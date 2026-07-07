Centric: Διακοπή της επένδυσης 100 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό

Η Centric ανακοίνωσε χθες την απόσυρσή της από την επένδυση στο Ελληνικό, ένα έργο προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, σε συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης Ten Brinke.

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Η απόφαση ελήφθη λόγω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των διαφορών που υπήρξαν μεταξύ των δύο εταίρων, οδηγώντας στην αποχώρηση της εισηγμένης εταιρείας παρά τις θετικές προοπτικές του έργου.

Στην ανακοίνωσή της, η Centric αναφέρει ότι οι συνεχείς αλλαγές στην αγορά, παρά τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, δεν επέτρεψαν την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με την Ten Brinke για τους όρους υλοποίησης του έργου. Αξιοσημείωτο είναι ότι τον Φεβρουάριο είχε ανακοινωθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Πηγές που είναι ενήμερες για την κατάσταση ανέφεραν στο Euro2day.gr ότι η σημαντική άνοδος του κόστους ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω των επιτοκίων, επηρέασε καθοριστικά την απόφαση.

Επιπλέον, υπήρξαν διαφορές μεταξύ των δύο εταίρων σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξης και τους βασικούς όρους της επένδυσης, οι οποίες δεν μπόρεσαν να γεφυρωθούν, παρά το θετικό κλίμα ανάμεσα στις πλευρές.

Εφόσον η συμφωνία προχωρούσε, η συμμετοχή της Centric σε ίδια κεφάλαια θα ανέρχονταν σε περίπου 10 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εταιρεία.

Στο πλαίσιο της κοινής απόφασης για την αποχώρηση, συμφωνήθηκε η πληρωμή από την Ten Brinke αποζημίωσης 1,75 εκατ. ευρώ προς την εισηγμένη εταιρεία.

Η συμφωνία αφορούσε την από κοινού αγορά και ανάπτυξη των οικοπέδων Α-Π2.17 και Α-Π2.18 στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, με στόχο την κατασκευή και πώληση κατοικιών. Τα δύο οικόπεδα έχουν συνολική επιφάνεια 20.897 τ.μ. και συνολική δομήσιμη επιφάνεια 15.673 τ.μ., και αποτελούν μέρος του μεγαλύτερου έργου αστικής αναβάθμισης που εξελίσσεται στην Ευρώπη.

Από την πλευρά της Ten Brinke, η εταιρεία θα προχωρήσει κανονικά με το έργο, εξετάζοντας την πιθανότητα συνεργασίας με νέο εταίρο.