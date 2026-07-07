E.In.S.: Ανακοίνωση διανομής μικτού μερίσματος €0,06 ανά μετοχή

Η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της E.In.S. S.A. πραγματοποιήθηκε σήμερα, 7 Ιουλίου 2026, με απαρτία 51,074%. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, έτος κατά το οποίο η εταιρία διατήρησε εξαιρετικές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς οικονομικούς δείκτες.

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Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μικτού μερίσματος ύψους 0,06€ ανά μετοχή, ενώ η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος ορίστηκε για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026. Η συνέχιση της καταβολής μερίσματος στους Μετόχους για άλλη μια χρονιά αναδεικνύει τη σταθερή μερισματική πολιτική της εταιρίας και τη δέσμευσή της για την ικανοποίηση των μετόχων.

Η Διοίκηση της εταιρίας, απευθυνόμενη στους Μετόχους, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι θετικές επιδόσεις του 2025 θα συνεχιστούν με σημαντική δυναμική και το 2026. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου 2026 θα αυξηθούν κατά 80% σε σχέση με τα κέρδη του αντίστοιχου εξαμήνου του 2025, με το περιθώριο EBITDA να διατηρείται γύρω στο 40%. Παράλληλα, τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φτάνοντας σήμερα περίπου στα 8 εκ. €.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παραμένει επικεντρωμένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για την μεγιστοποίηση της αξίας για τους Μετόχους. Στο πλαίσιο αυτό, για την ανταμοιβή των Μετόχων, η Διοίκηση εξετάζει τη δυνατότητα διανομής προμερίσματος εντός του 2026, με τις σχετικές αποφάσεις και ανακοινώσεις να αναμένονται στο μέλλον.