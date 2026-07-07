Lamda Development: Συνολικές πωλήσεις 143 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο

Η LAMDA Development S.A. (ATHEX:LAMDA.AT) («LAMDA» ή «Εταιρεία»), η κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, παρουσίασε θετικά οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026:

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Νέο ρεκόρ EBITDA από τα Εμπορικά Κέντρα στα €24,9 εκατομμύρια, αυξημένο κατά 5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

στα €24,9 εκατομμύρια, αυξημένο κατά 5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Νέο ρεκόρ EBITDA για τη Μαρίνα του Φλοίσβου στα €4,5 εκατομμύρια, με αύξηση 12% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

στα €4,5 εκατομμύρια, με αύξηση 12% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ο όμιλος κατέγραψε καθαρές ζημιές 17,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με ζημιές 11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

το πρώτο τρίμηνο, σε σύγκριση με ζημιές 11 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Συνολικές εισπράξεις άνω των €1,7 δισ. από πωλήσεις ακινήτων για το Έργο Ελληνικού (The Ellinikon) από την έναρξη του έργου μέχρι την 31.05.2026, με το 87% των 671 κατοικιών του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί.

των 671 κατοικιών του Little Athens να έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί. Η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου υπερβαίνει τα €3,8 δισ.

Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα €831 εκατομμύρια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, σχολίασε τα οικονομικά αποτελέσματα:

«Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει την σταθερά ανοδική πορεία της LAMDA Development. Οι βασικοί τομείς του Ομίλου συνεχίζουν να αποδίδουν ισχυρά καταγράφοντας νέα ρεκόρ. Η ρευστότητα παραμένει υψηλή και η μόχλευση χαμηλή, ενώ η πρόοδος στο έργο του Ελληνικού είναι σημαντική και μετρήσιμη, με τα πρώτα έργα να πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους.

Η αυξημένη δραστηριότητα στις υποδομές επιβαρύνει προσωρινά τα αποτελέσματα, αλλά αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την μετάβαση από τον σχεδιασμό και τις πωλήσεις στην παράδοση των έργων. Η προτεραιότητά μας είναι η συνέπεια στην ποιοτική εκτέλεση, ο έλεγχος των δαπανών και η δημιουργία μακροχρόνιας αξίας.»

Τα τέσσερα (4) Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν Operating EBITDA €22,7 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2026. Το EBITDA από τα Εμπορικά Κέντρα, προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών λειτουργιών ύψους €2,2 εκατομμυρίων, ανήλθε στα €24,9 εκατομμύρια, αυξημένο κατά 5% σε ετήσια βάση.

Αυτή η επίδοση οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 8% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από την συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας (+5% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025), καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε €187 εκατομμύρια για την ίδια περίοδο.

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο υπό ανάπτυξη προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για το 70% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 76% του GLA στη Riviera Galleria, αναδεικνύοντας τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για συμμετοχή σε αυτά τα εμβληματικά έργα.

Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria έχουν ολοκληρωθεί, ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (MEP) και οι εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων προχωρούν. Στο The Ellinikon Mall, η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και οι εργασίες ξεκίνησαν το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 31.03.2026 ανήλθε σε €1,8 δισ., με την αξία των 4 Εμπορικών Κέντρων σε λειτουργία, στα €1,4 δισ.

Η Μαρίνα του Φλοίσβου συνέχισε την ισχυρή αναπτυξιακή της πορεία, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €6,3 εκατομμύρια, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €4,5 εκατομμύρια.

Αυτή η ισχυρή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή υψηλή ζήτηση για τη Μαρίνα του Φλοίσβου, η οποία καταγράφει μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, καθώς και στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις των τελών ελλιμενισμού.

Ενώ η Μαρίνα του Φλοίσβου συνεχίζει να καταγράφει ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα σταδιακής μείωσης του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και στην εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών.

Η Μαρίνα Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός εμβληματικού προορισμού για premium brands, αναμένεται, με την ολοκλήρωση των έργων, να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των εσόδων του Ομίλου.

Αναφορικά με το Έργο στο Ελληνικό, τα σημαντικότερα επιτεύγματα μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν:

Σημαντική εμπορική επιτυχία σημειώνουν τα διαθέσιμα προς πώληση διαμερίσματα στη γειτονιά Little Athens. Μέχρι την 31.05.2026 είχαν διατεθεί στην αγορά 671 διαμερίσματα προς πώληση. Από αυτά, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις από ενδιαφερόμενους αγοραστές ανέρχονται σε 585 διαμερίσματα, δηλαδή στο 87% του συνόλου στις 31.05.2026.

Επιπλέον, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις ανήλθαν σε €87 εκατομμύρια το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 33% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αναδεικνύοντας τη δυναμική των πωλήσεων και την αυξανόμενη συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων στα αποτελέσματα. Παράλληλα, για την ίδια περίοδο αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους €14 εκατομμυρίων από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως από πωλήσεις γραφειακών χώρων).

Ως αποτέλεσμα αυτής της εμπορικής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 31.05.2026 ξεπέρασαν τα €1,7 δισ. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο Έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα €614 εκατομμύρια την 31.03.2026 (έναντι €567 εκατομμυρίων την 31.12.2025), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού €232 εκατομμυρίων.

Ο Riviera Tower ολοκλήρωσε την ανέγερσή του φτάνοντας στον 50ό όροφο, με τελικό ύψος 200 μέτρων. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του 44ου ορόφου, τον Μάρτιο, οδήγησε στην πλήρη είσπραξη συμβατικής πληρωμής ύψους περίπου €60 εκατομμυρίων, ενισχύοντας σημαντικά τις ταμειακές ροές της Εταιρείας.

Τον Φεβρουάριο του 2026, η Εταιρεία αποδέχτηκε δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων στην περιοχή προς πολεοδόμηση «A-Π2», έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €41,5 εκατομμυρίων, που αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα €2.650 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2026 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού €126 εκατομμυρίων, με το συνολικό ποσό των κεφαλαιουχικών δαπανών από την έναρξη του έργου έως την 31.03.2026 να φθάνει πλέον τα €1,115 εκατομμύρια.

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα τριμήνου της Lamda δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη