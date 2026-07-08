Αύξηση παραγγελιών για νέα πλοία από τους Έλληνες πλοιοκτήτες

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι Έλληνες πλοιοκτήτες υπέγραψαν συνολικά 299 συμβόλαια για νέες ναυπηγήσεις, αξίας 25,8 δισ. δολαρίων, αριθμός που πλησιάζει το σύνολο των παραγγελιών του 2025, σύμφωνα με δεδομένα της TradeWinds. Αυτή η έντονη δραστηριότητα έχει οδηγήσει το ελληνικό orderbook σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την εποχή πριν την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σημαντική αύξηση παρατηρείται στα δεξαμενόπλοια, τα οποία καλύπτουν το 46% των νέων παραγγελιών και το 51% της συνολικής τους αξίας. Στην κορυφή βρίσκονται η Dynacom του Γιώργου Προκοπίου με 29 παραγγελίες, η Capital Maritime του Βαγγέλη Μαρινάκη με 14, ενώ ακολουθούν οι Central Shipping, Thenamaris και Venergy Maritime.

Επισημαίνεται και η σημαντική αύξηση στα bulk carriers, με 66 νέες παραγγελίες στο πρώτο εξάμηνο, σε σύγκριση με μόλις πέντε την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αντιθέτως, στη δευτερογενή αγορά, οι Έλληνες παραμένουν καθαροί πωλητές παλαιότερων πλοίων, εκμεταλλευόμενοι την ισχυρή ζήτηση από αγοραστές κυρίως από την Κίνα, την Τουρκία, το Βιετνάμ και την Ινδονησία.

Μεγάλη ωφελημένη από αυτή την επενδυτική αύξηση είναι η κινεζική Hengli Shipbuilding, η οποία έχει γίνει ο κύριος συνεργάτης των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών. Φέτος, έχει εξασφαλίσει ελληνικές παραγγελίες αξίας περίπου 7,7 δισ. δολαρίων, που αντιστοιχούν στο 28% του συνόλου των νέων ελληνικών ναυπηγήσεων.