Alpha Finance – AXIA: Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες – Περιθώριο ανόδου έως 27%

Ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες δίνει η Axia-Alpha Finance, διατηρώντας σύσταση «Buy» για τον κλάδο και προχωρώντας σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών-στόχων, καθώς αναθεωρεί προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία, ενώ ενσωματώνει και χαμηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων (CoE). Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, οι τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να διαθέτουν περιθώρια ανόδου που φτάνουν έως και το 27%.

Η Eurobank και η Τράπεζα Κύπρου παραμένουν οι κορυφαίες επιλογές της. Για τη Eurobank η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 5,30 ευρώ από 4,50 ευρώ, καθώς η Axia εκτιμά ότι η ισχυρή γεωγραφική διαφοροποίηση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Για την Τράπεζα Κύπρου ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 11,60 ευρώ από 10,90 ευρώ, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα ασφαλές και ιδιαίτερα κερδοφόρο τραπεζικό μοντέλο, με αυξημένες διανομές προς τους μετόχους.

Για την Εθνική Τράπεζα, η νέα τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα 17,50 ευρώ από 14,50 ευρώ, με τη χρηματιστηριακή να τη θεωρεί ιδανική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν υψηλές μερισματικές αποδόσεις. Αντίστοιχα, για την Τράπεζα Πειραιώς αυξάνει την τιμή-στόχο στα 10,60 ευρώ από 8,50 ευρώ, βλέποντας σε αυτήν ένα περισσότερο αναπτυξιακό, εγχώριο επενδυτικό story.

Συνεχίζεται η υπεραπόδοση

Η Axia επισημαίνει ότι, παρά το περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές, οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να υπεραποδίδουν. Από τις αρχές του έτους οι τραπεζικές μετοχές έχουν ενισχυθεί κατά 24,7%, έναντι ανόδου 12,9% του δείκτη Euro Stoxx Banks, εξέλιξη που, όπως σημειώνει, αντανακλά τη συνεχή βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών του κλάδου.

Η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι οι τράπεζες διαθέτουν υψηλή και διατηρήσιμη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, άφθονη ρευστότητα και αυξανόμενες διανομές προς τους μετόχους, εκτιμώντας ότι οι επιδόσεις αυτές θα συνεχίσουν να ενισχύονται τόσο από το μακροοικονομικό περιβάλλον όσο και από ειδικούς παράγοντες που αφορούν τον ίδιο τον κλάδο.

Αναβαθμίσεις στόχων και υψηλότερα payouts

Στη νέα της έκθεση η Axia εξετάζει αναλυτικά τις βασικές πηγές εσόδων των τραπεζών και εκτιμά ότι η μεταβολή της νομισματικής πολιτικής θα στηρίξει τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIM), χωρίς να επηρεάσει αρνητικά την αύξηση των χορηγήσεων. Παράλληλα, οι πρόσφατες εξαγορές αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες.

Υπό αυτά τα δεδομένα, θεωρεί πιθανό οι διοικήσεις των τραπεζών να προχωρήσουν σε αναβάθμιση των επιχειρηματικών στόχων για το 2026, εξέλιξη που θα μεταφραστεί σε υψηλότερη κερδοφορία και μεγαλύτερες διανομές προς τους μετόχους.

Περιθώρια για νέες συμφωνίες

Η Axia εκτιμά ότι, παρά τον ήδη υψηλό βαθμό συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα κινητικότητα στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Κατά την άποψή της, οι διασυνοριακές συναλλαγές συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες, καθώς το ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον και η δομή της εγχώριας αγοράς καθιστούν τις ελληνικές τράπεζες ελκυστικούς εταίρους. Πιθανές θεωρούνται επίσης μικρότερες συμφωνίες που αφορούν μη συστημικές τράπεζες, αν και όχι στο άμεσο μέλλον. Αντίθετα, η πιθανότητα συγχωνεύσεων μεταξύ των συστημικών τραπεζών χαρακτηρίζεται εξαιρετικά περιορισμένη, όσο οι προοπτικές κερδοφορίας παραμένουν ισχυρές.

Αναθεώρηση εκτιμήσεων

Η χρηματιστηριακή επικαιροποιεί τις προβλέψεις της για τις ελληνικές τράπεζες, ενσωματώνοντας τις τελευταίες λειτουργικές εξελίξεις, καθώς και τις αλλαγές στις εκτιμήσεις της για τη νομισματική πολιτική. Στο βασικό της σενάριο προβλέπει δύο αυξήσεις επιτοκίων εντός του έτους, οι οποίες αναμένεται να αντιστραφούν το 2027, εξέλιξη που οδηγεί σε υψηλότερα έσοδα.

Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις για τα προ προβλέψεων κέρδη της περιόδου 2026-2028 αυξάνονται κατά 2,6%, ενώ για τα καθαρά κέρδη κατά 2,9%. Παράλληλα, οι μέσες εκτιμήσεις για την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώνονται πλέον στο 16,1% για το 2026, 16,0% για το 2027 και 16,4% για το 2028.