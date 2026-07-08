Επιτροπή Θεσμών: Καταψηφίστηκαν τα αιτήματα για κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη – Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ

Της Άντζυ Κούκη

Σε υψηλούς τόνους και με αποχωρήσεις τριών κομμάτων διεξήχθη η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία εξέταζε τα αιτήματα που είχαν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να κληθούν ενώπιον των μελών της οι Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρης Δημητριάδης για την υπόθεση των υποκλοπών.

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Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης – αντιπολίτευσης βρέθηκε η ερμηνεία των άρθρων 41 και 43 του Κανονισμού της Βουλής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Θανάσης Μπούρας, εξήγησε, πως ενώ έχουν συμπληρωθεί τα ⅖, η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική, μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργοί του κράτους ή δημόσια πρόσωπα.

Την καταψήφιση των αιτημάτων εισηγήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μάκης Βορίδης. Όπως υπογράμμισε, «δεν είναι δημόσια πρόσωπα». «Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 2022, από όταν παραιτήθηκε, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ό,τι είχε να πει στη Βουλή. Θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη;», προσέθεσε.

Τα «πυρά» της αντιπολίτευσης και οι αποχωρήσεις

Τον δρόμο των αποχωρήσεων από την επιτροπή άνοιξε το ΠΑΣΟΚ με τον βουλευτή, Παναγιώτη Δουδωνή, να θέτει ζητήματα παραβίασης του Κανονισμού της Βουλής.

«Εμείς θα σας ταράξουμε στη συνταγματικότητα, στη νομιμότητα και στην εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής. Το ερώτημα της σημερινής συνεδρίασης είναι αν θα παραβιαστεί ο Κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Και είναι υποχρέωσή μας, ως δημοκρατικών πολιτών και βουλευτών, γιατί αυτός είναι ο ναός της Δημοκρατίας, να μην επιτρέψουμε την παραβίαση του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής», είπε μεταξύ άλλων ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Κοινοβουλευτική εκτροπή και επιχείρηση συγκάλυψης κατήγγειλαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ να αποχωρούν. Εν τέλει, η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είπε «όχι» στην κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ. Όσο η διαδικασία της ψηφοφορίας ήταν σε εξέλιξη υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και της Πλεύσης Ελευθερίας, οι οποίοι την χαρακτήρισαν αντιδημοκρατική.

«Θα επικοινωνήσω με τον Σαμαρά»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση μιλώντας για «ακραίους αλληλοεκβιασμούς», ενώ σημείωσε πως θα έρθει σε επικοινωνία με τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τον πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιο Κούλογλου, προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη της επιτροπής.

- sofokleous10.gr

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