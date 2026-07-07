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    metlen:-Κατηγορηματική-διάψευση-των-φημών-για-αύξηση-μετοχικού-κεφαλαίου
    Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

    Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read
    Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

    Ανυπόστατες χαρακτηρίζονται εκ μέρους της Metlen οι φήμες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που κυκλοφόρησαν σήμερα στην αγορά και άσκησε πίεση στη μετοχή της.

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    Πηγές προσκείμενες στην εταιρεία διέψευσαν απερίφραστα τη φημολογία περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σημειώνοντας πως η Μetlen ασχολείται αποκλειστικά με τη συνεπή εκτέλεση των επιχειρηματικών της σχεδίων και την ικανοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. Κάτι που σύμφωνα με πηγές της αγοράς, αναμένεται να αποτυπωθεί και στα αποτελέσματα 6μήνου, πιθανώς στις αρχές Αυγούστου.

    Επιπρόσθεται γίνεται σαφές πως οποιαδήποτε σκέψη για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στις τρέχουσες τιμές, δεν θα μπορούσε να περάσει από το διοικητικό συμβούλιο, όταν μάλιστα έχουν αποφασιστεί οι αγορές ιδίων μετοχών, ως συμφέρουσα επενδυτική επιλογή.

    Στέλεχος της χρηματιστηριακής αγοράς υπερθεμάτισε σχετικά τονίζοντας ότι με τις υφιστάμενες τιμές-στόχους, από σοβαρούς επενδυτικούς οίκους, να κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, αλλά και τις αποτιμήσεις του πρόσφατου παρελθόντος, θα ήταν πολύ δύσκολο για ένα σοβαρό ΔΣ με διεθνή μέλη να ξεκινήσει τέτοια συζήτηση, σε αυτές τις τιμές.

    #METLEN #ΑΜΚ #φήμες #μετοχή #μετοχές #χρηματιστήριο

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