Ενίσχυση της Συνεργασίας μεταξύ Alpha Bank και UniCredit σε Περιφερειακές Αγορές

Στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας, η UniCredit και η Alpha Bank επιταχύνουν τις διασυνοριακές πρωτοβουλίες τους σε κρίσιμες ευρωπαϊκές αγορές, με πρόσφατο παράδειγμα τη Βουλγαρία, εκμεταλλευόμενες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για να προσφέρουν στους πελάτες τους συμπληρωματικές λύσεις και προστιθέμενη αξία.

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Πρόσφατα, ανώτατα στελέχη των δύο τραπεζών συναντήθηκαν στα κεντρικά γραφεία της UniCredit Bulbank στη Σόφια. Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν στην αξιοποίηση της τοπικής τεχνογνωσίας και του κοινού δικτύου, προκειμένου να υποστηρίζονται οι επιχειρήσεις με διασυνοριακή παρουσία στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και πρόσβαση σε επιπλέον ευρωπαϊκές αγορές.

Η Ελλάδα και η Βουλγαρία έχουν διατηρήσει στενές οικονομικές σχέσεις για πολλές δεκαετίες, ενώ η Νοτιοανατολική Ευρώπη αναδεικνύεται σε κρίσιμο διάδρομο για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Η ενιαία πλατφόρμα που αναπτύσσουν οι δύο τράπεζες τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν ως ενιαία ομάδα και να παρέχουν ενοποιημένες τραπεζικές υπηρεσίες και συμβουλές στους πελάτες τους, ανεξαρτήτως αγοράς.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, δήλωσε κατά την επίσκεψη:

«Δημιουργούμε μια γέφυρα που συνδέει την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τις σημαντικότερες αγορές της ΕΕ. Οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις με ικανές ομάδες αξίζουν μια τραπεζική σχέση που να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες τους. Σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας στην UniCredit, δεσμευόμαστε να διευκολύνουμε το επόμενο βήμα των πελατών μας, είτε πρόκειται για ανάπτυξη, καινοτομία ή διεθνή επέκταση. Με τις δύο τράπεζες να λειτουργούν ως μία ενιαία ομάδα, η υποστήριξή μας ξεκινά από την Ελλάδα, επεκτείνεται στη Βουλγαρία και καλύπτει τις ευρωπαϊκές αγορές που είναι κρίσιμες για τους πελάτες μας».

Ο Group Head of Client Solutions της UniCredit, Richard Burton, δήλωσε:

«Ήταν μεγάλη μου χαρά να συναντηθώ με εκπροσώπους κορυφαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, και να ακούσω από πρώτο χέρι τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιλαμβάνονται, καθώς και πώς η συνεργασία μας μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων τους. Η ενεργή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ομάδων μας και οι κοινές πελατειακές δράσεις προσδίδουν πραγματική, πρακτική αξία στους πελάτες που εξυπηρετούμε».

Σταδιακά, η συνεργασία στοχεύει στην κάλυψη όλων των τραπεζικών αναγκών των επιχειρήσεων, από καθημερινές συναλλαγές και διασυνοριακή χρηματοδότηση έως συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας που θα διευκολύνει την αποτελεσματική επέκταση των επιχειρήσεων από την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και τη ροή επενδύσεων προς την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στη Βουλγαρία, πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με τις εμπορικές και άλλες διευθύνσεις των δύο τραπεζών, επίσκεψη στο κεντρικό κατάστημα της UniCredit Bulbank στη Σόφια, καθώς και επαφές με πελάτες, περιλαμβάνοντας ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία και εκπροσωπούν διάφορους τομείς της οικονομίας, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.