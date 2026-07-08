Εμμένει-για-το-safe-ο-Ερντογάν:-Άρση-περιορισμών-μεταξύ-των-συμμάχων,-ιδίως-στην-αμυντική-βιομηχανία

Κατά την ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα που είναι σε εξέλιξη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε για την ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE. Η Τουρκία παραμένει εκτός του χρηματοδοτικού προγράμματος άμυνας SAFE, παρόλο που η Άγκυρα αναζητά ενεργά τρόπους συμμετοχής.

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«Θα ήθελα να επιστήσω ιδιαίτερη προσοχή σε δύο σημεία για να επιτύχουμε τον στόχο ”ΝΑΤΟ 3.0” στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα».

«Πρώτον, την άρση των περιορισμών μεταξύ των συμμάχων στην αμυντική συνεργασία, ιδίως στην αμυντική βιομηχανία. Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι αυτό το μήνυμα τονίστηκε τόσο από αξιωματούχους της βιομηχανίας όσο και από κυβερνητικούς αξιωματούχους στο φόρουμ της αμυντικής βιομηχανίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η Τουρκία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να επιτύχει τον στόχο του 5% των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ έως το 2030 και ότι έχει διαθέσει επιπλέον προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το έργο του “χαλύβδινου θόλου” (steel dome) για την ενίσχυση της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ».

Ο Ερντογάν τάχθηκε και κατά της αναβάθμισης της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας: «Επίσης, εδώ θέλω να απευθυνθώ ιδιαίτερα στους συμμάχους μας στην ΕΕ… Το μέγιστο όφελος στις προσπάθειες ασφαλείας της Ένωσης είναι δυνατό μόνο αποφεύγοντας τις περιττές επικαλύψεις με το ΝΑΤΟ. Ενώ ένα μοντέλο συνεργασίας που υπαγορεύεται από τη λογική και τη λογική είναι εφικτό, ο αποκλεισμός συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ θα οδηγήσει σε σπατάλη περιορισμένων πόρων και στη δημιουργία μιας τεχνητής διαίρεσης στην Ευρώπη, την οποία δεν επιθυμούμε καθόλου».

Ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία της Ουκρανίας για τη σύνταξη καταλόγων προτεραιότητας αναγκών. «Θα συνεχίσουμε τη συμβολή μας, επιπλέον της στρατιωτικής υποστήριξης που έχουμε παράσχει στην Ουκρανία από το δικό μας εθνικό απόθεμα. Υποστηρίζοντας την Ουκρανία, αξιοποιούμε τα κανάλια επικοινωνίας μας για να οδηγήσουμε τη Ρωσία προς την ειρήνη».

Ο Ταγίπ Ερντογάν άφησε εκ νέου αιχμές κατά του Ισραήλ: «παρά τις απόπειρες σαμποτάζ, εκτιμώ την αποφασιστική ηγεσία του φίλου μου Προέδρου Τραμπ στην προσπάθεια να τεθεί η κρίση του Ιράν σε τροχιά επίλυσης».

«Τονίζω για άλλη μια φορά ότι το κλειδί για διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι η λύση των δύο κρατών. Θέλω ιδιαίτερα να δηλώσω ότι η διασφάλιση της ηρεμίας στη Γάζα και τον Λίβανο είναι καθήκον όλων μας» σημείωσε.

Σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της Συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών-μελών έστειλε νωρίτερα πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη» ξεκαθάρισε.

- sofokleous10.gr

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