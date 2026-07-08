Γρ.-Δημητριάδης-για-υπόθεση-υποκλοπών:-Έχω-ήδη-καταθέσει-και-στην-επιτροπή-και-στον-Άρειο-Πάγο-ως-μάρτυρας

Απάντηση σε όσους τον καλούν να δώσει κατάθεση για 3η φορά για το θέμα των υποκλοπών δίνει ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης.

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Στην ανάρτηση στο Χ ο κ. Δημητριάδης αναφέρει: «Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης; Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια».

Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης; Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια. pic.twitter.com/KQ8WvrDwuu — GDimitriadis (@grigoris_d) July 8, 2026

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του κ. Δημητριάδη το ΠΑΣΟΚ αναφέρει: «Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης σε ανάρτηση του με την οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει την άρνηση του να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, από τις δηλώσεις Ντίλιαν αλλά και από τη δική του συνέντευξη με την οποία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη δείχνοντας άλλους ως ηθικούς αυτουργούς, προχωρά σε μια παράξενη αναφορά.

Δηλώνει πως η επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής, συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις. Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ; ».

- sofokleous10.gr

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