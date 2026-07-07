bloomberg:-Η-amazon-στοχεύει-να-συγκεντρώσει-25-δισεκατομμύρια-δολάρια-από-την-πώληση-ομολόγων

Η Amazon επιδιώκει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω πώλησης ομολόγων σε δολάρια ΗΠΑ, ανέφερε το - News την Τρίτη, στην τελευταία προσπάθεια της εταιρείας να χρηματοδοτήσει τις μεγάλες επενδύσεις της στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι εταιρείες τεχνολογίας αξιοποιούν τις αγορές ομολόγων και ξεκινούν πωλήσεις μετοχών για να χρηματοδοτήσουν την δαπανηρή κατασκευή υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Alphabet, Microsoft και Meta, αναμένεται να δαπανήσουν περισσότερα από 700 δισεκατομμύρια δολάρια σε Τεχνητή Νοημοσύνη φέτος.

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Το μέγεθος της προσφοράς της Amazon θα μπορούσε να αυξηθεί ανάλογα με τη ζήτηση των επενδυτών, ανέφερε το -, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Η Amazon δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Μια κανονιστική κατάθεση από τον τεχνολογικό γίγαντα νωρίτερα μέσα στην ημέρα έδειξε ότι έχει υποβάλει αίτηση για μια προσφορά οκτώ μερών ομολόγων κυμαινόμενου και σταθερού επιτοκίου.

Η στροφή προς τις προσφορές χρέους και μετοχών για κεφάλαιο σηματοδοτεί μια στροφή για τους κολοσσούς της Silicon Valley, οι οποίοι συνήθως βασίζονται στα ταμειακά τους αποθέματα για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους. Οι πρόσφατες προσφορές χρέους έχουν δει έντονη επενδυτική όρεξη.

Πωλήσεις μετοχών

Η Alphabet, μητρική της Google, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι θα συγκεντρώσει περίπου 85 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια αυξημένη πώληση μετοχών. Η Meta, μητρική της Facebook, νωρίτερα φέτος πούλησε ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας αξίας 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια πώληση ομολόγων 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβριο, η οποία ήταν η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η εταιρεία.

Η Amazon ανέφερε στην κατάθεσή της στο χρηματιστήριο ότι οι Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan και Morgan Stanley είναι οι διαχειριστές που διαχειρίζονται από κοινού τα book running για την προσφορά.

Τον Μάρτιο, η εταιρεία είχε στοχεύσει σε άντληση 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια πώληση ομολόγων 11 μερών με υπερκάλυψη του κόστους συμμετοχής.

Με πληροφορίες από Reuters