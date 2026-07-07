Profile: Νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για χρηματοοικονομικούς οργανισμούς

Η Profile (ATH: PROF), παγκόσμιος πρωτοπόρος στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα την εμπορική διάθεση του ProfileOne, μιας επιχειρησιακής πλατφόρμας agentic AI orchestration, η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην μετάβαση από την εξαγωγή γνώσης (insight) στην ελεγχόμενη εκτέλεση διαδικασιών στους τομείς της τραπεζικής και της διαχείρισης επενδύσεων.

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Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της τραπεζικής και της διαχείρισης επενδύσεων, το ProfileOne προσφέρει ένα ενοποιημένο πλαίσιο ελεγχόμενης εκτέλεσης (governed execution fabric), καλύπτοντας τις πλατφόρμες της Profile — συμπεριλαμβανομένων των Finuevo για τραπεζικές εφαρμογές, Axia για επενδυτικές πλατφόρμες, Acumen για Χρηματοοικονομική διαχείριση, RiskAvert για διαχείριση κινδύνων και RegiStar για μετοχολόγια— καθώς και το ευρύτερο τεχνολογικό οικοσύστημα του οργανισμού, που περιλαμβάνει CRM, βάσεις δεδομένων, λογιστικά συστήματα και άλλες εφαρμογές.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πλέον προχωρούν πέρα από την απλή χρήση απομονωμένων AI copilots. Η πραγματική πρόκληση έγκειται στην ασφαλή ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικές επιχειρησιακές διαδικασίες, ζωντανά δεδομένα και συστήματα καταγραφής (systems of record).

Το ProfileOne ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, συνενώνοντας AI agents, ανθρώπινες εγκρίσεις, επιχειρησιακούς κανόνες, δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα και μηχανισμούς ελέγχου εκτέλεσης σε ένα ενιαίο, ελεγχόμενο λειτουργικό μοντέλο. Η διακυβέρνηση αποτελεί βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του, με παραμετροποιήσιμους μηχανισμούς ασφαλείας (guardrails), ροές έγκρισης, πλήρη ιχνηλασιμότητα, δυνατότητα επεξήγησης των αποφάσεων και επιχειρησιακή δυνατότητα παρέμβασης.

«Η τεχνητή νοημοσύνη που περιορίζεται στην υποστήριξη μεμονωμένων εργασιών δεν μπορεί να προσφέρει την αξία που αναμένουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα», δήλωσε ο Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Profile. «Η πραγματική αλλαγή βρίσκεται στην ελεγχόμενη ενορχήστρωση (governed orchestration): στη σύνδεση του ΑΙ με τις επιχειρησιακές ροές, τα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε οι οργανισμοί να μεταβαίνουν από την πληροφορία στην ελεγχόμενη εκτέλεση, χωρίς να χρειάζεται να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες υποδομές τους. Αυτή είναι η βασική αρχή πάνω στην οποία σχεδιάστηκε το ProfileOne: Οι άνθρωποι διακυβερνούν, το ΑΙ εκτελεί, το ProfileOne ενορχηστρώνει.»

Το ProfileOne στην πράξη – παραδείγματα χρήσης:

Unified Client 360 & Next Best Action Engine : Ενοποιεί δεδομένα από την τραπεζική, τις χορηγήσεις, τις επενδύσεις, την εξυπηρέτηση πελατών και άλλα σημαντικά γεγονότα, ώστε να ιεραρχεί τις πλέον κατάλληλες επόμενες ενέργειες για κάθε πελάτη.

: Ενοποιεί δεδομένα από την τραπεζική, τις χορηγήσεις, τις επενδύσεις, την εξυπηρέτηση πελατών και άλλα σημαντικά γεγονότα, ώστε να ιεραρχεί τις πλέον κατάλληλες επόμενες ενέργειες για κάθε πελάτη. Relationship Manager & Advisor Copilot : Παρέχει συνοπτικές ενημερώσεις, συγκεντρώνει πρόσφατα γεγονότα, στοιχεία χαρτοφυλακίου, εκκρεμότητες, επιχειρηματικές ευκαιρίες και προτεινόμενες ενέργειες σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.

: Παρέχει συνοπτικές ενημερώσεις, συγκεντρώνει πρόσφατα γεγονότα, στοιχεία χαρτοφυλακίου, εκκρεμότητες, επιχειρηματικές ευκαιρίες και προτεινόμενες ενέργειες σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας. Meeting-to-Action Agent: Μετατρέπει σημειώσεις ή απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες συναντήσεων σε περιλήψεις, καταγραφή προθέσεων και αναγκών του πελάτη, ενημερώσεις CRM, ενέργειες παρακολούθησης (follow-ups) και προσυμπληρωμένες επιχειρησιακές ροές εργασίας.

Μετατρέπει σημειώσεις ή απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες συναντήσεων σε περιλήψεις, καταγραφή προθέσεων και αναγκών του πελάτη, ενημερώσεις CRM, ενέργειες παρακολούθησης (follow-ups) και προσυμπληρωμένες επιχειρησιακές ροές εργασίας. Advisor Opportunity Factory : Αναλύει το χαρτοφυλάκιο κάθε Relationship Manager, εντοπίζοντας λήξεις προϊόντων, εισροές κεφαλαίων, αδρανή διαθέσιμα, κέρδη ή ζημίες, σημαντικά ορόσημα δανείων και ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling).

: Αναλύει το χαρτοφυλάκιο κάθε Relationship Manager, εντοπίζοντας λήξεις προϊόντων, εισροές κεφαλαίων, αδρανή διαθέσιμα, κέρδη ή ζημίες, σημαντικά ορόσημα δανείων και ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling). Portfolio Next Best Action : Προτείνει ενέργειες όπως αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου (rebalancing), αξιοποίηση διαθέσιμης ρευστότητας, αντιμετώπιση κινδύνου υπερσυγκέντρωσης, διαχείριση λήξεων προϊόντων και επανεξέταση της καταλληλότητας των επενδύσεων.

: Προτείνει ενέργειες όπως αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου (rebalancing), αξιοποίηση διαθέσιμης ρευστότητας, αντιμετώπιση κινδύνου υπερσυγκέντρωσης, διαχείριση λήξεων προϊόντων και επανεξέταση της καταλληλότητας των επενδύσεων. Intelligent Loan Processing & Credit Decisioning : Επεξεργάζεται έγγραφα, εξάγει κρίσιμα δεδομένα, αναλύει τη συμπεριφορά του πελάτη και υποστηρίζει την αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου, παρέχοντας πλήρως τεκμηριωμένες αποφάσεις και αναλυτικό ιστορικό ελέγχου (audit trail).

: Επεξεργάζεται έγγραφα, εξάγει κρίσιμα δεδομένα, αναλύει τη συμπεριφορά του πελάτη και υποστηρίζει την αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου, παρέχοντας πλήρως τεκμηριωμένες αποφάσεις και αναλυτικό ιστορικό ελέγχου (audit trail). Lombard Lending Eligibility & Limit Recommendation : Υπολογίζει τις επιλέξιμες εξασφαλίσεις, τον προτεινόμενο δείκτη Loan-to-Value (LTV), τη διαθέσιμη δανειοδοτική ικανότητα και τα προεγκεκριμένα προϊόντα Lombard Lending.

: Υπολογίζει τις επιλέξιμες εξασφαλίσεις, τον προτεινόμενο δείκτη Loan-to-Value (LTV), τη διαθέσιμη δανειοδοτική ικανότητα και τα προεγκεκριμένα προϊόντα Lombard Lending. AI Product & Campaign Workbench : Ορίζει ομάδες-στόχους (segments), ελέγχει την επιλεξιμότητα, εκτιμά την επιχειρηματική αξία και δημιουργεί περιεχόμενο καμπανιών, σενάρια κλήσεων, εργασίες και ροές εγκρίσεων.

: Ορίζει ομάδες-στόχους (segments), ελέγχει την επιλεξιμότητα, εκτιμά την επιχειρηματική αξία και δημιουργεί περιεχόμενο καμπανιών, σενάρια κλήσεων, εργασίες και ροές εγκρίσεων. Fund NAV Reconciliation Agent: Χρησιμοποιεί agentic AI για την αυτοματοποίηση διαδικασιών, αναλύει αποκλίσεις κατά τη συμφωνία του NAV αμοιβαίων κεφαλαίων, επιλύει αυτόματα τις συνήθεις εξαιρέσεις και κλιμακώνει μόνο τα πραγματικά ζητήματα διακανονισμού, παρέχοντας πλήρη τεκμηρίωση των αποφάσεων και αναλυτικό ιστορικό ελέγχου.

Το ProfileOne έχει σχεδιαστεί για ταχεία και ευέλικτη υλοποίηση, είτε σε συνδυασμό με τις πλατφόρμες τραπεζικής, διαχείρισης περιουσίας, διαχείρισης κινδύνων και treasury της Profile είτε εντός του υφιστάμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού.

Η αρχιτεκτονική του, βασισμένη σε σύγχρονα APIs, διευκολύνει την ταχεία διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα, υποστηρίζοντας την ενορχήστρωση διαδικασιών, εφαρμογών και AI agents χωρίς περίπλοκα έργα αντικατάστασης υποδομών. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να υιοθετήσουν σταδιακά το agentic AI, με σαφή διακυβέρνηση, μετρήσιμη επιχειρηματική αξία και ελάχιστη διατάραξη της λειτουργίας, καταλήγει η ανακοίνωση.