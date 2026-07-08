Γκιλφόϊλ:-Οι-ΗΠΑ-βλέπουν-την-Ελλάδα-ως-ακρογωνιαίο-λίθο-της-ευρωπαϊκής-ενεργειακής-ασφάλειας

«Ο κόσμος έχει αλλάξει και η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει εξελιχθεί ώστε να ανταποκριθεί σε αυτές τις αλλαγές», τόνισε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τίτλο “30th Annual Government Roundtable – Progress in an age of upheaval | Geopolitics-Growth-Technology”, που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

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Όπως ανέφερε, βιώνουμε μια περίοδο επιταχυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού και «σε αυτό το περιβάλλον, οι ΗΠΑ δεν έχουν την πολυτέλεια της αμφισημίας. Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, η εξωτερική πολιτική ξεκινά από μια σαφή αρχή: όλες οι συμμαχίες πρέπει να προάγουν την αμερικανική ευημερία και την αμερικανική ασφάλεια, πρέπει να είναι αμοιβαίες και να αποφέρουν αποτελέσματα».

«Η σχέση με την Ελλάδα, χαίρομαι που το λέω, αποφέρει αποτελέσματα», επισήμανε χαρακτηριστικά και προσέθεσε: «Αυτό δεν είναι διπλωματική ευγένεια, είναι στρατηγικό γεγονός. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα, επενδύοντας στον μεγαλύτερο εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα, έχει μετατρέψει την Αλεξανδρούπολη σε στρατηγική πύλη για το ΝΑΤΟ. Στη Σούδα, αμερικανικές και ελληνικές δυνάμεις συνεργάζονται και εκπαιδεύονται από κοινού».

«Η Ελλάδα δεν περιμένει τους άλλους να εξασφαλίσουν το μέλλον της», επισήμανε η πρέσβης των ΗΠΑ, τονίζοντας πως η Αθήνα «απάντησε δυνατά και ξεκάθαρα στο κάλεσμα του Προέδρου Τραμπ για κατανομή των ευθυνών».

«Η εθνική ασφάλεια περιλαμβάνει και την ενεργειακή ασφάλεια, και η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρό της», ανέφερε. «Η ενέργεια δεν είναι απλώς οικονομικό ζήτημα, είναι ζήτημα κυριαρχίας, και για πάρα πολύ καιρό, μεγάλο μέρος της Ευρώπης παρέμεινε επικίνδυνα εξαρτημένο από εχθρικές πηγές ενέργειας. Αυτή η εποχή τελειώνει, και η Ελλάδα συμβάλλει στο να τερματιστεί».

Αναφέρθηκε στην υπουργική συνάντηση P-TEC που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ «δεσμεύτηκαν έναντι της Ελλάδας ως ακρογωνιαίου λίθου της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας», ενώ τόνισε τη σημασία των συμφωνιών με Exxon Mobil και Chevron.

«Αυτή είναι η ενεργειακή ασφάλεια στην πράξη», σημείωσε. «Είναι θετική για την Ελλάδα, είναι θετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι θετική για την Ευρώπη. Προσφέρει στις χώρες και στους πολίτες τους πραγματικές επιλογές και πραγματική ανεξαρτησία. Ένα μέλλον όπου η Ελλάδα δεν θα είναι απλώς καταναλώτρια ενέργειας, αλλά προμηθεύτρια ενέργειας και κόμβος για την περιοχή, δεν αποτελεί πλέον μια μακρινή φιλοδοξία, αλλά έχει γίνει πραγματικότητα – και οι ΗΠΑ είναι υπερήφανες που αποτελούν εταίρο της Ελλάδας και συμβάλλουν στην υλοποίησή της».

Σημείωσε δε πως η συνεργασία δεν περιορίζεται σε αγωγούς και πλατφόρμες γεώτρησης. Η επόμενη φάση του στρατηγικού ανταγωνισμού θα διαδραματιστεί σε πολλαπλά, ταχέως αναπτυσσόμενα τεχνολογικά μέτωπα – και Ελλάδα και ΗΠΑ προχωρούν μαζί. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, στην Ουάσιγκτον, η Ελλάδα προσχώρησε ως εταίρος στην πρωτοβουλία Pax Silica μαζί με σχεδόν δύο δωδεκάδες χώρες και υπέγραψε την κοινή δήλωση για τις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης.

Απευθυνόμενη σε επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους παρόντες στο συνέδριο, η κα Γκίλφοϊλ επισήμανε πως «οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως για άμεσες ξένες επενδύσεις» και προσέθεσε: «Ξεκινάμε ένα αποφασιστικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τους φίλους και τους συμμάχους μας, και η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο σταθερών συμμάχων και εταίρων μας».

Σημείωσε πως οι ελληνικές εταιρείες είναι ανθεκτικές, έχουν ξεπεράσει μερικές από τις πιο δύσκολες οικονομικές προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας και βγήκαν πιο δυνατές και καλύτερες από ποτέ.

«Αυτή η εμπειρία, η εφευρετικότητα, η παγκόσμια εμβέλεια, είναι αυτό που θέλει η Αμερική. Είτε πρόκειται για τη ναυτιλία, την τεχνολογία, την ενέργεια ή τη μεταποίηση, υπάρχει χώρος για το ελληνικό κεφάλαιο και την ελληνική τεχνογνωσία στις αμερικανικές αγορές, και όταν οι ελληνικές εταιρείες επιτυγχάνουν στις ΗΠΑ, εμβαθύνουν τον δεσμό μεταξύ των χωρών μας», τόνισε.

«Πρόκειται για μια αμφίδρομη σχέση, η οποία ωφελεί και τις δύο χώρες μας. Ο δεσμός αυτός επεκτείνεται άμεσα στη ναυτική ισχύ και την περιφερειακή σταθερότητα. Η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο, ενώ οι ΗΠΑ είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου».

«Μαζί, χαράζουμε την πορεία προς μεγαλύτερη ευημερία και ασφάλεια», επισήμανε η Αμερικανίδα πρέσβης. «Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί έναν ακμάζοντα διάδρομο για το εμπόριο και τις συναλλαγές, αλλά είναι επίσης μια πιθανή ζώνη τριβών. Οι διαμάχες για τα θαλάσσια σύνορα, οι ροές παράνομης μετανάστευσης και οι υβριδικές απειλές είναι πραγματικές. Μια σταθερή Ανατολική Μεσόγειος απαιτεί προβλεψιμότητα στη θάλασσα, σαφείς κανόνες και εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των εθνών που είναι παρόντα στην περιοχή αυτή· γι’ αυτό και εμβαθύνουμε την αμυντική συνεργασία, επεκτείνουμε τις κοινές ασκήσεις και επενδύουμε στην πρόσβαση στα λιμάνια και στην εκπαίδευση για τη διαλειτουργικότητα».

«Όταν η θαλάσσια ασφάλεια είναι εξασφαλισμένη, ακολουθούν οι επενδύσεις, οι οικονομολόγοι και οι εφοδιαστικές αλυσίδες παραμένουν σταθεροί, και αυτή η οικονομική δύναμη μετατρέπεται σε σταθεροποιητική δύναμη, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για τους συμμάχους μας και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα», τόνισε.

Αναφέρθηκε στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ και σημείωσε πως «χωρίς την Ελλάδα, δεν θα υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτοί οι δεσμοί δεν είναι απλώς ιστορικοί, αλλά ανανεώνονται κάθε μέρα στις συμφωνίες που συνάπτουμε, στη συμμαχία, στην ασφάλεια που χτίζουμε μαζί και στην ευημερία που δημιουργούμε για τους πολίτες μας».

«Όταν οι Αμερικανοί και οι Έλληνες στέκονται μαζί, ενωμένοι από τις κοινές μας αξίες και έναν κοινό σκοπό, δεν υπάρχει όριο σε ό,τι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι προκλήσεις που μας περιμένουν στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας, των κρίσιμων υποδομών και της σταθερότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα απαιτήσουν ακριβώς το είδος της διαρκούς, προσανατολισμένης στα αποτελέσματα συνεργασίας που ορίζει μια εταιρική σχέση στην καλύτερη μορφή της».

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη από όσα έχουμε επιτύχει, αλλά με ενθουσιάζει ακόμη περισσότερο το μέλλον που μας περιμένει», κατέληξε η πρέσβης των ΗΠΑ.

- sofokleous10.gr

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