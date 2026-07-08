ΔΝΤ:-Υποβαθμίζει-στο-3%-την-πρόβλεψη-για-παγκόσμια-ανάπτυξη-το-2026,-προβλέπει-ανάκαμψη-το-2027

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μείωσε την Τετάρτη την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2026 ξανά στο 3,0%, προειδοποιώντας για τους συνεχιζόμενους κινδύνους που θέτει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο κατακερματισμός του εμπορίου και οι πιθανές διορθώσεις στις προσδοκίες της αγοράς για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο παγκόσμιος δανειστής δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία απέφυγε μια πιο απότομη ύφεση ως αποτέλεσμα του πολέμου, με την ορμή που καθοδηγείται από τη ζήτηση στον τεχνολογικό τομέα να βοηθά στην αντιστάθμιση της πτώσης του ενεργειακού εφοδιασμού που σχετίζεται με τον πόλεμο. Η ανάπτυξη αναμένεται να ανακάμψει στο 3,4% το 2027, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι κάτω από τον μέσο όρο του 3,5% που παρατηρήθηκε το 2024 και το 2025.

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Το ΔΝΤ αύξησε την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό του 2026 κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,7% από τον Απρίλιο, αλλά δήλωσε ότι θα πρέπει να μειωθεί στο 3,9% το επόμενο έτος. Οι τιμές της ενέργειας ήταν 25% υψηλότερες τώρα από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και θα παραμείνουν υψηλότερες, ανέφερε. Η νέα πρόβλεψη υποθέτει ότι το Στενό του Ορμούζ θα αρχίσει να ανοίγει ξανά στα μέσα Ιουλίου, φτάνοντας στις προπολεμικές συνθήκες έως τον Μάρτιο του 2027.

«Η παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της, μέχρι στιγμής, έχει αντέξει το σοκ του πολέμου καλύτερα από ό,τι φοβόταν», ανέφερε το ΔΝΤ σε ενημέρωση των Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών, σημειώνοντας ότι οι προοπτικές ήταν πιο φωτεινές για τους εξαγωγείς ενέργειας και τις χώρες που είναι στενά ενσωματωμένες στον τεχνολογικό τομέα, ενώ οι εισαγωγείς βασικών προϊόντων που δεν είναι σε καλή θέση για να επωφεληθούν από τις εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη είδαν γενικά υποβαθμίσεις στις προβλέψεις ανάπτυξής τους.

Η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου προβλέπεται να επιβραδυνθεί απότομα στο 3,5% το 2026 από 5% το 2025, μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από έντονη εμπροσθοβαρή πίεση ενόψει των αμερικανικών δασμών, πριν ανακάμψει στο 4,3% το 2027.

Η Ντενίζ Ίγκαν, επικεφαλής του τμήματος Παγκόσμιων Οικονομικών Σπουδών του Τμήματος Έρευνας του ΔΝΤ, δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από την αναμενόμενη τον Απρίλιο, παρά τον αντίκτυπο του πολέμου και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Οι τιμές ήταν υψηλότερες, η εμπιστοσύνη μειωμένη, αλλά η απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και εμπορικών αποθεμάτων – μαζί με την αυξανόμενη ενεργειακή απόδοση – συνέβαλε στην αντιστάθμιση των ελλείψεων εφοδιασμού. Ο ιδιωτικός τομέας είχε επίσης προσαρμοστεί γρήγορα, βρίσκοντας εναλλακτικές οδούς και προμήθειες.

«Μέχρι στιγμής τα πράγματα ήταν καλά, αλλά αυτό δεν αφαιρεί τους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν, ιδιαίτερα με τον πόλεμο», δήλωσε στο Reuters. Η κατάρρευση της ειρηνευτικής συμφωνίας και η αναζωπύρωση των συγκρούσεων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλους κινδύνους, καθώς οι χώρες έχουν σε μεγάλο βαθμό αξιοποιήσει τα αποθέματά τους και θα έχουν λιγότερο περιθώριο ελιγμών.

Προειδοποίηση για το νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν την Τρίτη και ανακάλεσε άδεια που επέτρεπε στη χώρα να πουλάει πετρέλαιο μετά το χτύπημα τριών δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ, ασκώντας πίεση σε μια ήδη εύθραυστη εκεχειρία.

«Μια ανανεωμένη σύγκρουση στην περιοχή θα φέρει την παγκόσμια οικονομία σε χειρότερη θέση από ό,τι ήταν την πρώτη φορά», δήλωσε η Ίγκαν, προσθέτοντας ότι μια ταυτόχρονη πίεση από πολλές χώρες για την ανασύσταση των αποθεμάτων πετρελαίου τους θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει απότομη αύξηση των τιμών.

«Εάν υπάρχει η αντίληψη ότι αυτό θα παραταθεί περισσότερο, τότε τόσο το κίνητρο όσο και το περιθώριο χρήσης αυτών των αποθεμάτων θα συρρικνωθούν πολύ γρήγορα», είπε.

Ο πληθωρισμός και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί, αλλά κυρίως βραχυπρόθεσμα, και μέχρι στιγμής υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία ότι οι προσδοκίες μεταβάλλονται μεσοπρόθεσμα, δήλωσε η Ίγκαν.

Αλλαγή σεναρίων

Η ενημερωμένη έκθεση του ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook) απέσυρε τα τρία ξεχωριστά σενάρια που είχε δημοσιεύσει τον Απρίλιο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επιστρέφοντας σε μια πιο παραδοσιακή βασική πρόβλεψη. Έγιναν συγκρίσεις με την πρόβλεψη αναφοράς του Απριλίου που υποθέτει έναν μικρότερο πόλεμο.

Το ΔΝΤ άφησε αμετάβλητη την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της οικονομίας των ΗΠΑ για το 2026 στο 2,3% και αύξησε την πρόβλεψή του για το 2027 κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε 2,2% από την πρόβλεψη του Απριλίου.

Μείωσε την πρόβλεψη ανάπτυξης για την ευρωζώνη στο 0,9% από την προηγούμενη πρόβλεψή του για 1,1% τον Απρίλιο και άφησε αμετάβλητη την πρόβλεψή του για το 2027 στο 1,2%.

Η πρόβλεψη ανάπτυξης της Ιαπωνίας για το 2026 μειώθηκε κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε 0,6%, με την πρόβλεψη για το 2027 να αυξάνεται κατά το ίδιο ποσό σε 0,7%.

Οι αναδυόμενες αγορές και οι αναπτυσσόμενες οικονομίες είδαν επίσης μια μείωση 0,1 ποσοστιαίας μονάδας στην πρόβλεψη ανάπτυξης στο 3,8% το 2026, ενώ η πρόβλεψη για το 2027 αυξήθηκε κατά 0,3 μονάδες στο 4,5%.

Η ανάπτυξη της Κίνας αναμένεται τώρα να φτάσει το 4,6% το 2026, αυξημένη από την πρόβλεψη του Απριλίου για 4,4%, με την ανάπτυξη για το 2027 να αναμένεται να φτάσει το 4,1%, αυξημένη από 4% τον Απρίλιο.

Η Ινδία, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο, έλαβε επίσης μια μικρή υποβάθμιση στο 6,4% για το 2026 από 6,5% τον Απρίλιο, αλλά το ΔΝΤ αύξησε την πρόβλεψή του για το 2027 στο 6,7% από 6,5%.

Η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας, που επλήγη περισσότερο από τον πόλεμο, είδε την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη να μειώνεται κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες στο 0,7% από την πρόβλεψη του Απριλίου, αν και το ΔΝΤ αύξησε επίσης την πρόβλεψή του για το 2027 κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες στο 6,5%.

- Reuters