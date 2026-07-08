Δικαστική-ήττα-του-πρίγκιπα-Χάρι:-Απορρίφθηκε-η-αγωγή-του-των-50-εκατ.-λιρών-κατά-της-daily-mail-για-τις-υποκλοπές

Απορρίφθηκε πλήρως από το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου η αγωγή ύψους 50 εκατομμυρίων λιρών που είχαν καταθέσει ο πρίγκιπας Χάρι, η Ντορίν Λόρενς και σειρά διασημοτήτων κατά της εκδότριας εταιρείας της Daily Mail και της Mail on Sunday, με καταγγελίες για υποκλοπές τηλεφώνων και παράνομη συλλογή πληροφοριών.

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Η υπόθεση, στην οποία συμμετείχαν επίσης ως ενάγοντες ο σερ Έλτον Τζον και η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, εξετάστηκε σε τρίμηνη ακροαματική διαδικασία στις αρχές του έτους. Ο δικαστής Νίκλιν έκρινε ότι όλα τα επίμαχα άρθρα βασίζονταν σε νόμιμες πηγές και απέρριψε το σύνολο των ισχυρισμών.

Στην περίληψη της απόφασής του ανέφερε ότι η Associated Newspapers παρουσίασε δημοσιογράφους ως μάρτυρες, οι οποίοι έδωσαν νόμιμες εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσαν τις πληροφορίες τους.

«Το δικαστήριο αποδέχθηκε τις καταθέσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των αρνήσεών τους για παράνομη συλλογή πληροφοριών», σημείωσε.

Μετά την απόφαση, εκπρόσωπος της Associated Newspapers έκανε λόγο για «συντριπτική νίκη για τη Daily Mail, τους δημοσιογράφους της και την ελευθερία του Τύπου».

Όπως ανέφερε, το δικαστήριο απέρριψε και τις 97 καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί από τους ενάγοντες.

«Σε κάθε περίπτωση, ο δικαστής αποδέχθηκε την ειλικρίνεια των δημοσιογράφων μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συγκέντρωσαν τις πληροφορίες για τα άρθρα τους» ανέφερε η εταιρεία.

Η Associated Newspapers υποστήριξε ακόμη ότι ορισμένες από τις σοβαρότερες καταγγελίες που είχαν προβληθεί όταν ξεκίνησε η υπόθεση – όπως η τοποθέτηση κοριών σε σπίτια και αυτοκίνητα, η παρακολούθηση τηλεφωνικών συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο και η παράνομη πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς – δεν συνοδεύτηκαν ποτέ από αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία.

Η κατάθεση του πρίγκιπα Χάρι

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε ταξιδέψει από την Καλιφόρνια στο Λονδίνο για να καταθέσει στη δίκη, με την παρουσία του στο δικαστήριο να διαρκεί περίπου 75 λεπτά.

Κατά την κατάθεσή του εμφανίστηκε έντονα φορτισμένος, λέγοντας ότι η ζωή της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, είχε γίνει «απόλυτη δυστυχία» λόγω της πίεσης των μέσων ενημέρωσης, παρότι η δούκισσα του Σάσεξ δεν ήταν μέρος της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Ο δικαστής σημείωσε ότι ο Χάρι ήθελε να δείξει στο δικαστήριο τον προσωπικό αντίκτυπο που είχαν τα γεγονότα πάνω του, κάτι που ορισμένες φορές τον οδήγησε πέρα από την απλή παράθεση γεγονότων.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτό δεν επηρέασε την αξιοπιστία της κατάθεσής του.