αλλάζει τη μεγάλη εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αλλά χαλάει τη βραχυπρόθεσμη ευφορία. Ο Γενικός Δείκτης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι αποτιμήσεις έχουν ενσωματώσει μεγάλο μέρος των θετικών προσδοκιών και οι επενδυτές αρχίζουν να ζητούν περισσότερα απτά νέα για να συνεχίσουν να αγοράζουν.

Η διόρθωση ήταν λογική, αλλά όχι αθώα. Με τόσο υψηλό τζίρο, η αγορά έστειλε μήνυμα ότι η συνέχεια δεν θα είναι μονόδρομος. Το ΧΑ εξακολουθεί να έχει ισχυρά επιχειρήματα, όμως από εδώ και πέρα η επιλογή μετοχών θα μετράει περισσότερο από την απλή έκθεση στον δείκτη. Με απλά λόγια: το εύκολο χρήμα της ανόδου έχει μάλλον τελειώσει. Τώρα αρχίζει το δύσκολο κομμάτι.