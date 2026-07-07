Όταν σβήνει η ατμομηχανή: η Ευρωζώνη μπροστά στην τέλεια καταιγίδα

Για μια ολόκληρη γενιά, η σχέση της Γερμανίας με την Κίνα ήταν η ζηλευτή εξαίρεση. Ενώ οι ΗΠΑ και άλλες βιομηχανικές οικονομίες έβλεπαν τα εργοστάσιά τους να αδειάζουν μπροστά στο πρώτο «κινεζικό σοκ» της δεκαετίας του 2000, το Βερολίνο έκανε το αντίθετο: πουλούσε στους Κινέζους αυτοκίνητα πολυτελείας, εργαλειομηχανές και χημικά, κρατώντας το διμερές εμπόριο σχεδόν ισοσκελισμένο — και σε αρκετές χρονιές πλεονασματικό. Ήταν η χρυσή εποχή του «Wandel durch Handel», της αλλαγής μέσω του εμπορίου.

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Αυτή η εποχή έχει τελειώσει — και τα νούμερα δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Το 2025 η Κίνα ξαναέγινε ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Γερμανίας, με συνολικό όγκο συναλλαγών 251,8 δισ. ευρώ, προσπερνώντας τις ΗΠΑ (240,5 δισ.). Πίσω όμως από τον όγκο κρύβεται μια δραματική ανισορροπία: η Γερμανία εισήγαγε από την Κίνα προϊόντα αξίας 170,6 δισ. ευρώ και εξήγαγε μόλις 81,3 δισ. — ένα έλλειμμα περίπου 89 δισ. ευρώ, νέο ιστορικό ρεκόρ που ξεπερνά ακόμη και το προηγούμενο του 2022 (περίπου 84-86 δισ.).

Η αντιστροφή έγινε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Μεταξύ 2020 και 2022 οι κινεζικές εισαγωγές προς τη Γερμανία σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ οι γερμανικές εξαγωγές προς την Κίνα υποχωρούσαν σταθερά. Το 2025 οι εξαγωγές αυτές έπεσαν κατά 9,3%, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας — 23% κάτω από την κορυφή του 2022. Το πιο εύγλωττο στοιχείο αφορά την «καρδιά» της γερμανικής βιομηχανίας: οι εξαγωγές αυτοκινήτων προς την Κίνα κατέρρευσαν κατά 66% μεταξύ 2022 και 2025, στο χαμηλότερο σημείο από το 2009, ενώ το μερίδιο των γερμανικών κατασκευαστών στην κινεζική αγορά συρρικνώθηκε κατά περίπου ένα τρίτο. Τα κέρδη της Volkswagen από τις κοινοπραξίες της στην Κίνα υποχώρησαν κατά 60% στο εννεάμηνο του 2025 σε σύγκριση με το 2022.

Έναν ύπουλο επιταχυντή της αντιστροφής παίζει και ο νομισματικός παράγοντας: το γουάν έχει χάσει περίπου 20% της αξίας του έναντι του ευρώ από τα μέσα του 2022, καθιστώντας τα κινεζικά προϊόντα ακόμη φθηνότερα και αμβλύνοντας τα εργαλεία εμπορικής άμυνας της ΕΕ. Το σύμβολο της νέας εποχής ήρθε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η Volkswagen ανακοίνωσε το πρώτο κλείσιμο εργοστασίου στη Γερμανία στα 88 χρόνια της ιστορίας της. Το «Made in Germany» δεν έχει πια την ίδια βαρύτητα.

Έλλειμμα-ρεκόρ 89 δισ. ευρώ για τη Γερμανία απέναντι στην Κίνα το 2025 — οι εξαγωγές αυτοκινήτων προς το Πεκίνο έχουν καταρρεύσει κατά 66% από το 2022, ενώ 248.000 βιομηχανικές θέσεις εργασίας εξαφανίστηκαν ως τον Δεκέμβριο του 2025.

Το «δεύτερο κινεζικό σοκ» και ο αργός θάνατος του Mittelstand

Αν το πρώτο κινεζικό σοκ πλήγωσε άλλες χώρες αλλά χάρισε στη Γερμανία μερίδια αγοράς, το δεύτερο απειλεί να ισοπεδώσει το ίδιο το θεμέλιο του γερμανικού μοντέλου. «Πρόκειται για ένα υπαρξιακό σοκ», προειδοποιεί η οικονομολόγος Ντάλια Μάριν του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου, εκτιμώντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε αποβιομηχάνιση «πολύ χειρότερη από αυτήν που βίωσαν οι ΗΠΑ» στο πρώτο κύμα.

Η διαφορά είναι ποιοτική. Η Κίνα δεν ανταγωνίζεται πλέον μόνο στην τιμή· ανταγωνίζεται —και συχνά ξεπερνά— στην ποιότητα, στα ίδια ακριβώς πεδία που αποτελούσαν το προπύργιο της Γερμανίας: αυτοκίνητα, μηχανήματα, εξειδικευμένα χημικά, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά οχήματα, τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Δεν πρόκειται για σύμπτωση. Το πρόγραμμα «Made in China 2025» και η λιγότερο προβεβλημένη στρατηγική των «10.000 μικρών γιγάντων» στοχεύουν ρητά το γερμανικό Mittelstand — το πυκνό δίκτυο μεσαίων, καινοτόμων προμηθευτών που θεωρείται η ραχοκοκαλιά της οικονομίας.

Οι συνέπειες αποτυπώνονται ήδη στα μητρώα των πτωχεύσεων. Το 2025 κήρυξαν πτώχευση περίπου 23.900 επιχειρήσεις στη Γερμανία — αύξηση 8,3% και το υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως δέκα εργαζομένων, αντιπροσωπεύουν το 81,6% των περιπτώσεων, ενώ οι πτωχεύσεις στη μεταποίηση αυξήθηκαν κατά 10,3%. Οι ζημιές για πιστωτές και προμηθευτές υπολογίζονται σε περίπου 57 δισ. ευρώ, και σχεδόν 285.000 εργαζόμενοι επηρεάστηκαν άμεσα. Παράλληλα, οι προσωπικές πτωχεύσεις εκτοξεύτηκαν στις 76.300, το υψηλότερο επίπεδο από το 2016.

Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται μια βαθύτερη αιμορραγία. Έως τον Δεκέμβριο του 2025, οι βασικοί βιομηχανικοί κλάδοι της Γερμανίας —αυτοκινητοβιομηχανία, μηχανήματα, ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, μέταλλα, χημικά— είχαν χάσει 248.000 θέσεις εργασίας. Η βιομηχανική παραγωγή υποχωρεί συνεχώς επί έξι χρόνια και το προϊόν παραμένει περίπου 6% κάτω από την προ πανδημίας πορεία του — πλήγμα συγκρίσιμο, σύμφωνα με το Centre for European Reform, με αυτό του Brexit για τη Βρετανία. Στη χημική βιομηχανία, το εμβληματικό καμάρι της γερμανικής μεταποίησης, η αξιοποίηση δυναμικότητας έχει πέσει στο 70%.

Οι εξαιρέσεις δεν είναι πια οι μικροί. Η ThyssenKrupp, ο κολοσσός που έχτισε κυριολεκτικά τη βιομηχανική Γερμανία, βρίσκεται στο χείλος της αφερεγγυότητας· η BASF μετατοπίζει επενδύσεις προς την Κίνα· η Volkswagen κλείνει εργοστάσια. Υπάρχει βεβαίως και η αντίθετη ανάγνωση —ότι η ενεργειακή κρίση, η γραφειοκρατία και το υψηλό κόστος ευθύνονται εξίσου, με ορισμένους αναλυτές να σημειώνουν ότι οι τιμές ρεύματος για τις μικρομεσαίες την περίοδο 2023-2025 ήταν στα επίπεδα του 2016. Όμως η σύγκλιση των ενδείξεων είναι σαφής: ο κύριος μοχλός της πρόσφατης βιομηχανικής συρρίκνωσης είναι πλέον ο κινεζικός ανταγωνισμός. Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τη Γερμανία — το CER εκτιμά ότι έως 650 δισ. δολάρια, περίπου το 12% των βιομηχανικών εξαγωγών της G7, είναι εκτεθειμένα στην κινεζική επέλαση έως το 2030.

Η Γαλλία στο χείλος: χρέος που φουσκώνει, ελλείμματα που δεν κλείνουν

Την ώρα που η γερμανική ατμομηχανή χάνει στροφές, ο δεύτερος πυλώνας της Ευρωζώνης δίνει τη δική του, εξίσου ανησυχητική μάχη. Το γαλλικό δημόσιο χρέος έφτασε τα 3.345 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025, ή 113,9% του ΑΕΠ, και προβλέπεται να ανέλθει στο 117,9% το 2026. Είναι το τρίτο υψηλότερο στην ΕΕ, μετά την Ελλάδα και την Ιταλία — σχεδόν διπλάσιο του ορίου του 60% που θέτουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Το ΔΝΤ βλέπει την τροχιά να οδηγεί προς το 130% έως το 2030.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 5,4% του ΑΕΠ το 2025 — το μεγαλύτερο και στα 27 κράτη-μέλη, σχεδόν διπλάσιο του στόχου του 3%. Χειρότερα, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους εκτινάσσεται: από 36,2 δισ. ευρώ το 2020 στα 59,3 δισ. το 2026, με εκτιμήσεις που το φέρνουν κοντά στα 100 δισ. έως το τέλος της δεκαετίας. Είναι η κλασική παγίδα της «χιονοστιβάδας»: όταν τα επιτόκια ξεπερνούν τον ρυθμό ανάπτυξης, κάθε νέο έλλειμμα φουσκώνει το χρέος, το χρέος φουσκώνει τους τόκους, και οι τόκοι φουσκώνουν το επόμενο έλλειμμα.

Το δημοσιονομικό αδιέξοδο τροφοδοτείται από ένα πρωτοφανές πολιτικό χάος. Σε λιγότερο από έναν χρόνο η Γαλλία άλλαξε τέσσερις πρωθυπουργούς — κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί από την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας το 1958. Ο Φρανσουά Μπαϊρού έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης τον Σεπτέμβριο του 2025, έχοντας προειδοποιήσει τους βουλευτές ότι «έχετε τη δύναμη να ρίξετε την κυβέρνηση, όχι όμως να σβήσετε την πραγματικότητα». Ο διάδοχός του Σεμπαστιάν Λεκορνί σχημάτισε τη βραχυβιότερη κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας —παραιτήθηκε 27 ημέρες μετά τον διορισμό του— για να επαναδιοριστεί λίγες μέρες αργότερα, εξασφαλίζοντας επιβίωση μόνο αφού «πάγωσε» τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του 2023.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια εύθραυστη ανάσα. Τον Φεβρουάριο του 2026 η Γαλλία ενέκρινε επιτέλους τον προϋπολογισμό του 2026, αφού δύο προτάσεις μομφής απέτυχαν να συγκεντρώσουν πλειοψηφία — χάρη στην αποχή των Σοσιαλιστών. Οι αγορές αντέδρασαν με ανακούφιση: το ασφάλιστρο κινδύνου του γαλλικού χρέους έναντι του γερμανικού υποχώρησε στα επίπεδα του Ιουνίου 2024, πριν από την καταστροφική απόφαση Μακρόν για πρόωρες εκλογές. Όμως ο προϋπολογισμός περιορίζει το έλλειμμα μόλις στο 5% —με νέους φόρους περίπου 7,3 δισ. στις επιχειρήσεις, πάγωμα κοινωνικών επιδομάτων και απόρριψη του φόρου πλούτου (Zucman)— ενώ το χρέος συνεχίζει να ανεβαίνει. Με τα δημόσια έσοδα ήδη πάνω από το 51% του ΑΕΠ, από τα υψηλότερα του ΟΟΣΑ, τα περιθώρια για νέους φόρους είναι ελάχιστα. Το γαλλικό spread είναι πλέον σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το ιταλικό — μια σύγκριση που πριν λίγα χρόνια θα ακουγόταν αδιανόητη.

Πρόκειται για ένα υπαρξιακό σοκ για τη Γερμανία Ντάλια Μάριν, οικονομολόγος, Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μονάχου

Δημόσιο χρέος στο 117,9% του ΑΕΠ και έλλειμμα κοντά στο 5% για το 2026 — το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους εκτοξεύεται στα 59,3 δισ. ευρώ, από 36,2 δισ. το 2020. Τρίτο υψηλότερο χρέος στην ΕΕ, μετά την Ελλάδα και την Ιταλία.

Τέλεια καταιγίδα ή ελεγχόμενη παρακμή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν κάθε μία από αυτές τις τρεις κρίσεις είναι σοβαρή — είναι. Το ερώτημα είναι αν συνδέονται. Και η απάντηση είναι ναι, με ανησυχητικό τρόπο. Η κινεζική υπερπαραγωγή, που ξεχειλίζει προς την Ευρώπη εν μέρει επειδή οι δασμοί Τραμπ έκλεισαν την αμερικανική αγορά και εκτρέπουν τα κινεζικά προϊόντα στη Γηραιά Ήπειρο, είναι η ίδια δύναμη που αντιστρέφει το γερμανικό εμπορικό ισοζύγιο, σκοτώνει το Mittelstand και —μέσω μιας αναιμικής Ευρωζώνης— δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα δημοσιονομικά της Γαλλίας.

Σε αυτό το τρίπτυχο προστίθεται ένας τέταρτος, ίσως πιο επικίνδυνος παράγοντας: η νομισματική πολιτική έχει αντιστραφεί. Έπειτα από το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επέστρεψε γύρω στο 3%, οδηγώντας την ΕΚΤ από τη χαλάρωση σε στάση αύξησης επιτοκίων — μια αύξηση 25 μονάδων βάσης τον Ιούνιο του 2026. Είναι το χειρότερο δυνατό νομισματικό σκηνικό για μια υπερχρεωμένη Γαλλία: αυξανόμενο κόστος δανεισμού ακριβώς τη στιγμή που η ανάπτυξη σβήνει. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 η Ευρωζώνη συρρικνώθηκε για πρώτη φορά από το τέλος του 2022, με τη γαλλική οικονομία να μένει στάσιμη.

Και όμως, η καταιγίδα δεν είναι μοιραία — τουλάχιστον όχι ακόμη. Υπάρχουν ανεμοθραύστες. Η Γερμανία, σε αντίθεση με τη Γαλλία, διαθέτει πραγματικό δημοσιονομικό χώρο: η συνταγματική μεταρρύθμιση του «φρένου χρέους» ξεκλείδωσε εκατοντάδες δισεκατομμύρια για υποδομές και άμυνα, και είναι η μοναδική μεγάλη οικονομία που μπορεί να δαπανήσει για να βγει από την κρίση — με το ΑΕΠ της να προβλέπεται να ανακάμψει, έστω και υποτονικά (+0,6% έως +0,9% το 2026), μετά από τρία χρόνια στασιμότητας. Η Γαλλία πέρασε τον προϋπολογισμό της και τα spreads αποκλιμακώθηκαν· η αγορά ομολόγων της παραμένει βαθιά και ρευστή· η ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία ασφαλείας. Η Ευρωζώνη προβλέπεται να αναπτυχθεί γύρω στο 1% το 2026 — υποτονικά, όχι καταστροφικά. Δεν είναι το 2011.

Το συμπέρασμα, επομένως, δεν είναι ένας κεραυνός αλλά μια αργή, σύνθετη καταιγίδα — μια «πολυκρισιακή» κατάσταση όπου η βιομηχανική βάση της ηπείρου διαβρώνεται από την Ανατολή, τη στιγμή που η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της χάνει τους δημοσιονομικούς βαθμούς ελευθερίας της, υπό μια κεντρική τράπεζα που δεν μπορεί πλέον να σπεύσει σε διάσωση με φθηνό χρήμα. Η «τέλεια καταιγίδα» δεν είναι πρόβλεψη ναυαγίου· είναι η περιγραφή μιας θάλασσας που έχει, αθόρυβα, στραφεί εναντίον της Ευρώπης. Το ερώτημα δεν είναι πια αν μαζεύονται τα σύννεφα, αλλά αν η ήπειρος έχει ακόμη πηδαλιούχο — και η Γερμανία, η μόνη με έρμα, το ξοδεύει για να κρατήσει όρθιο το δικό της κατάστρωμα.

- Destatis, Eurostat, INSEE, ΔΝΤ, Reuters, -, Fitch Ratings, S&P Global, KBRA, Rhodium Group, Centre for European Reform, Atlantic Council, Creditreform, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ, Allianz Research, NPR.