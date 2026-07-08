Βενεζουέλα:-Η-Ροντρίγκεζ-υπέγραψε-το-πλαίσιο-μεταρρύθμισης-για-πετρέλαιο-και-φυσικό-αέριο

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, υπέγραψε την Τετάρτη κανονισμούς που εφαρμόζουν τη μεταρρύθμιση του βασικού νόμου περί πετρελαίου της Βενεζουέλας, η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση των εργασιών, την ενημέρωση των κανόνων και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Οι νομοθέτες ενέκριναν τη μεταρρύθμιση του νόμου περί υδρογονανθράκων στα τέλη Ιανουαρίου, μετά από 20 χρόνια αυστηρής εθνικοποίησης και απαλλοτρίωσης περιουσιακών στοιχείων που προηγουμένως ανήκαν σε ξένες εταιρείες.

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Η Ροντρίγκεζ δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το τι προβλέπουν οι κανονισμοί.

- Reuters