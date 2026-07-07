wall:-Νέο-ιστορικό-υψηλό-για-τον-dow-παρά-τις-πιέσεις-στις-μετοχές-ημιαγωγών-και-ai

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Ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό την Τρίτη 7/7, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να μετακινούν κεφάλαια από μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη προς άλλους κλάδους της αγοράς.

Ο δείκτης των 30 μετοχών ενισχύθηκε κατά 83 μονάδες (0,2%) αν και στην συνέχεια εμφανίζει μικρές απώλειες παραμένοντας – όμως- πάω από τις 53.000 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,31% στις 7.513,63 μονάδες και ο Nasdaq Composite σημειώνει απώλειες 0,81% στις 25.897,602 μονάδες.

Πιέσεις στις μετοχές ημιαγωγών

Οι μετοχές της Micron υποχωρούσαν κατά περίπου 5%, ενώ απώλειες κατέγραφαν επίσης οι KLA, Marvell Technology, Broadcom και AMD. Το ETF ημιαγωγών VanEck Semiconductor ETF (SMH) υποχωρούσε περισσότερο από 3%.

Στροφή σε υγεία, τράπεζες και μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στράφηκαν σε μετοχές άλλων κλάδων, όπως της υγειονομικής περίθαλψης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της μεγάλης τεχνολογίας.

Οι μετοχές της Eli Lilly ενισχύονταν πάνω από 2%, ενώ κέρδη σημείωναν επίσης οι JPMorgan Chase και Microsoft.

Η Walmart κατέγραφε άνοδο άνω του 1%, μετά την ανακοίνωση μειώσεων τιμών σε βασικά προϊόντα, όπως ο κιμάς και τα αναψυκτικά Coca-Cola.

Η Samsung επηρέασε το κλίμα στις αγορές

Οι πιέσεις στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ξεκίνησαν από τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού, όπου ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε σχεδόν 5%, μετά την πτώση σχεδόν 7% της Samsung Electronics.

Παρότι η εταιρεία ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των κερδών του δεύτερου τριμήνου, οι ανησυχίες για τις προοπτικές της ζήτησης και των επενδύσεων υπερίσχυσαν των θετικών αποτελεσμάτων.

Στην Ευρώπη, ο δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε κατά 0,1%.

Οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή στα εταιρικά αποτελέσματα

Ο Adam Crisafulli της Vital Knowledge σχολίασε ότι η αντίδραση της αγοράς στη Samsung αναδεικνύει έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους των επόμενων εβδομάδων.

Όπως ανέφερε, τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου αναμένεται να είναι συνολικά ισχυρά, όμως οι προσδοκίες των επενδυτών είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλές, σε αντίθεση με το πρώτο τρίμηνο, ενώ ο S&P 500 βρίσκεται περίπου 1.000 μονάδες υψηλότερα σε σχέση με την περίοδο πριν από τις τότε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ο πήχης για τις εταιρείες έχει ανέβει σημαντικά.

DeepSeek και Nvidia

Αρνητικά στο επενδυτικό κλίμα συνέβαλε και δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η κινεζική DeepSeek αναπτύσσει δικό της τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να μειώσει την εξάρτηση της εταιρείας από ημιαγωγούς που προμηθεύεται από εταιρείες όπως η Nvidia και η Samsung.

Η μετοχή της Nvidia υποχωρούσε περισσότερο από 1%.

Υποχώρηση για τη SpaceX

Η SpaceX σημείωνε απώλειες περίπου 2%, κατά την πρώτη ημέρα συμμετοχής της στον δείκτη Nasdaq-100.

Ο Dow πάνω από τις 53.000 μονάδες

Η εικόνα της Τρίτης ακολούθησε την ανοδική συνεδρίαση της Δευτέρας, κατά την οποία ο Dow Jones ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία το επίπεδο των 53.000 μονάδων, κλείνοντας μάλιστα πάνω από αυτό το ορόσημο.

Την προηγούμενη συνεδρίαση πρωταγωνίστησαν οι τεχνολογικές μετοχές, με τον Nasdaq Composite να ενισχύεται πάνω από 1%, χάρη στην ανάκαμψη του κλάδου των ημιαγωγών, ενώ ο S&P 500 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,7%.

Ο Richard Bernstein, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής και εξατομικευμένων επενδύσεων της Janus Henderson, δήλωσε στο CNBC ότι τα νέα ιστορικά υψηλά των βασικών δεικτών είναι δικαιολογημένα.

«Βλέπουμε νέα υψηλά σε διάφορους δείκτες και αυτό είναι λογικό. Όχι μόνο η αύξηση των εταιρικών κερδών είναι ισχυρή, αλλά αφορά μεγάλο μέρος της αγοράς. Αυτή η δυναμική εξαπλώνεται πλέον σε περισσότερους κλάδους», ανέφερε.