ΓΑΙΑΟΣΕ:-Νέα-προθεσμία-για-τον-διαγωνισμό-εκμίσθωσης-καντίνας-στον-Σταθμό-Λαρίσης

Με την παράταση, η εταιρεία, μέλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

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Η ΓΑΙΑΟΣΕ παρατείνει την προθεσμία συμμετοχής στον ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση θέσης τροχήλατης καντίνας στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών, γνωστό και ως Σταθμό Λαρίσης.

Με την παράταση, η εταιρεία, μέλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης να συμμετάσχουν στη διαδικασία και να διεκδικήσουν μια εμπορική θέση με υψηλή καθημερινή επισκεψιμότητα.

Η θέση αφορά σημείο πλησίον της εισόδου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών και της στάσης του Μετρό «Σταθμός Λαρίσης», εξυπηρετώντας τόσο τους επιβάτες του σιδηροδρομικού σταθμού όσο και τους διερχόμενους από το μετρό.

Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση θεωρείται αυξημένο, καθώς σήμερα δεν λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών. Ως εκ τούτου, η λειτουργία τροχήλατης καντίνας αναμένεται να καλύψει ανάγκες εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της περιοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους έως τη νέα καταληκτική ημερομηνία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπρασιών της ΓΑΙΑΟΣΕ. Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας. https://www.gaiaose.com/ekmisthosi-thesis-kantinas-sidirodromikos-stathmos-athinon-e-auction-g0405021046919/

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της ΓΑΙΑΟΣΕ για την αποτελεσματική αξιοποίηση της περιουσίας που διαχειρίζεται. Από μεγάλα αναπτυξιακά έργα έως εμπορικούς χώρους μικρότερης κλίμακας, η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να ενισχύει την αξία της δημόσιας περιουσίας.