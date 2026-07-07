QnR: Εξαγοράζει το 51% της πολωνικής E-XIM IT S.A. με τίμημα 6,9 εκατ. ευρώ

Η Quality & Reliability A.E. (QnR) ανακοινώνει την απόκτηση ποσοστού 51% στο μετοχικό κεφάλαιο της πολωνικής εταιρείας E-XIM IT S.A., στο πλαίσιο της στρατηγικής της για διεθνή επέκταση και ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το συνολικό κόστος της συναλλαγής ανέρχεται στο μέγιστο ποσό των 6.901.790 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε πέντε (5) δόσεις, εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτες είναι σταθερές και οι υπόλοιπες εξαρτώνται από την επίτευξη συγκεκριμένων οικονομικών στόχων. Επίσης, προβλέπεται υποχρέωση (option) εξαγοράς του υπολοίπου ποσοστού 31,62% το 2029.

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Η E-XIM IT S.A., με έδρα την Πολωνία, ιδρύθηκε το 2014 και είναι εισηγμένη στην αγορά NewConnect του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας (Warsaw Stock Exchange – GPW). Είναι μία από τις πιο εξειδικευμένες εταιρείες στην Πολωνία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, με αποκλειστική εστίαση στην πλατφόρμα ServiceNow, και διαθέτει εδραιωμένο πελατολόγιο που περιλαμβάνει κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η εξαγορά της E-XIM IT S.A. συνιστά ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης του QnR Group. Με την επέκταση στην Πολωνία, ο Όμιλος ενισχύει την παρουσία του στην αγορά της Κεντρικής Ευρώπης, αποκτώντας πρόσβαση σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές τεχνολογίας της Ευρώπης, και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω οργανική ανάπτυξη, νέες συνεργασίες και μελλοντικές στρατηγικές εξαγορές.

Παράλληλα, η συμφωνία σηματοδοτεί την είσοδο του QnR Group στο οικοσύστημα του ServiceNow, μίας από τις κορυφαίες παγκόσμιες πλατφόρμες Enterprise AI και Digital Workflow Automation.

Με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της E-XIM IT S.A., ο Όμιλος δημιουργεί έναν νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης γύρω από το οικοσύστημα του ServiceNow, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο του τεχνολογικού οικοσυστήματος του Ομίλου. Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει AI, Cybersecurity, SAP, Core Banking & Financial Technologies, Digital Twin Technologies, Maritime Intelligence & IoT και πλέον την πλατφόρμα ServiceNow, διευρύνοντας τις δυνατότητές του σε Enterprise Service Management και Digital Workflow Automation, επιτρέποντας στον Όμιλο να σχεδιάζει και να υλοποιεί end-to-end έργα ψηφιακού μετασχηματισμού για μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Επιπλέον, η ένταξη της E-XIM IT S.A. στον Όμιλο QnR δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τους ανθρώπους των δύο οργανισμών, μέσω της συνεργασίας διεθνών ομάδων, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της συμμετοχής σε μεγαλύτερα ευρωπαϊκά έργα και καινοτόμες τεχνολογικές πρωτοβουλίες.

Με τη νέα εξαγορά, ο Όμιλος QnR προχωρά ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού του οράματος: τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τεχνολογικού ομίλου που αναπτύσσεται μέσω στοχευμένων επενδύσεων, στρατηγικών συνεργασιών και κορυφαίων τεχνολογικών πλατφορμών, προσφέροντας μακροχρόνια αξία για τους πελάτες, τους ανθρώπους και τους μετόχους του.

Δήλωση Παναγιώτη Πασχαλάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, QnR Group

«Η εξαγορά της E-XIM IT S.A. είναι μία ακόμη στρατηγική επένδυση που επιβεβαιώνει την συνεπή υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδίου. Η Πολωνία, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς και επιχειρηματικούς κόμβους της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή η επένδυση δημιουργεί για τον Όμιλο έναν ισχυρό περιφερειακό κόμβο ανάπτυξης, που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την περαιτέρω επέκτασή του στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Η ένταξη της E-XIM IT S.A. στο QnR Group προσθέτει έναν νέο στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης γύρω από το οικοσύστημα του ServiceNow, διευρύνοντας ουσιαστικά το τεχνολογικό οικοσύστημα και το χαρτοφυλάκιο λύσεων του Ομίλου σε τομείς όπως το Enterprise Service Management, το Workflow Automation, το IT Operations, το Governance, Risk & Compliance και το Cyber Resilience, και ενισχύει τη θέση του Ομίλου στην αγορά του Enterprise Digital Transformation, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα και την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά.

Με την εξαγορά της E-XIM IT S.A., ο Όμιλος QnR κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική του για τη δημιουργία ενός ισχυρού ευρωπαϊκού τεχνολογικού ομίλου με διεθνή παρουσία, συμπληρωματικές τεχνολογικές δυνατότητες και ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων που προσφέρει μόνιμη αξία για τους πελάτες, τους ανθρώπους και τους μετόχους του.

Αυτό είναι το όραμά μας: η δημιουργία ενός ισχυρού European Technology Powerhouse.»

Δήλωση Marcin Chmiela, Αντιπρόεδρος, E-XIM IT S.A.

«Από την αρχή αναγνωρίσαμε στον Όμιλο QnR έναν στρατηγικό συνεργάτη με κοινό όραμα, ισχυρό τεχνολογικό οικοσύστημα που συμπληρώνει την τεχνολογική ικανότητα της εταιρείας μας, και μία ξεκάθαρη φιλοδοξία να δημιουργήσει έναν ισχυρό Ευρωπαϊκό Τεχνολογικό Όμιλο. Αυτή η κοινοί στρατηγική αντίληψη αποτέλεσε τη βάση της συνεργασίας μας και μας παρείχε τη βεβαιότητα ότι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Η ένταξή μας στο QnR Group μας δίνει τη δυνατότητα να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας στην Πολωνία και στην ευρύτερη αγορά της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας νέες τεχνολογικές δυνατότητες και ένα σημαντικά διευρυμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων του Ομίλου.

Επιπλέον, η εξειδίκευση της E-XIM IT S.A. στον τομέα του ServiceNow, σε συνδυασμό με το οικοσύστημα και τη διεθνή στρατηγική του QnR Group, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και λύσεων γύρω από το ServiceNow στην Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές αγορές ενδιαφέροντος.

Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία δημιουργεί έναν οργανισμό με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από το άθροισμα των δύο εταιρειών και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε ενεργά στην υλοποίηση του οράματος για τη δημιουργία ενός ισχυρού European Technology Powerhouse.»

*Η ανακοίνωση της QnR για την εξαγορά της E-XIM IT S.A. δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη “Συνοδευτικό Υλικό”.