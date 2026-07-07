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    Aegean: Αμετάβλητη η αξιολόγηση ΑΑ από την ICAP Ratings

    Aegean: Αμετάβλητη η αξιολόγηση ΑΑ από την ICAP Ratings

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Ο οίκος αξιολόγησης διατήρησε τη διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου).

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    Αμετάβλητη διατήρησε την αξιολόγηση ΑΑ της Aegean η ICAP CRIF Ratings. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, βάσει των υποχρεώσεων του από 07/07/2025 Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 250.000.000 ευρώ, ότι ο Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας ICAP CRIF Ratings Μονοπρόσωπη Α.Ε., στις 03/07/2026, στο πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης της Εταιρείας, διατήρησε τη διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου) όσον αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα.

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