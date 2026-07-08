Εθνική Τράπεζα: Αγόρασε 950.000 ίδιες μετοχές με κόστος 14,8 εκατ. ευρώ

Στην αγορά 950.000 ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας 14,81 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Εθνική Τράπεζα κατά την περίοδο από τις 30 Ιουνίου έως και τις 6 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο του πρώτου σκέλους του προγράμματος επαναγοράς μετοχών.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, οι μετοχές αποκτήθηκαν μέσω του Euronext Athens, με μέση σταθμισμένη τιμή 15,5909 ευρώ ανά μετοχή.

Το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών είχε εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ής Απριλίου 2026, ενώ είχε προηγηθεί και η σχετική έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 8 Ιουνίου 2026.

Οι συναλλαγές

Ειδικότερα, στις 30 Ιουνίου η Εθνική Τράπεζα απέκτησε 150.000 μετοχές, με μέση σταθμισμένη τιμή 15,2837 ευρώ και συνολικό κόστος 2,29 εκατ. ευρώ.

Την 1η Ιουλίου αγόρασε 200.000 μετοχές, με μέση τιμή 15,3598 ευρώ και κόστος 3,07 εκατ. ευρώ, ενώ στις 2 Ιουλίου απέκτησε ακόμη 200.000 μετοχές, με μέση τιμή 15,5546 ευρώ και κόστος 3,11 εκατ. ευρώ.

Στις 3 Ιουλίου η τράπεζα προχώρησε στην αγορά 200.000 μετοχών, με μέση σταθμισμένη τιμή 15,8371 ευρώ και συνολικό κόστος 3,17 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, στις 6 Ιουλίου απέκτησε επιπλέον 200.000 μετοχές, με μέση τιμή 15,8426 ευρώ και κόστος 3,17 εκατ. ευρώ.

Μετά τις παραπάνω συναλλαγές, η Εθνική Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 19.266.792 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 2,11% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η τράπεζα αναφέρει ακόμη ότι, βάσει των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια στην ακύρωση των ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο του Ν. 4548/2018.