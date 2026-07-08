Έρχονται-νέες-επενδύσεις-στο-ελληνικό-οικοσύστημα-του-διαστήματος

Η εκτόξευση του Hyperion GR-1, τα σχέδια των Open Cosmos, ICEYE και OroraTech, το πρόγραμμα Hellas Space 2.0 των 350 εκατ. ευρώ και οι 32 startups που αλλάζουν τον χάρτη της ελληνικής αεροδιαστημικής.

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Πρόσθετη δυναμική αποκτά η ελληνική αεροδιαστημική βιομηχανία, με τις πρωτοβουλίες γύρω από τους μικροδορυφόρους να πολλαπλασιάζονται και νέες επενδύσεις να βρίσκονται προ των πυλών.

Σε τροχιά ο 18ος μικροδορυφόρος

Ήδη χθες ανακοινώθηκε η επιτυχής τοποθέτηση σε τροχιά ακόμη ενός μικροδορυφόρου στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, συνολικού προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πρόκειται για τον 18ο μικροδορυφόρο – «Hyperion GR-1» – ο οποίος είναι ο πρώτος από τους συνολικά επτά οπτικούς μικροδορυφόρους που κατασκευάζονται από την ελληνική εταιρεία Open Cosmos Aegean, με έδρα στην Παλλήνη Αττικής.

Ο νέος αυτός μικροδορυφόρος αναμένεται να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες παρατήρησης, χαρτογράφησης και συστηματικής παρακολούθησης της Γης, με εφαρμογές στη θαλάσσια επιτήρηση, την προστασία κρίσιμων υποδομών, την περιβαλλοντική παρακολούθηση, τη γεωργία ακριβείας, την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών και την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.

Όταν δε το σχέδιο ολοκληρωθεί και τεθούν σε τροχιά και οι ακόμη 6 μικροδορυφόροι, η χώρα μας θα έχει δημιουργήσει μια συστοιχία 24 μικροδορυφόρων με τη βοήθεια εταιρειών όπως η Open Cosmos, η ICEYE και η OroraTech.

Πέρα από τις εφαρμογές στην πολιτική προστασία, την άμυνα και την περιβαλλοντική παρακολούθηση, η δημιουργία της συγκεκριμένης συστοιχίας εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως μοχλός προσέλκυσης νέων επενδύσεων στη χώρα, ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλει και το Hellas Space 2.0, το νέο εθνικό πρόγραμμα για το διάστημα, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, το οποίο ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση και φιλοδοξεί να αποτελέσει τον επόμενο αναπτυξιακό πυλώνα για τον κλάδο.

Έρχονται νέες επενδύσεις

Τα πρώτα δείγματα αυτής της δυναμικής είναι ήδη ορατά, με την ICEYE να ανακοινώνει τις προηγούμενες εβδομάδες ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μονάδα παραγωγής δορυφόρων στην Ελλάδα, με εξαγωγικό προσανατολισμό προς τη διεθνή αγορά,

Ανάλογες κινήσεις στη χώρα μας φαίνεται να σχεδιάζουν και άλλες εταιρείες, σύμφωνα τουλάχιστον, με δηλώσεις στελεχών τους στο πλαίσιο του Greek Space Tech Forum 2026, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες.

«Η Open Cosmos προετοιμάζει νέο κύκλο επενδύσεων στην Ελλάδα με τις ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στον Σεπτέμβριο» ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου η διευθύνουσα σύμβουλος της Open Cosmos Aegean, Μαρία Καλαμά, χωρίς ωστόσο να προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο διευθύνων σύμβουλος της OroraTech Greece, Ιωάννης Λαντούρης υποστήριξε ότι η OroraTech σχεδιάζει να επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα, μέσα από νέες συνεργασίες και στρατηγικές συμπράξεις.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ICEYE Greece, Βασίλης Χαλουλάκος αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση της φινλανδικής εταιρείας να δημιουργήσει μονάδα παραγωγής στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη σχετική επένδυση της ICEYE παγκοσμίως. Όπως είπε το νέο εργοστάσιο θα αποκτήσει σταδιακά δυνατότητα κατασκευής έως 150 δορυφόρων ετησίως. Παράλληλα προανήγγειλε ότι η φιλανδική εταιρεία θα προχωρήσει σύντομα σε νέα στρατηγική συνεργασία με ελληνική εταιρεία, η οποία θα ενταχθεί στα παγκόσμια προγράμματα μηχανικής και παραγωγής της ICEYE και δεν θα συνδέεται αποκλειστικά με το ελληνικό διαστημικό πρόγραμμα.

32 startups μέσα σε πέντε χρόνια

Το ενδιαφέρον για τον κλάδο αποτυπώνεται και στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων. Όπως ανέφερε ο Jorge Sanchez, διευθυντής του προγράμματος ESA BIC Greece και πρόεδρος του si-Cluster, την τελευταία πενταετία έχουν δημιουργηθεί 32 startups στον τομέα της αεροδιαστημικής.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του επιταχυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA BIC), μέσω του οποίου έχουν ήδη υποστηριχθεί 13 από αυτές τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Παράλληλα, στελέχη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος αποκάλυψαν ότι ήδη τρεις ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν σε διαστημικά προγράμματα μεγάλων χωρών, χωρίς ωστόσο να κατονομαστούν για λόγους ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η OQ Technology, η Planetek και άλλες έχουν δημιουργήσει θυγατρικές στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας από εδώ σημαντικά διαστημικά έργα.