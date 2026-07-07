Tara Massoudi (Revolut): Η Ελλάδα στις στρατηγικές αγορές της fintech – Στόχος η διεύρυνση των υπηρεσιών

Η Tara Massoudi, Γενική Διευθύντρια Premium Προϊόντων της Revolut μιλά στο insider για τα 2 εκατ. πελάτες και πλέον πελάτες που έχει η fintech στη χώρα, προαναγγέλλει την έλευση περισσότερων προϊόντων και αναλύει το πως μετασχηματίζεται η ταξιδιωτική εμπειρία.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Με περισσότερους από 2 εκατομμύρια πελάτες και διείσδυση που ξεπερνά το 18% του πληθυσμού, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Revolut διεθνώς. Υπό αυτό το πρίσμα, η fintech σχεδιάζει να διευρύνει περαιτέρω την παρουσία της στη χώρα, φέρνοντας στους Έλληνες χρήστες, προϊόντα και υπηρεσίες που ήδη διαθέτει στις μεγαλύτερες αγορές της, όπως αναφέρει η Tara Massoudi, Γενικής Διευθύντριας Premium Προϊόντων της Revolut σε συνέντευξη της στο - . Στόχος όπως εξηγεί είναι η αναβάθμιση της καθημερινής τραπεζικής εμπειρίας αλλά και η ακόμη μεγαλύτερη προσαρμογή των υπηρεσιών της στις ανάγκες των Ελλήνων χρηστών.

Σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ίδια, η Revolut φιλοδοξεί να εξελιχθεί από μια εφαρμογή πληρωμών σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης της οικονομικής ζωής των χρηστών. Όπως εξηγεί το επόμενο βήμα είναι να αποτελέσει τον βασικό συνεργάτη των πελατών της για την αποταμίευση, τις επενδύσεις, τα ταξίδια και τη συνολική διαχείριση των οικονομικών τους, προσφέροντας ολοένα πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες και βοηθώντας τους να λαμβάνουν καλύτερες οικονομικές αποφάσεις μέσα από ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα.

Όσο για τον τομέα των ταξιδιών και δεδομένης της έντονης ταξιδιωτικής κουλτούρας της χώρας, η επικεφαλής των Premium Προϊόντων επισημαίνει ότι οι ταξιδιώτες εγκαταλείπουν σταδιακά τη λογική των αποσπασματικών υπηρεσιών και στρέφονται σε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν ολόκληρη την ταξιδιωτική εμπειρία. Όπως εξηγεί, η μεταβολή αυτή αντανακλά και τη νέα αντίληψη του «functional luxury», σύμφωνα με την οποία η αξία δεν βρίσκεται πλέον στην αποκλειστικότητα, αλλά στην ευκολία, την ευελιξία και την εξοικονόμηση χρόνου μέσα από υπηρεσίες που λειτουργούν συνδυαστικά σε μία ενιαία πλατφόρμα.

–Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις σημαντικές αγορές της Revolut. Πώς αξιολογείτε την πορεία της εταιρείας στη χώρα, ποια χαρακτηριστικά διακρίνετε στους Έλληνες χρήστες και ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής σας για τα επόμενα χρόνια;

Πράγματι με περισσότερους από 2 εκατομμύρια πελάτες και παρουσία που ξεπερνά το 18% του πληθυσμού, η Ελλάδα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές για τη Revolut. Πρόκειται για μια αγορά με έντονο διεθνή προσανατολισμό, όπου οι άνθρωποι ταξιδεύουν συχνά, διαχειρίζονται χρήματα πέρα από τα σύνορα και αναμένουν ολοένα και περισσότερο οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες να είναι ψηφιακές, εύχρηστες και διαθέσιμες όποτε τις χρειάζονται.

Μία από τις τάσεις που συνεχίζουμε να παρατηρούμε στους Έλληνες χρήστες είναι η έντονη διάθεση για ταξίδια, αλλά και η αυξανόμενη προτίμηση σε ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουν μεγαλύτερη ευκολία και άμεση εξυπηρέτηση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δαπάνες στο εξωτερικό, συνάλλαγμα και αποτελεσματικότερη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών.

Κοιτάζοντας το μέλλον, προτεραιότητά μας παραμένει η περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών μας στην Ελλάδα και η σταδιακή διεύρυνση της αξίας που τους προσφέρουμε.

Καθώς συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ελληνική αγορά, στόχος μας είναι να διαθέσουμε στους Έλληνες πελάτες περισσότερα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ήδη προσφέρονται σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγορές μας, βελτιώνοντας παράλληλα την καθημερινή τραπεζική εμπειρία.

Αυτό σημαίνει να προσαρμόζουμε όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, διατηρώντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα μιας παγκόσμιας χρηματοοικονομικής πλατφόρμας.

-Η Revolut έχει επενδύσει σημαντικά στα συνδρομητικά της προγράμματα, προσθέτοντας ταξιδιωτικά οφέλη όπως συνάλλαγμα, ασφάλιση, πρόσβαση σε lounge αεροδρομίων και eSIM συνδεσιμότητα. Πώς μπορούν οι σημερινοί ταξιδιώτες να αξιοποιήσουν καλύτερα αυτά τα εργαλεία ώστε να απολαμβάνουν πιο οικονομικά και ευέλικτα ταξίδια;

Το κλειδί είναι να βλέπει κανείς το ταξίδι ως μια ενιαία, συνδεδεμένη εμπειρία και όχι ως μια σειρά από ξεχωριστές υπηρεσίες.

Παραδοσιακά, οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούσαν έναν πάροχο για συνάλλαγμα, άλλον για ασφάλιση, άλλον για συνδεσιμότητα και πιθανώς άλλον για παροχές αεροδρομίου. Αυτό που παρατηρούμε σήμερα είναι μια αυξανόμενη ζήτηση για πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες που συνδυάζουν ευκολία, ευελιξία και αξία σε ένα σημείο.

Για τους ταξιδιώτες, το ζητούμενο είναι να προγραμματίζουν έγκαιρα το ταξίδι τους και να αξιοποιούν συνδυαστικά τα διαθέσιμα εργαλεία. Οι ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να βοηθήσουν στον καλύτερο έλεγχο του κόστους στο εξωτερικό, η ασφάλιση προσφέρει πρόσθετη σιγουριά, η πρόσβαση σε lounge βελτιώνει την εμπειρία σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή μεγάλων αναμονών, ενώ η συνδεσιμότητα μέσω eSIM εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς την ανάγκη φυσικής κάρτας SIM ή επιπλέον χρεώσεων περιαγωγής.

Όταν όλα αυτά λειτουργούν συνδυαστικά, το ταξίδι γίνεται λιγότερο αγχωτικό και πιο ευχάριστο, επιτρέποντας στους ανθρώπους να επικεντρώνονται περισσότερο στην ίδια την εμπειρία και λιγότερο στις πρακτικές λεπτομέρειες της οργάνωσής της.

-Έχετε αναφερθεί στο παρελθόν σε μια νέα μορφή «functional luxury» που συνδυάζει ευκολία, άνεση και ουσιαστικές εμπειρίες. Πώς έχουν εξελιχθεί οι προσδοκίες των ταξιδιωτών τα τελευταία χρόνια και πώς προσαρμόζει η Revolut τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε αυτές τις νέες ανάγκες;

Η έννοια της πολυτέλειας έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Για πολλούς ανθρώπους σήμερα, η πολυτέλεια δεν συνδέεται πλέον μόνο με την αποκλειστικότητα ή την premium αισθητική, αλλά όλο και περισσότερο με την ευκολία, την ευελιξία και την εξοικονόμηση χρόνου. Αυτό είναι που αποκαλούμε «functional luxury».

Οι ταξιδιώτες αναζητούν ολοένα και περισσότερο εμπειρίες που είναι απρόσκοπτες και εύχρηστες. Θέλουν υπηρεσίες που αφαιρούν τα εμπόδια, προβλέπουν τις ανάγκες τους και λειτουργούν απρόσκοπτα στο παρασκήνιο, είτε πρόκειται για πληρωμές χωρίς το άγχος των συναλλαγματικών ισοτιμιών, είτε για άμεση συνδεσιμότητα, είτε για πρόσβαση σε premium εμπειρίες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών τους.

Στη Revolut, ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις εξελισσόμενες προσδοκίες αναπτύσσοντας προϊόντα που βασίζονται σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας. Τα premium προγράμματά μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζουν χρηματοοικονομική χρησιμότητα με πρόσθετη αξία για την καθημερινότητα, φέρνοντας μαζί ταξίδια, συνδεσιμότητα, πληρωμές και αποκλειστικά προνόμια σε μια ενιαία εμπειρία που συνδυάζει την πρακτικότητα με τα χαρακτηριστικά μιας premium υπηρεσίας.

Η Ελλάδα αποτελεί ταυτόχρονα και μια αγορά με έντονη ταξιδιωτική κουλτούρα και ανεπτυγμένο τουριστικό τομέα. Υπάρχουν συγκεκριμένες συμπεριφορές ή τάσεις που ξεχωρίζουν στους Έλληνες χρήστες; Υπάρχουν προϊόντα ή υπηρεσίες που ήδη προσφέρονται σε άλλες αγορές και αναμένεται να έρθουν σύντομα στην Ελλάδα;

Η ανάπτυξη της Revolut στην Ελλάδα είναι πράγματι εντυπωσιακή, έχει εξελιχθεί γρήγορα από μια δημοφιλή ταξιδιωτική κάρτα σε βασική χρηματοοικονομική πλατφόρμα για περισσότερους από 2 εκατομμύρια πελάτες. Η ισχυρή αυτή αποδοχή από την ελληνική αγορά, αντανακλά μια βάση χρηστών με έντονο διεθνή προσανατολισμό, οι οποίοι διαχειρίζονται συχνά χρήματα πέρα από τα σύνορα και αναζητούν ψηφιακές, εύχρηστες υπηρεσίες.

Οι Έλληνες χρήστες της Revolut διατηρούν έντονο ταξιδιωτικό προσανατολισμό και δείχνουν ολοένα μεγαλύτερη προτίμηση σε ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για δαπάνες στο εξωτερικό, συνάλλαγμα και αποτελεσματικότερη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους.

Τα στοιχεία μας το επιβεβαιώνουν ξεκάθαρα. Το 2025, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιταλία αποτέλεσαν τους κορυφαίους προορισμούς δαπανών για τους Έλληνες ταξιδιώτες, ενώ χώρες όπως η Ισπανία και οι Κάτω Χώρες κατέγραψαν αύξηση δαπανών άνω του 14% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, τα εστιατόρια αναδείχθηκαν ως η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών στο εξωτερικό, ακολουθούμενα από το λιανεμπόριο και τα σούπερ μάρκετ.

Πέρα από τα ταξίδια βέβαια, βλέπουμε τη Revolut να αποκτά ολοένα πιο ενεργό ρόλο στην καθημερινή οικονομική ζωή των πελατών μας. Το 2025, οι δαπάνες για είδη παντοπωλείου αυξήθηκαν κατά 52% σε ετήσια βάση, ενώ οι δαπάνες σε καφέ και μπαρ αυξήθηκαν κατά 48%, γεγονός που αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη καθημερινή χρήση της εφαρμογής από τους Έλληνες καταναλωτές.

Κοιτάζοντας μπροστά, προτεραιότητά μας παραμένει η περαιτέρω αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών μας στην Ελλάδα και η σταδιακή διεύρυνση της αξίας που τους προσφέρουμε καθώς και η διάθεση όλο και περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται σε άλλες μεγάλες αγορές

-Όπως είπατε κι εσείς η Revolut έχει εξελιχθεί από εφαρμογή πληρωμών σε ένα ευρύτερο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες, επενδύσεις και lifestyle υπηρεσίες μαζί με τα ταξιδιωτικά προϊόντα της. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το επόμενο στάδιο αυτής της εξέλιξης και πού εντοπίζετε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης για την εταιρεία τα επόμενα χρόνια;

Το επόμενο στάδιο της εξέλιξης της Revolut είναι να αποτελέσει έναν ακόμη πιο ολοκληρωμένο συνεργάτη για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών αναγκών των πελατών μας, υποστηρίζοντάς τους όχι μόνο στον τρόπο που ξοδεύουν τα χρήματά τους, αλλά και στον τρόπο που αποταμιεύουν, επενδύουν, ταξιδεύουν και διαχειρίζονται συνολικά την οικονομική τους ευημερία.

Η μακροπρόθεσμη ευκαιρία είναι να γίνουμε η πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι διαχειρίζονται ολόκληρη την οικονομική τους ζωή. Παραδοσιακά, οι πελάτες χρησιμοποιούσαν διαφορετικές εφαρμογές για τραπεζικές συναλλαγές, επενδύσεις, ταξίδια και ασφάλιση. Πιστεύουμε ότι το μέλλον βρίσκεται στη συνένωση αυτών των εμπειριών με τρόπο προσωποποιημένο, εύχρηστο και πραγματικά χρήσιμο.

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι πελάτες θα αναμένουν όλο και περισσότερο υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις συνήθειες και τις προτεραιότητές τους, προσφέροντας πιο «έξυπνες» πληροφορίες, πιο στοχευμένες προτάσεις και εμπειρίες προσαρμοσμένες στον τρόπο ζωής τους.

Τελικά, η φιλοδοξία μας δεν είναι απλώς να προσφέρουμε περισσότερα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αλλά να βοηθάμε τους ανθρώπους να λαμβάνουν καλύτερες οικονομικές αποφάσεις κάθε μέρα μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα.