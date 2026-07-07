Veolia: Νέα επένδυση στην Ελλάδα, στρατηγικές κινήσεις

Ο γαλλικός κολοσσός Veolia ενδυναμώνει τη θέση του στην Ελλάδα μέσω ενός νέου συμβολαίου για τη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην ανατολική Αττική, σε έναν τομέα με υψηλές προοπτικές που εκτιμάται ότι θα προσελκύσει έργα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, εστιάζοντας στην κυκλική οικονομία.

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Το ενδιαφέρον των Γάλλων επεκτείνεται πέρα από την επεξεργασία λυμάτων. Εκτός από το 5,46% που κατέχει στην ΕΥΑΘ, η Veolia βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Μεσόγειος, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων και υδάτινων πόρων.

Νέες ευκαιρίες με την ΕΥΔΑΠ

Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η Veolia αναφέρει ότι το νέο συμβόλαιο έχει διάρκεια δύο ετών με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης, για τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) Κορωπίου-Παιανίας, η οποία εξυπηρετεί την ανατολική περιοχή της Περιφέρειας Αττικής.

Πληροφορίες από το Euro2day.gr αναφέρουν ότι η αξία του συμβολαίου ανέρχεται σε 1 εκατ. ευρώ, με τη σχετική ανακοίνωση να τονίζει ότι η σύμβαση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Veolia στην Ελλάδα, ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά και σηματοδοτεί τη πρώτη ουσιαστική συνεργασία της με την ΕΥΔΑΠ.

Η συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι η πρώτη φορά που η ΕΥΔΑΠ αναθέτει τη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της σε μια από τις κορυφαίες διεθνείς εταιρείες στον τομέα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και επιχειρησιακή αριστεία της Veolia.

Με αυτή τη σύμβαση, η Veolia αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, η οποία εξυπηρετεί περίπου 100.000 κατοίκους της ανατολικής περιοχής της μητροπολιτικής Αθήνας.

Συζητήσεις για τη Μεσόγειος

Εντωμεταξύ, οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση ποσοστού στη Μεσόγειος φαίνεται να προχωρούν, αν και πηγές από την πλευρά των Γάλλων δεν επιθυμούν να σχολιάσουν την πορεία των συνομιλιών που ξεκίνησαν πέρυσι.

Σύμφωνα με την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρείας Μεσόγειος, έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων που ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία έχει ήδη κατασκευάσει ή και λειτουργεί 7 μονάδες ανάκτησης και ανακύκλωσης με πάνω από 300 εργαζομένους και κατασκευάζει επιπλέον 8 μονάδες, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία έως το 2028.