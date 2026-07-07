Axia – Alpha Finance: Οι τράπεζες έχουν ακόμη «καύσιμα» για υψηλότερα – Νέες τιμές στόχοι

Το θετικό story των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Axia – Alpha Finance, η οποία διατηρεί σύσταση «buy» και για τις τέσσερις τράπεζες που καλύπτει αυξάνοντας παράλληλα τις τιμές στόχους.

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Το θετικό story των ελληνικών και κυπριακών τραπεζών παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Axia – Alpha Finance, η οποία διατηρεί σύσταση «buy» και για τις τέσσερις τράπεζες που καλύπτει αυξάνοντας παράλληλα τις τιμές στόχους.

Όπως επισημαίνει η επενδυτική, οι τραπεζικές μετοχές συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου, καταγράφοντας άνοδο 24,7% από τις αρχές του έτους, έναντι 12,9% για τον δείκτη Euro Stoxx Banks. Η εικόνα αυτή αποδίδεται στη συνεχιζόμενη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, με υψηλή και διατηρήσιμη κερδοφορία, ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες, υψηλή ρευστότητα και αυξανόμενες διανομές προς τους μετόχους.

Οι αναλυτές αυξάνουν τις τιμές στόχους στα 5,30 ευρώ (από 4,50 ευρώ) για τη Eurobank, στα 17,50 ευρώ (από 14,50) για την Εθνική, στα 10,60 ευρώ (από 8,50 ευρώ) για την Τράπεζα Πειραιώς και στα 11,60 ευρώ (από 10,90 ευρώ) για την Τράπεζα Κύπρου. Ως κορυφαίες επιλογές ξεχωρίζει τη Eurobank, λόγω της γεωγραφικής διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της, και την Κύπρου, λόγω του συνδυασμού υψηλής κερδοφορίας και γενναιόδωρων διανομών. Για την Εθνική επισημαίνει ότι αποτελεί επιλογή για επενδυτές με έμφαση στις μερισματικές αποδόσεις, ενώ για την Πειραιώς εκτιμά ότι προσφέρει μεγαλύτερη έκθεση στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας.

Η Axia – Alpha Finance εκτιμά ότι οι προοπτικές του κλάδου παραμένουν θετικές, καθώς τόσο οι μακροοικονομικές συνθήκες όσο και οι επιμέρους επιχειρηματικές εξελίξεις αναμένεται να ενισχύσουν τα βασικά έσοδα των τραπεζών. Σύμφωνα με την ανάλυση, η μεταβολή της νομισματικής πολιτικής αναμένεται να στηρίξει τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIM), χωρίς να ανακοπεί η πιστωτική επέκταση, ενώ οι πρόσφατες εξαγορές εκτιμάται ότι θα επιταχύνουν την αύξηση των εσόδων από προμήθειες.

Με αυτά τα δεδομένα, η χρηματιστηριακή θεωρεί πιθανό οι διοικήσεις να προχωρήσουν σε αναβάθμιση των στόχων που έχουν θέσει για το 2026, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη κερδοφορία και μεγαλύτερες διανομές προς τους μετόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αναλυτές αναθεωρούν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για την περίοδο 2026-2028, ενσωματώνοντας τις τελευταίες επιχειρησιακές τάσεις και την εκτίμηση για δύο αυξήσεις επιτοκίων μέσα στο έτος, οι οποίες αναμένεται να αντιστραφούν το 2027. Οι προβλέψεις για τα προ προβλέψεων κέρδη αυξάνονται κατά 2,6% και για τα καθαρά κέρδη κατά 2,9%, ενώ η μέση απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώνεται πλέον στο 16% για το 2026, 16,1% για το 2027 και 16,4% για το 2028.

Παρά τη σημαντική άνοδο των τραπεζικών μετοχών, οι αναλυτές θεωρούν ότι ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε ελκυστικές αποτιμήσεις, στις 1,45 φορές την ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) και στις 9,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027. Ως επιπλέον καταλύτη αναδεικνύουν την επικείμενη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη (Developed Market) τον Σεπτέμβριο του 2026 από τους S&P, Stoxx και FTSE, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει τις εισροές κεφαλαίων προς τις ελληνικές μετοχές. Ωστόσο, λόγω της ισχυρής ανόδου που έχει προηγηθεί και της αυξημένης μεταβλητότητας, προτείνουν σταδιακές τοποθετήσεις.