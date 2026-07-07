samsung:-Εκτίναξη-1.800%-στα-κέρδη,-αλλά-η-μετοχή-βούλιαξε-7%

Τα ισχυρότερα τριμηνιαία αποτελέσματα της ιστορίας της ανακοίνωσε η Samsung Electronics, με τα λειτουργικά κέρδη να εκτινάσσονται κατά περισσότερο από 1.800% σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, η αγορά αντέδρασε με μαζικές ρευστοποιήσεις, οδηγώντας τη μετοχή σε πτώση σχεδόν 7%, καθώς οι επενδυτές θεωρούν ότι οι εξαιρετικές επιδόσεις είχαν ήδη προεξοφληθεί και ανησυχούν για τη βιωσιμότητα του «ράλι» που τροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη.

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Ρεκόρ κερδών και εσόδων

Η Samsung ανακοίνωσε προκαταρκτικά λειτουργικά κέρδη 89,4 τρισ. γουόν (58,4 δισ. δολάρια) για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, έναντι 57,2 τρισ. γουόν το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 1.800%.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 171 τρισ. γουόν, από 133,9 τρισ. γουόν το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση υπερδιπλασιάστηκαν.

Γιατί υποχώρησε η μετοχή

Παρά τα ιστορικά αποτελέσματα, η μετοχή της Samsung έκλεισε με απώλειες σχεδόν 7%. Όπως εξηγεί ο αναλυτής της eToro Ζέιβιερ Γουόνγκ, η αγορά είχε ήδη προεξοφλήσει εδώ και μήνες ένα εξαιρετικό τρίμηνο.

«Οι αριθμοί επιβεβαίωσαν τις προσδοκίες, αλλά δεν τις ξεπέρασαν αρκετά ώστε να δώσουν νέο ανοδικό καταλύτη. Όταν η αγορά παίρνει την επιβεβαίωση που περιμένει, πολλοί επενδυτές επιλέγουν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους», σημείωσε.

Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες ότι οι τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να συνεχίσουν να αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση και τις τιμές των τσιπ μνήμης.

Μπόνους, συνδικάτα και επενδύσεις

Στα αποτελέσματα έχουν ήδη ενσωματωθεί έκτακτες δαπάνες για τα μπόνους των εργαζομένων.

Νωρίτερα φέτος, η Samsung συμφώνησε να καταργήσει το ανώτατο όριο μπόνους που αντιστοιχούσε στο 1.000% του βασικού μισθού και να διαθέτει το 10,5% των λειτουργικών της κερδών για επιβραβεύσεις προσωπικού, έπειτα από πολυήμερες κινητοποιήσεις των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον Τομ Κανγκ της Counterpoint Research, οι πιέσεις προς την εταιρεία αυξάνονται τόσο από τα συνδικάτα όσο και από την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας, ενώ οι τιμές των τσιπ μνήμης έχουν ανέβει τόσο πολύ ώστε δημιουργούνται ανησυχίες για το κατά πόσο η ζήτηση μπορεί να διατηρηθεί.

Οι νέες επενδύσεις και ο ανταγωνισμός

Πιέσεις στη μετοχή ασκεί και το σχέδιο της Samsung να κατασκευάσει νέες μεγάλες μονάδες παραγωγής ημιαγωγών στο νότιο τμήμα της Νότιας Κορέας.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η περιοχή δεν διαθέτει το ανεπτυγμένο βιομηχανικό οικοσύστημα των υφιστάμενων εργοστασίων της εταιρείας, γεγονός που σημαίνει υψηλότερο κόστος και μεγαλύτερες επενδύσεις σε υποδομές.

Παράλληλα, η επικείμενη εισαγωγή των αποθετηρίων μετοχών (ADR) της SK Hynix στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι αποσπά μέρος του επενδυτικού ενδιαφέροντος από τη Samsung, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη χρηματιστηριακή της εικόνα.