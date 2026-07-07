Eurobank: Νέα πρωτοβουλία Business Banking για τον τομέα των κατασκευών

Η Eurobank εγκαινιάζει το νέο πρόγραμμα Business Banking για τον Τομέα των Κατασκευών, επεκτείνοντας τη στρατηγική της για την ανάπτυξη εξειδικευμένων λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες διάφορων επαγγελματικών τομέων και επιχειρηματικών οικοσυστημάτων. Μέσω του εν λόγω προγράμματος, η Τράπεζα παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινή λειτουργία και την αναπτυξιακή προοπτική ενός κλάδου που έχει στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία.

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Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Eurobank ενισχύει το οικοσύστημα εξειδικευμένων λύσεων Business Banking και αποδεικνύει τη διαρκή δέσμευσή της να υποστηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα Business Banking για τον Τομέα των Κατασκευών απευθύνεται σε πάνω από 120.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών, όπως μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, τεχνικές εταιρείες και κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Eurobank διευρύνει το οικοσύστημα υπηρεσιών της σε έναν ακόμη δυναμικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Ο τομέας των κατασκευών βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο σημαντικών επενδύσεων σε έργα υποδομών, ενέργειας, ακινήτων και βιώσιμης ανάπτυξης, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας.

Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξημένες προκλήσεις και απαιτήσεις για χρηματοδότηση, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και πρόσβαση σε αναπτυξιακούς πόρους, η Eurobank ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών και επιχειρήσεων του τομέα, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ολιστική στήριξη για το οικοσύστημα των κατασκευών

Το πρόγραμμα Business Banking για τον Τομέα των Κατασκευών έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις συναλλακτικές ανάγκες και τις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου, προσφέροντας πρόσβαση σε ολοκληρωμένες λύσεις στους εξής βασικούς τομείς:

Χρηματοδότηση & Ανάπτυξη

Χρηματοδοτικές λύσεις για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Εγγυητικές επιστολές με προνομιακή τιμολόγηση για την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Πρόσβαση σε εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα.

Με την υπηρεσία Eurobank Ανάπτυξη, παρέχεται πλήρης υποστήριξη σε όλα τα στάδια συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα.

Καταθέσεις & Συναλλαγές

Προνομιακά επιτόκια σε επαγγελματικούς λογαριασμούς όψεως και σε επιλεγμένα καταθετικά προϊόντα.

Ενισχυμένα πακέτα συναλλαγών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των καθημερινών τραπεζικών αναγκών των επιχειρήσεων.

Δυνατότητα 6μηνης δωρεάν συνδρομής στο πακέτο συναλλαγών Advanced for Business για νέα ενεργοποιήσεις.

Καθημερινές συναλλαγές & πληρωμές

Δυνατότητα έκδοσης Business Credit Mastercard , με 12μηνη δωρεάν συνδρομή και σημαντικά προνόμια που διευκολύνουν την κάλυψη καθημερινών λειτουργικών αναγκών και την αποδοτικότερη διαχείριση των επιχειρηματικών δαπανών.

, με 12μηνη δωρεάν συνδρομή και σημαντικά προνόμια που διευκολύνουν την κάλυψη καθημερινών λειτουργικών αναγκών και την αποδοτικότερη διαχείριση των επιχειρηματικών δαπανών. Ψηφιακά εργαλεία και υπηρεσίες που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτερη εκτέλεση συναλλαγών και αποδοτικότερη διαχείριση πληρωμών και εισπράξεων.

Σύγχρονες λύσεις αποδοχής πληρωμών και είσπραξης απαιτήσεων μέσω καινοτόμων εργαλείων POS, που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Μισθοδοσία προσωπικού & παροχές

Προνόμια και εκπτώσεις σε υπηρεσίες και προϊόντα της Eurobank για το προσωπικό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Ασφαλιστικές λύσεις

Ολοκληρωμένες ασφαλιστικές καλύψεις για έργα, επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία και επαγγελματικές δραστηριότητες.

Λύσεις προστασίας από σύγχρονους επιχειρηματικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοαπειλών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Business Banking για τον Τομέα των Κατασκευών είναι διαθέσιμες εδώ.